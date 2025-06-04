MGA - Madagaskarský ariary
Madagaskarský ariary je měnou země Madagaskar. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Madagaskarský ariary je MGA vůči USD. Kód měny pro Ariary je MGA, a symbol měny je Ar. Níže najdete kurzy Madagaskarský ariary a měnový převodník.
Upozornění: Níže uvedená sazba MGA je oficiální sazba. Dostupné sazby MGA se mohou výrazně lišit.
Statistiky Madagaskarský ariary
|Název
|Madagaskarský ariary
|Symbol
|Ar
|Menší jednotka
|1/5 = Iraimbilanja
|Symbol menší jednotky
|Iraimbilanja
|Nejlepší převod MGA
|MGA vůči USD
|Nejlepší graf MGA
|MGA vůči USD graf
Profil Madagaskarský ariary
|Mince
|Často používané: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
|Bankovky
|Často používané: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
|Centrální banka
|Centrální banka Madagaskaru
|Uživatelé
Madagaskar
Madagaskar
Proč vás zajímá MGA?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím MGAZískat MGA kurzy do telefonuZískat MGA měnové datové API pro firmu