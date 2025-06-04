JMD - Jamajský dolar
Jamajský dolar je měnou země Jamajka. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Jamajský dolar je JMD vůči USD. Kód měny pro Dollary je JMD, a symbol měny je J$. Níže najdete kurzy Jamajský dolar a měnový převodník.
Statistiky Jamajský dolar
|Název
|Jamajský dolar
|Symbol
|J$
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|c
|Nejlepší převod JMD
|JMD vůči USD
|Nejlepší graf JMD
|JMD vůči USD graf
Profil Jamajský dolar
|Mince
|Často používané: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
|Bankovky
|Často používané: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
|Centrální banka
|Banka Jamajky
|Uživatelé
Jamajka
Jamajka
Proč vás zajímá JMD?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím JMDZískat JMD kurzy do telefonuZískat JMD měnové datové API pro firmu