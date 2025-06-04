  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. LAK

lak
LAK - Laoský kip

Laoský kip je měnou země Laos. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Laoský kip je LAK vůči USD. Kód měny pro Kipy je LAK, a symbol měny je ₭. Níže najdete kurzy Laoský kip a měnový převodník.

Vyberte měnu

lak
LAKLaoský kip

Statistiky Laoský kip

NázevLaoský kip
Symbol
Menší jednotka1/100 = Att
Symbol menší jednotkyAtt
Nejlepší převod LAKLAK vůči USD
Nejlepší graf LAKLAK vůči USD graf

Profil Laoský kip

MinceČasto používané:
Zřídka používané: Att10, Att20, Att50
BankovkyČasto používané: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Zřídka používané: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
Centrální bankaBanka Laosu P.D.R.
Uživatelé
Laos

Proč vás zajímá LAK?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím LAKZískat LAK kurzy do telefonuZískat LAK měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17656
GBP / EUR1.14607
USD / JPY156.634
GBP / USD1.34841
USD / CHF0.790114
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.289
AUD / USD0.670698

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%