JMD - Jamajský dolar

Jamajský dolar je měnou země Jamajka. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Jamajský dolar je JMD vůči USD. Kód měny pro Dollary je JMD, a symbol měny je J$. Níže najdete kurzy Jamajský dolar a měnový převodník.

JMDJamajský dolar

Statistiky Jamajský dolar

NázevJamajský dolar
SymbolJ$
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyc
Nejlepší převod JMDJMD vůči USD
Nejlepší graf JMDJMD vůči USD graf

Profil Jamajský dolar

MinceČasto používané: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
BankovkyČasto používané: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
Centrální bankaBanka Jamajky
Uživatelé
Jamajka

