KES - Keňský šilink
Keňský šilink je měnou země Keňa. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Keňský šilink je KES vůči USD. Kód měny pro šilingy je KES, a symbol měny je KSh. Níže najdete kurzy Keňský šilink a měnový převodník.
Statistiky Keňský šilink
|Název
|Keňský šilink
|Symbol
|KSh
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|c
|Nejlepší převod KES
|KES vůči USD
|Nejlepší graf KES
|KES vůči USD graf
Profil Keňský šilink
|Přezdívky
|Bob
|Mince
|Často používané: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Zřídka používané: c50, c40
|Bankovky
|Často používané: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Zřídka používané: KSh10, KSh20
|Centrální banka
|Centrální banka Keni
|Uživatelé
Keňa
Proč vás zajímá KES?
