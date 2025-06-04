  1. Domů
SEK - Švédská koruna

Švédská koruna je měnou země Švédsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Švédská koruna je SEK vůči USD. Kód měny pro Koruny je SEK, a symbol měny je kr. Níže najdete kurzy Švédská koruna a měnový převodník.

SEK - Švédská koruna

Raně měna ve Švédsku
Během středověkého období používalo Švédsko stříbrnou měnu. V roce 1625 však byly zavedeny měděné mince a měnový systém byl přepnut na bimetalický standard. V roce 1745 Švédsko pozastavilo svůj měděný standard, vydalo nevyměnitelné bankovky a zavedlo neproměnný papírový standard. V důsledku inflace a vážných ekonomických problémů měna ztratila hodnotu a Švédsko se v roce 1776 vrátilo k systému stříbrného standardu.

Od švédského Riksdaleru k švédské koruně
Měna používaná od 17. století do roku 1873 byla Riksdaler. Systém byl poměrně složitý, s podjednotkami skládajícími se z mark, öres, pennings, skillingars a runstyckens. V roce 1855 Švédsko přijalo desítkový systém, když zavedlo novou verzi Riksdaleru: Risksdaler Riksmynt. Švédská koruna poprvé vznikla, když Švédsko souhlasilo se vstupem do Skandinávské měnové unie v roce 1873, spolu s Dánskem a Norskem. Všechny zúčastněné země fixovaly své měny vůči zlatu na paritě, aby vytvořily měnovou stabilitu. Tato unie trvala až do první světové války, kdy země ztratily své vazby na zlato. Švédsko si udrželo měnu korunu i po rozpuštění měnové unie.

SEK a euro
Podle Smlouvy o přistoupení z roku 1994 by mělo Švédsko vstoupit do eurozóny a přijmout euro. V roce 2003 však bylo uspořádáno referendum, které vedlo k 56% opozici vůči přistoupení. Stále se vedou debaty o tom, zda by bylo v nejlepším zájmu země přistoupit, a tím se odložilo přijetí eura.

Statistiky Švédská koruna

NázevŠvédská koruna
Symbolkr
Menší jednotka1/100 = öre (zrušeno)
Symbol menší jednotkyöre (zrušeno)
Nejlepší převod SEKSEK vůči USD
Nejlepší graf SEKSEK vůči USD graf

Profil Švédská koruna

Přezdívkyspänn, stålar, slant, bagare, bagis, pix, daler, para, lök, papp, riksdaler
MinceČasto používané: kr1, kr5, kr10
BankovkyČasto používané: kr20, kr50, kr100, kr200, kr500
Zřídka používané: kr1000
Centrální bankaSveriges Riksbank
Uživatelé
Švédsko

