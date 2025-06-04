  1. Domov
Menová encyklopédia XE ponúka menové kurzy, správy o forexe a fakty pre každú svetovú menu, ako je americký dolár a euro. Môžete sa tiež dozvedieť o službách dostupných pre každú menu, ako sú prevody peňazí, údaje o menách a ďalšie.

POPULAR
usd
USD - Americký dolár
eur
EUR - Euro
gbp
GBP - Britská libra
cad
CAD - Kanadský dolár
aud
AUD - Austrálsky dolár
jpy
JPY - Japonský jen
A
ada
ADA - Cardano
aed
AED - Emirátsky dirham
afn
AFN - Afganský afgání
all
ALL - Albánsky lek
amd
AMD - Arménsky dram
ang
ANG - Holandský gulden
aoa
AOA - Angolská kwanza
ars
ARS - Argentínske peso
aud
AUD - Austrálsky dolár
awg
AWG - Arubský alebo holandský gulden
azn
AZN - Azerbajdžanský manat
B
bam
BAM - Bosniansko-hercegovinská konvertibilná marka
bbd
BBD - Barbadoský dolár
bch
BCH - Bitcoin Cash
bdt
BDT - Bangladéšska taka
bgn
BGN - Bulharský lev
bhd
BHD - Bahrajnský dinár
bif
BIF - Burundský frank
bmd
BMD - Bermudský dolár
bnd
BND - Brunejský dolár
bob
BOB - Bolívijské boliviano
brl
BRL - Brazílsky real
bsd
BSD - Bahamský dolár
btc
BTC - Bitcoin
btn
BTN - Bhutánsky ngultrum
bwp
BWP - Botswanská pula
byn
BYN - Bieloruský rubeľ
byr
BYR - Bieloruský rubeľ
bzd
BZD - Belizský dolár
C
cad
CAD - Kanadský dolár
cdf
CDF - Konžský frank
chf
CHF - Švajčiarsky frank
clp
CLP - Čílske peso
cny
CNY - Čínsky jüan renminbi
cop
COP - Kolumbijské peso
crc
CRC - Kostarický colón
cuc
CUC - Kubánske konvertibilné peso
cup
CUP - Kubánske peso
cve
CVE - Kapverdské escudo
czk
CZK - Česká koruna
D
djf
DJF - Džibutský frank
dkk
DKK - Dánska koruna
doge
DOGE - Dogecoin
dop
DOP - Dominikánske peso
dot
DOT - Polkadot
dzd
DZD - Alžírsky dinár
E
eek
EEK - Estónska koruna
egp
EGP - Egyptská libra
ern
ERN - Eritrejská nakfa
etb
ETB - Etiópsky birr
eth
ETH - Ethereum
eur
EUR - Euro
F
fjd
FJD - Fidžijský dolár
fkp
FKP - Falklandská libra
G
gbp
GBP - Britská libra
gel
GEL - Gruzínske lari
ggp
GGP - Guernseyská libra
ghs
GHS - Ghanský cedi
gip
GIP - Gibraltárska libra
gmd
GMD - Gambijské dalasi
gnf
GNF - Guinejský frank
gtq
GTQ - Guatemalský quetzal
gyd
GYD - Guyanský dolár
H
hkd
HKD - Hongkonský dolár
hnl
HNL - Honduraská lempira
hrk
HRK - Chorvátska kuna
htg
HTG - Haitské gourde
huf
HUF - Maďarský forint
I
idr
IDR - Indonézska rupia
ils
ILS - Izraelský šekel
imp
IMP - Libra ostrova Man
inr
INR - Indická rupia
iqd
IQD - Iracký dinár
irr
IRR - Iránsky rial
isk
ISK - Islandská koruna
J
jep
JEP - Jerseyská libra
jmd
JMD - Jamajský dolár
jod
JOD - Jordánsky dinár
jpy
JPY - Japonský jen
K
kes
KES - Kenský šiling
kgs
KGS - Kirgizský som
khr
KHR - Kambodžský riel
kmf
KMF - Komorský frank
kpw
KPW - Severokórejský won
krw
KRW - Juhokórejský won
kwd
KWD - Kuvajtský dinár
kyd
KYD - Kajmanský dolár
kzt
KZT - Kazašské tenge
L
lak
LAK - Laoský kip
lbp
LBP - Libanonská libra
link
LINK - Chainlink
lkr
LKR - Srílanská rupia
lrd
LRD - Libérijský dolár
lsl
LSL - Lesothské loti
ltc
LTC - Litecoin
ltl
LTL - Litovský litas
luna
LUNA - Terra
lvl
LVL - Lotyšský lat
lyd
LYD - Líbyjský dinár
M
mad
MAD - Marocký dirham
mdl
MDL - Moldavský lei
mga
MGA - Malgašský ariary
mkd
MKD - Macedónsky denár
mmk
MMK - Mjanmarský kyat
mnt
MNT - Mongolský tugrik
mop
MOP - Macajská pataca
mru
MRU - Mauritánska ouguiya
mur
MUR - Maurícijská rupia
mvr
MVR - Maldivská rupia
mwk
MWK - Malawijská kwacha
mxn
MXN - Mexické peso
myr
MYR - Malajzijský ringgit
mzn
MZN - Mozambický metical
N
nad
NAD - Namíbijský dolár
ngn
NGN - Nigérijská naira
nio
NIO - Nikaragujská córdoba
nok
NOK - Nórska koruna
npr
NPR - Nepálska rupia
nzd
NZD - Novozélandský dolár
O
omr
OMR - Ománsky rial
P
pab
PAB - Panamská balboa
pen
PEN - Peruánsky sol
pgk
PGK - Papuánska kina
php
PHP - Filipínske peso
pkr
PKR - Pakistanská rupia
pln
PLN - Poľský zlotý
pyg
PYG - Paraguajské guaraní
Q
qar
QAR - Katarský rial
R
ron
RON - Rumunský lei
rsd
RSD - Srbský dinár
rub
RUB - Ruský rubeľ
rwf
RWF - Rwandský frank
S
sar
SAR - Saudskoarabský rial
sbd
SBD - Šalamúnsky dolár
scr
SCR - Seychelská rupia
sdg
SDG - Sudánska libra
sek
SEK - Švédska koruna
sgd
SGD - Singapurský dolár
shp
SHP - Svätohelenská libra
sle
SLE - Sierraleonský leone
sll
SLL - Sierraleonský leone
sos
SOS - Somálsky šiling
spl
SPL - Seborgské luigino
srd
SRD - Surinamský dolár
stn
STN - Svätotomášska dobra
svc
SVC - Salvádorský colón
syp
SYP - Sýrska libra
szl
SZL - Svazijské lilangeni
T
thb
THB - Thajský baht
tjs
TJS - Tadžický somoni
tmt
TMT - Turkménsky manat
tnd
TND - Tuniský dinár
top
TOP - Tongská pa'anga
try
TRY - Turecká líra
ttd
TTD - Trinidadský dolár
tvd
TVD - Tuvalský dolár
twd
TWD - Nový taiwanský dolár
tzs
TZS - Tanzánsky šiling
U
uah
UAH - Ukrajinská hrivna
ugx
UGX - Ugandský šiling
uni
UNI - Uniswap
usd
USD - Americký dolár
uyu
UYU - Uruguajské peso
uzs
UZS - Uzbecký som
V
vef
VEF - Venezuelský bolívar
ves
VES - Venezuelský bolívar
vnd
VND - Vietnamský dong
vuv
VUV - Vanuatské vatu
W
wst
WST - Samojská tala
X
xaf
XAF - Stredoafrický frank CFA BEAC
xag
XAG - Strieborná unca
xau
XAU - Zlatá unca
xcd
XCD - Východokaribský dolár
xcg
XCG - Karibský gulden
xdr
XDR - Zvláštne práva čerpania MMF
xlm
XLM - Stellar Lumen
xof
XOF - Frank CFA
xpd
XPD - Paládiová unca
xpf
XPF - Frank CFP
xpt
XPT - Platinová unca
xrp
XRP - Ripple
Y
yer
YER - Jemenský rial
Z
zar
ZAR - Juhoafrický rand
zmk
ZMK - Zambijská kwacha
zmw
ZMW - Zambijská kwacha
zwd
ZWD - Zimbabwiansky dolár
zwg
ZWG - Zimbabwiansky dolár
zwl
ZWL - Zimbabwiansky dolár

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17775
GBP / EUR1.14680
USD / JPY156.430
GBP / USD1.35064
USD / CHF0.788849
USD / CAD1.36578
EUR / JPY184.235
AUD / USD0.671527

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%