AED - Emirátský dirham

Emirátský dirham je měnou země Spojené arabské emiráty. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Emirátský dirham je AED vůči USD. Kód měny pro Dirhamy je AED, a symbol měny je د.إ. Níže najdete kurzy Emirátský dirham a měnový převodník.

Na počátku 20. století začaly Spojené arabské emiráty používat britské zlaté mince Sovereign a thalers Marie Terezie; v zemi také obíhaly další měny, jako je indická rupie. V roce 1959 přijaly rupii Perského zálivu, vydanou centrální bankou Indie, s hodnotou rovnou indické rupii.

Devalvace indické rupie v roce 1966 přímo ovlivnila hodnotu zálivové rupie, takže SAE reagovaly zavedením vlastní měny. Přijaly saudský rijál jako dočasnou měnu a téhož roku ji nahradily katarským a dubajským rijálem v paritě. Všechny emiráty - s výjimkou Abú Dhabí, které používalo bahrajnský dinár - používaly katarský a dubajský rijál až do roku 1973, kdy byla zavedena dirham Spojených arabských emirátů. V roce 1978 dirham přijal pevný směnný kurz k zvláštním právům čerpání Mezinárodního měnového fondu. Poté byl v roce 1997 znovu navázán na americký dolar v poměru 1 USD k 3,6725 AED.

Statistiky Emirátský dirham

NázevEmirátský dirham
Symbolد.إ
Menší jednotka1/100 = fils
Symbol menší jednotkyفلس
Nejlepší převod AEDAED vůči USD
Nejlepší graf AEDAED vůči USD graf

Profil Emirátský dirham

MinceČasto používané: فلس50, د.إ1
Zřídka používané: فلس25
BankovkyČasto používané: د.إ5, د.إ10, د.إ20, د.إ50, د.إ100, د.إ200, د.إ500
Zřídka používané: د.إ1000
Centrální bankaCentrální banka SAE
Uživatelé
Spojené arabské emiráty

