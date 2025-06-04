  1. Domů
pgk
PGK - Papuánská kina

Papuánská kina je měnou země Papua Nová Guinea. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Papuánská kina je PGK vůči USD. Kód měny pro Kina je PGK, a symbol měny je K. Níže najdete kurzy Papuánská kina a měnový převodník.

Statistiky Papuánská kina

NázevPapuánská kina
SymbolK
Menší jednotka1/100 = Toea
Symbol menší jednotkyToea
Nejlepší převod PGKPGK vůči USD
Nejlepší graf PGKPGK vůči USD graf

Profil Papuánská kina

MinceČasto používané: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
BankovkyČasto používané: K2, K5, K10, K20, K50, K100
Centrální bankaBanka Papua Nové Guiney
Uživatelé
Papua Nová Guinea

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17702
GBP / EUR1.14658
USD / JPY156.571
GBP / USD1.34954
USD / CHF0.789791
USD / CAD1.36686
EUR / JPY184.286
AUD / USD0.670919

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%