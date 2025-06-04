AED - Emirátský dirham
Emirátský dirham je měnou země Spojené arabské emiráty. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Emirátský dirham je AED vůči USD. Kód měny pro Dirhamy je AED, a symbol měny je د.إ. Níže najdete kurzy Emirátský dirham a měnový převodník.
Na počátku 20. století začaly Spojené arabské emiráty používat britské zlaté mince Sovereign a thalers Marie Terezie; v zemi také obíhaly další měny, jako je indická rupie. V roce 1959 přijaly rupii Perského zálivu, vydanou centrální bankou Indie, s hodnotou rovnou indické rupii.
Devalvace indické rupie v roce 1966 přímo ovlivnila hodnotu zálivové rupie, takže SAE reagovaly zavedením vlastní měny. Přijaly saudský rijál jako dočasnou měnu a téhož roku ji nahradily katarským a dubajským rijálem v paritě. Všechny emiráty - s výjimkou Abú Dhabí, které používalo bahrajnský dinár - používaly katarský a dubajský rijál až do roku 1973, kdy byla zavedena dirham Spojených arabských emirátů. V roce 1978 dirham přijal pevný směnný kurz k zvláštním právům čerpání Mezinárodního měnového fondu. Poté byl v roce 1997 znovu navázán na americký dolar v poměru 1 USD k 3,6725 AED.
Statistiky Emirátský dirham
|Název
|Emirátský dirham
|Symbol
|د.إ
|Menší jednotka
|1/100 = fils
|Symbol menší jednotky
|فلس
|Nejlepší převod AED
|AED vůči USD
|Nejlepší graf AED
|AED vůči USD graf
Profil Emirátský dirham
|Mince
|Často používané: فلس50, د.إ1
Zřídka používané: فلس25
|Bankovky
|Často používané: د.إ5, د.إ10, د.إ20, د.إ50, د.إ100, د.إ200, د.إ500
Zřídka používané: د.إ1000
|Centrální banka
|Centrální banka SAE
|Uživatelé
Spojené arabské emiráty
Spojené arabské emiráty
Proč vás zajímá AED?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím AEDZískat AED kurzy do telefonuZískat AED měnové datové API pro firmu