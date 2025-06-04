SEK - Švédská koruna
Švédská koruna je měnou země Švédsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Švédská koruna je SEK vůči USD. Kód měny pro Koruny je SEK, a symbol měny je kr. Níže najdete kurzy Švédská koruna a měnový převodník.
Raně měna ve Švédsku
Během středověkého období používalo Švédsko stříbrnou měnu. V roce 1625 však byly zavedeny měděné mince a měnový systém byl přepnut na bimetalický standard. V roce 1745 Švédsko pozastavilo svůj měděný standard, vydalo nevyměnitelné bankovky a zavedlo neproměnný papírový standard. V důsledku inflace a vážných ekonomických problémů měna ztratila hodnotu a Švédsko se v roce 1776 vrátilo k systému stříbrného standardu.
Od švédského Riksdaleru k švédské koruně
Měna používaná od 17. století do roku 1873 byla Riksdaler. Systém byl poměrně složitý, s podjednotkami skládajícími se z mark, öres, pennings, skillingars a runstyckens. V roce 1855 Švédsko přijalo desítkový systém, když zavedlo novou verzi Riksdaleru: Risksdaler Riksmynt. Švédská koruna poprvé vznikla, když Švédsko souhlasilo se vstupem do Skandinávské měnové unie v roce 1873, spolu s Dánskem a Norskem. Všechny zúčastněné země fixovaly své měny vůči zlatu na paritě, aby vytvořily měnovou stabilitu. Tato unie trvala až do první světové války, kdy země ztratily své vazby na zlato. Švédsko si udrželo měnu korunu i po rozpuštění měnové unie.
SEK a euro
Podle Smlouvy o přistoupení z roku 1994 by mělo Švédsko vstoupit do eurozóny a přijmout euro. V roce 2003 však bylo uspořádáno referendum, které vedlo k 56% opozici vůči přistoupení. Stále se vedou debaty o tom, zda by bylo v nejlepším zájmu země přistoupit, a tím se odložilo přijetí eura.
Statistiky Švédská koruna
|Název
|Švédská koruna
|Symbol
|kr
|Menší jednotka
|1/100 = öre (zrušeno)
|Symbol menší jednotky
|öre (zrušeno)
|Nejlepší převod SEK
|SEK vůči USD
|Nejlepší graf SEK
|SEK vůči USD graf
Profil Švédská koruna
|Přezdívky
|spänn, stålar, slant, bagare, bagis, pix, daler, para, lök, papp, riksdaler
|Mince
|Často používané: kr1, kr5, kr10
|Bankovky
|Často používané: kr20, kr50, kr100, kr200, kr500
Zřídka používané: kr1000
|Centrální banka
|Sveriges Riksbank
|Uživatelé
Švédsko
Švédsko
