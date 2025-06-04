  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. ZMK

zmk
ZMK - Zambijská kwacha

Zambijská kwacha je měnou země Zambie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Zambijská kwacha je ZMK vůči USD. Kód měny pro Kwacha je ZMK. Níže najdete kurzy Zambijská kwacha a měnový převodník.

Oznámení: K 30. červnu 2013 již ZMK není zákonným platidlem.

Vyberte měnu

zmk
ZMKZambijská kwacha
ZMK byla nahrazena ZMW za fixní směnný kurz 1000 ZMK = 1 ZMW. Bankovky ZMK lze vyměnit v Bance Zambie v neomezeném množství až do 31. prosince 2014. Pro více informací navštivte BOZ: Datum změny.

Statistiky Zambijská kwacha

NázevZambijská kwacha
SymbolZK
Menší jednotka1/100 = ngwee
Symbol menší jednotkyN
Nejlepší převod ZMKZMK vůči USD
Nejlepší graf ZMKZMK vůči USD graf

Profil Zambijská kwacha

MinceČasto používané: ZK1, ZK5, ZK10
Zřídka používané: 25N, 50N
BankovkyČasto používané: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
Centrální bankaBanka Zambie
Uživatelé
Zambie

Proč vás zajímá ZMK?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím ZMKZískat ZMK kurzy do telefonuZískat ZMK měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17753
GBP / EUR1.14614
USD / JPY156.540
GBP / USD1.34961
USD / CHF0.789358
USD / CAD1.36723
EUR / JPY184.332
AUD / USD0.671022

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%