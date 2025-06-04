LKR - Srílanská rupie
Srílanská rupie je měnou země Srí Lanka. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Srílanská rupie je LKR vůči USD. Kód měny pro Rupie je LKR, a symbol měny je ₨. Níže najdete kurzy Srílanská rupie a měnový převodník.
Statistiky Srílanská rupie
|Název
|Srílanská rupie
|Symbol
|₨
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|Cent
|Nejlepší převod LKR
|LKR vůči USD
|Nejlepší graf LKR
|LKR vůči USD graf
Profil Srílanská rupie
|Bankovky
|Často používané: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
|Centrální banka
|Centrální banka Srí Lanky
|Uživatelé
Srí Lanka
Srí Lanka
Proč vás zajímá LKR?
