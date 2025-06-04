SZL - Svazijský lilangeni
Svazijský lilangeni je měnou země eSwatini. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Svazijský lilangeni je SZL vůči USD. Kód měny pro Emalangeni je SZL, a symbol měny je E. Níže najdete kurzy Svazijský lilangeni a měnový převodník.
Statistiky Svazijský lilangeni
|Název
|Svazijský lilangeni
|Symbol
|Lilangeni
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|Cent
|Nejlepší převod SZL
|SZL vůči USD
|Nejlepší graf SZL
|SZL vůči USD graf
Profil Svazijský lilangeni
|Mince
|Často používané: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
|Bankovky
|Často používané: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
|Centrální banka
|Centrální banka eSwatini
|Uživatelé
eSwatini
