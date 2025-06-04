PHP - Filipínské peso
Filipínské peso je měnou země Filipíny. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Filipínské peso je PHP vůči USD. Kód měny pro Pesos je PHP, a symbol měny je ₱. Níže najdete kurzy Filipínské peso a měnový převodník.
Statistiky Filipínské peso
|Název
|Filipínské peso
|Symbol
|₱
|Menší jednotka
|1/100 = Sentimo
|Symbol menší jednotky
|Sentimo
|Nejlepší převod PHP
|PHP vůči USD
|Nejlepší graf PHP
|PHP vůči USD graf
Profil Filipínské peso
|Mince
|Často používané: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Zřídka používané: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
|Bankovky
|Často používané: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Zřídka používané: ₱5, ₱10
|Centrální banka
|Centrální banka Filipín
|Uživatelé
Filipíny
Proč vás zajímá PHP?
