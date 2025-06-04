PGK - Papuánská kina
Papuánská kina je měnou země Papua Nová Guinea. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Papuánská kina je PGK vůči USD. Kód měny pro Kina je PGK, a symbol měny je K. Níže najdete kurzy Papuánská kina a měnový převodník.
Statistiky Papuánská kina
|Název
|Papuánská kina
|Symbol
|K
|Menší jednotka
|1/100 = Toea
|Symbol menší jednotky
|Toea
|Nejlepší převod PGK
|PGK vůči USD
|Nejlepší graf PGK
|PGK vůči USD graf
Profil Papuánská kina
|Mince
|Často používané: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
|Bankovky
|Často používané: K2, K5, K10, K20, K50, K100
|Centrální banka
|Banka Papua Nové Guiney
|Uživatelé
Papua Nová Guinea
Papua Nová Guinea
Proč vás zajímá PGK?
