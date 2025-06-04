JOD - Jordánský dinár
Jordánský dinár je měnou země Jordánsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Jordánský dinár je JOD vůči USD. Kód měny pro Dinary je JOD, a symbol měny je JD. Níže najdete kurzy Jordánský dinár a měnový převodník.
Statistiky Jordánský dinár
|Název
|Jordánský dinár
|Symbol
|Dinar
|Menší jednotka
|1/100 = Qirsh
|Symbol menší jednotky
|Qirsh
|Nejlepší převod JOD
|JOD vůči USD
|Nejlepší graf JOD
|JOD vůči USD graf
Profil Jordánský dinár
|Mince
|Často používané: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinar1
|Bankovky
|Často používané: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
|Centrální banka
|Centrální banka Jordánska
|Uživatelé
Jordánsko
