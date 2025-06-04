GEL - Gruzínské lari
Gruzínské lari je měnou země Gruzie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Gruzínské lari je GEL vůči USD. Kód měny pro Lari je GEL, a symbol měny je ₾. Níže najdete kurzy Gruzínské lari a měnový převodník.
Statistiky Gruzínské lari
|Název
|Gruzínské lari
|Symbol
|Lari
|Menší jednotka
|1/100 = Tetri
|Symbol menší jednotky
|Tetri
|Nejlepší převod GEL
|GEL vůči USD
|Nejlepší graf GEL
|GEL vůči USD graf
Profil Gruzínské lari
|Mince
|Často používané: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
|Bankovky
|Často používané: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
|Centrální banka
|Národní banka Gruzie
|Uživatelé
Gruzie
Gruzie
