DKK - Dánska koruna
Dánska koruna je mena Dánsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Dánska koruna je kurz DKK na USD. Kód meny pre Kroner je DKK a symbol meny je kr. Nižšie nájdete kurzy Dánska koruna a prevodník mien.
Mena v Dánsku vznikla prvýkrát v roku 1625 zavedením dánskeho Rigsdalera. Rigsdaler bola zložitá mena, ktorá používala tri podjednotky: marku, skilling a pfenning. Systém postrádal desatinné delenie a pokračoval v používaní až do vytvorenia Skandinávskej menovej únie v roku 1873. Únia zaväzovala Dánsko, Nórsko a Švédsko, aby fixovali svoje príslušné meny voči zlatu, na parite medzi sebou, aby vytvorili menovú stabilitu.
V roku 1875 bola zavedená dánska koruna ako oficiálne zákonné platidlo Dánska. Skandinávska menová únia sa rozpadla v roku 1914, keď bol globálne opustený zlatý štandard. Dánsko si ponechalo menu korunu a pokúsilo sa ju opäť pripojiť k zlatému štandardu v roku 1924, ale trvalo ju opustilo v roku 1931. Koruna prešla ďalšou zmenou, keď bola naviazaná na nemeckú ríšsku marku počas nemeckej okupácie v rokoch 1940-1945. Po skončení vojny bola opäť naviazaná na britskú libru a americký dolár.
Dánska koruna a euro
Ako súčasť Európskej únie sa Dánsko pôvodne chystalo prijať euro. Avšak, keď bolo euro uvedené do obehu v roku 1999, Dánsko sa rozhodlo neparticipovať prostredníctvom Edinburskej dohody. V roku 2000 sa konalo referendum, aby sa rozhodlo, či bude euro zavedené alebo nie. 53,2% populácie bolo proti prijatiu eura. Dánska koruna zostáva prepojená prostredníctvom Mechanizmu výmenného kurzu II (ERM II) s výmenným kurzom viazaným v rámci 2,25% na euro.
Štatistiky Dánska koruna
|Názov
|Dánska koruna
|Symbol
|kr.
|Menšia jednotka
|1/100 = Øre
|Symbol menšej jednotky
|Øre
|Najlepšia konverzia DKK
|DKK na USD
|Najlepší graf DKK
|Graf DKK na USD
Profil Dánska koruna
|Mince
|Často používané: Øre50, kr.1, kr.2, kr.5, kr.10, kr.20
|Bankovky
|Často používané: kr.50, kr.100, kr.200, kr.500, kr.1000
|Centrálna banka
|Danmarks Nationalbank
|Používatelia
Dánsko, Faerské ostrovy, Grónsko
Dánsko, Faerské ostrovy, Grónsko
Prečo vás zaujíma DKK?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre DKKZískať kurzy DKK do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene DKK pre moju firmu