SZL - Svazijský lilangeni

Svazijský lilangeni je měnou země eSwatini. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Svazijský lilangeni je SZL vůči USD. Kód měny pro Emalangeni je SZL, a symbol měny je E. Níže najdete kurzy Svazijský lilangeni a měnový převodník.

Vyberte měnu

Statistiky Svazijský lilangeni

NázevSvazijský lilangeni
SymbolLilangeni
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyCent
Nejlepší převod SZLSZL vůči USD
Nejlepší graf SZLSZL vůči USD graf

Profil Svazijský lilangeni

MinceČasto používané: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
BankovkyČasto používané: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
Centrální bankaCentrální banka eSwatini
Uživatelé
eSwatini

Proč vás zajímá SZL?

Chci...

