PHP - Filipínské peso

Filipínské peso je měnou země Filipíny. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Filipínské peso je PHP vůči USD. Kód měny pro Pesos je PHP, a symbol měny je ₱. Níže najdete kurzy Filipínské peso a měnový převodník.

Vyberte měnu

PHPFilipínské peso

Statistiky Filipínské peso

NázevFilipínské peso
Symbol
Menší jednotka1/100 = Sentimo
Symbol menší jednotkySentimo
Nejlepší převod PHPPHP vůči USD
Nejlepší graf PHPPHP vůči USD graf

Profil Filipínské peso

MinceČasto používané: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Zřídka používané: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
BankovkyČasto používané: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Zřídka používané: ₱5, ₱10
Centrální bankaCentrální banka Filipín
Uživatelé
Filipíny

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17702
GBP / EUR1.14658
USD / JPY156.571
GBP / USD1.34954
USD / CHF0.789791
USD / CAD1.36686
EUR / JPY184.286
AUD / USD0.670919

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%