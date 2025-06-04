  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. GEL

gel
GEL - Gruzínské lari

Gruzínské lari je měnou země Gruzie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Gruzínské lari je GEL vůči USD. Kód měny pro Lari je GEL, a symbol měny je ₾. Níže najdete kurzy Gruzínské lari a měnový převodník.

Vyberte měnu

gel
GELGruzínské lari

Statistiky Gruzínské lari

NázevGruzínské lari
SymbolLari
Menší jednotka1/100 = Tetri
Symbol menší jednotkyTetri
Nejlepší převod GELGEL vůči USD
Nejlepší graf GELGEL vůči USD graf

Profil Gruzínské lari

MinceČasto používané: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
BankovkyČasto používané: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
Centrální bankaNárodní banka Gruzie
Uživatelé
Gruzie

Proč vás zajímá GEL?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím GELZískat GEL kurzy do telefonuZískat GEL měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17685
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.629
GBP / USD1.34898
USD / CHF0.789955
USD / CAD1.36646
EUR / JPY184.330
AUD / USD0.670820

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%