JOD - Jordánský dinár

Jordánský dinár je měnou země Jordánsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Jordánský dinár je JOD vůči USD. Kód měny pro Dinary je JOD, a symbol měny je JD. Níže najdete kurzy Jordánský dinár a měnový převodník.

Statistiky Jordánský dinár

NázevJordánský dinár
SymbolDinar
Menší jednotka1/100 = Qirsh
Symbol menší jednotkyQirsh
Nejlepší převod JODJOD vůči USD
Nejlepší graf JODJOD vůči USD graf

Profil Jordánský dinár

MinceČasto používané: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinar1
BankovkyČasto používané: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
Centrální bankaCentrální banka Jordánska
Uživatelé
Jordánsko

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17662
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.635
GBP / USD1.34862
USD / CHF0.790090
USD / CAD1.36669
EUR / JPY184.299
AUD / USD0.670759

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%