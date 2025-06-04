ZMK - Zambijská kwacha
Zambijská kwacha je měnou země Zambie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Zambijská kwacha je ZMK vůči USD. Kód měny pro Kwacha je ZMK. Níže najdete kurzy Zambijská kwacha a měnový převodník.
Oznámení: K 30. červnu 2013 již ZMK není zákonným platidlem.
ZMK byla nahrazena ZMW za fixní směnný kurz 1000 ZMK = 1 ZMW. Bankovky ZMK lze vyměnit v Bance Zambie v neomezeném množství až do 31. prosince 2014. Pro více informací navštivte BOZ: Datum změny.
Statistiky Zambijská kwacha
|Název
|Zambijská kwacha
|Symbol
|ZK
|Menší jednotka
|1/100 = ngwee
|Symbol menší jednotky
|N
|Nejlepší převod ZMK
|ZMK vůči USD
|Nejlepší graf ZMK
|ZMK vůči USD graf
Profil Zambijská kwacha
|Mince
|Často používané: ZK1, ZK5, ZK10
Zřídka používané: 25N, 50N
|Bankovky
|Často používané: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
|Centrální banka
|Banka Zambie
|Uživatelé
Zambie
Zambie
