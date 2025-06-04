  1. Domů
QAR - Katarský riál

Katarský riál je měnou země Katar. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Katarský riál je QAR vůči USD. Kód měny pro Rialy je QAR, a symbol měny je ﷼. Níže najdete kurzy Katarský riál a měnový převodník.

qar
QARKatarský riál

Statistiky Katarský riál

NázevKatarský riál
Symbol
Menší jednotka1/100 = Dirham
Symbol menší jednotkyDirham
Nejlepší převod QARQAR vůči USD
Nejlepší graf QARQAR vůči USD graf

Profil Katarský riál

MinceČasto používané: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
BankovkyČasto používané: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
Centrální bankaKatar Střední banka
Uživatelé
Katar

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17727
GBP / EUR1.14644
USD / JPY156.506
GBP / USD1.34968
USD / CHF0.789758
USD / CAD1.36709
EUR / JPY184.251
AUD / USD0.671115

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%