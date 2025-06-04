  1. Domů
LKR - Srílanská rupie

Srílanská rupie je měnou země Srí Lanka. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Srílanská rupie je LKR vůči USD. Kód měny pro Rupie je LKR, a symbol měny je ₨. Níže najdete kurzy Srílanská rupie a měnový převodník.

Statistiky Srílanská rupie

NázevSrílanská rupie
Symbol
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyCent
Nejlepší převod LKRLKR vůči USD
Nejlepší graf LKRLKR vůči USD graf

Profil Srílanská rupie

BankovkyČasto používané: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
Centrální bankaCentrální banka Srí Lanky
Uživatelé
Srí Lanka

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17680
GBP / EUR1.14663
USD / JPY156.610
GBP / USD1.34935
USD / CHF0.789968
USD / CAD1.36693
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670827

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%