LAK - Laoský kip
Laoský kip je měnou země Laos. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Laoský kip je LAK vůči USD. Kód měny pro Kipy je LAK, a symbol měny je ₭. Níže najdete kurzy Laoský kip a měnový převodník.
Statistiky Laoský kip
|Název
|Laoský kip
|Symbol
|₭
|Menší jednotka
|1/100 = Att
|Symbol menší jednotky
|Att
|Nejlepší převod LAK
|LAK vůči USD
|Nejlepší graf LAK
|LAK vůči USD graf
Profil Laoský kip
|Mince
|Často používané:
Zřídka používané: Att10, Att20, Att50
|Bankovky
|Často používané: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Zřídka používané: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
|Centrální banka
|Banka Laosu P.D.R.
|Uživatelé
Laos
Laos
Proč vás zajímá LAK?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím LAKZískat LAK kurzy do telefonuZískat LAK měnové datové API pro firmu