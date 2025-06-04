  1. Domů
mga
MGA - Madagaskarský ariary

Madagaskarský ariary je měnou země Madagaskar. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Madagaskarský ariary je MGA vůči USD. Kód měny pro Ariary je MGA, a symbol měny je Ar. Níže najdete kurzy Madagaskarský ariary a měnový převodník.

Upozornění: Níže uvedená sazba MGA je oficiální sazba. Dostupné sazby MGA se mohou výrazně lišit.

mga
MGAMadagaskarský ariary

Statistiky Madagaskarský ariary

NázevMadagaskarský ariary
SymbolAr
Menší jednotka1/5 = Iraimbilanja
Symbol menší jednotkyIraimbilanja
Nejlepší převod MGAMGA vůči USD
Nejlepší graf MGAMGA vůči USD graf

Profil Madagaskarský ariary

MinceČasto používané: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
BankovkyČasto používané: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
Centrální bankaCentrální banka Madagaskaru
Uživatelé
Madagaskar

