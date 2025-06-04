  1. Domů
KES - Keňský šilink

Keňský šilink je měnou země Keňa. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Keňský šilink je KES vůči USD. Kód měny pro šilingy je KES, a symbol měny je KSh. Níže najdete kurzy Keňský šilink a měnový převodník.

Statistiky Keňský šilink

NázevKeňský šilink
SymbolKSh
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyc
Nejlepší převod KESKES vůči USD
Nejlepší graf KESKES vůči USD graf

Profil Keňský šilink

PřezdívkyBob
MinceČasto používané: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Zřídka používané: c50, c40
BankovkyČasto používané: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Zřídka používané: KSh10, KSh20
Centrální bankaCentrální banka Keni
Uživatelé
Keňa

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17662
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.635
GBP / USD1.34862
USD / CHF0.790090
USD / CAD1.36669
EUR / JPY184.299
AUD / USD0.670759

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%