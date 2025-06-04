QAR - Katarský riál
Katarský riál je měnou země Katar. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Katarský riál je QAR vůči USD. Kód měny pro Rialy je QAR, a symbol měny je ﷼. Níže najdete kurzy Katarský riál a měnový převodník.
Statistiky Katarský riál
|Název
|Katarský riál
|Symbol
|﷼
|Menší jednotka
|1/100 = Dirham
|Symbol menší jednotky
|Dirham
|Nejlepší převod QAR
|QAR vůči USD
|Nejlepší graf QAR
|QAR vůči USD graf
Profil Katarský riál
|Mince
|Často používané: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
|Bankovky
|Často používané: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Centrální banka
|Katar Střední banka
|Uživatelé
Katar
Proč vás zajímá QAR?
