Predchádzanie podvodom začína informovanosťou
Podvodníci neustále hľadajú nové spôsoby, ako ľudí oklamať, ale informovanosť vám môže zabrániť stať sa obeťou. Pochopením bežných podvodov a toho, ako ich odhaliť, môžete chrániť svoje peniaze a osobné údaje.
Bežné podvody, na ktoré si treba dať pozor
Prvým krokom k vyhýbaniu sa podvodom je vedieť, ako ich identifikovať. Od podvodov s kúpou nehnuteľností až po falošné investičné príležitosti je dôležité rozpoznať varovné signály.
Podvody vo vzťahoch
Stretnete niekoho online, kto tvrdí, že je v zahraničí. Aj keď ste sa nikdy osobne nestretli, získali si vašu dôveru. Zrazu si pýtajú peniaze na „núdzový prípad“. Sľubujú, že vám to vrátia, ale nikdy to neurobia.
Podvody s nehnuteľnosťami
Nájdete skvelú ponuku na nehnuteľnosť v zahraničí, ktorá sa zdá byť príliš dobrá na to, aby bola pravdivá. Predávajúci sa javí ako seriózny a pýta si zálohu na zabezpečenie nehnuteľnosti, aj keď ste ju ešte osobne nevideli. Po odoslaní platby predajca zmizne.
Podvody s príbuznými v núdzi
Dostanete telefonát od niekoho, kto tvrdí, že je členom rodiny a potrebuje peniaze. Zdráhajú sa podeliť o podrobnosti a žiadajú, aby ste ich nikomu nepovedali. Pošlete peniaze, len aby ste zistili, že to neboli oni, za koho sa vydávali.
Investičné podvody
Cudzinec sa vám ozve s investičnou príležitosťou, ktorá sa zdá byť príliš dobrá na to, aby ste ju premeškali. Sľubujú vám vysoké výnosy s minimálnym alebo žiadnym rizikom. Naliehavo vás žiadajú, aby ste konali rýchlo, skôr ako sa trh zmení. Ale akonáhle investujete, vaše peniaze sú preč.
Podvody zraniteľných osôb
Podvodník sa zameriava na obete vo veku 60 alebo viac rokov a predstiera, že je niekým dôležitým, napríklad vládnym úradníkom. Môže sa stať, že dostanete telefonát, e-mail alebo list s oznámením, že dlhujete peniaze a ak ich nezaplatíte okamžite, budú proti vám podniknuté právne kroky.
Podvody s poplatkami vopred
Dostanete e-mail s informáciou, že máte nárok na pôžičku bez nutnosti overovania úverovej histórie. Požiadate o pôžičku a dostanete pokyn na zaplatenie poplatku za jej odomknutie. Po zaplatení zistíte, že spoločnosť bola podvodná a nikdy nešlo o žiadnu pôžičku.
Podvody s krádežou identity
Zavolá vám niekto, kto sa vydáva za pracovníka vašej banky. Žiadajú od vás osobné údaje, ako napríklad vaše číslo sociálneho zabezpečenia, aby overili váš účet. Po zdieľaní vašich údajov sa začnú objavovať neoprávnené transakcie.
Telemarketingové podvody
Dostanete nečakaný telefonát od spoločnosti s oznámením, že ste vyhrali cenu, ale na jej získanie musíte zaplatiť vopred alebo poskytnúť osobné údaje. Po odoslaní peňazí sa výhra nikde nenachádza a spoločnosť sa nedá kontaktovať.
Vzdialkové podvody
Vyskakovacie okno vás upozorní, že váš počítač je infikovaný, a poskytne vám číslo podpory. Keď voláte, žiadajú o vzdialený prístup, aby to mohli opraviť. Keď získajú prístup, zmenia vám heslá a zablokujú vám prístup k vašim účtom.
Pomoc, okradli ma!
Ak si myslíte, že ste sa stali obeťou podvodu, konajte okamžite. Uschovajte si všetky relevantné údaje, ako sú mená, kontaktné informácie alebo akýkoľvek dôkaz o komunikácii. Kontaktujte miestnu políciu alebo nahláste podvod nášmu tímu pre boj proti podvodom.
Hľadajte znamenia
Aj keď podvodníci môžu používať rôzne triky na oklamanie ľudí, existujú jasné znaky, ktoré ich môžu prezradiť. Pri riešení podozrivej aktivity si položte tieto otázky.
Je to príliš dobré na to, aby to bola pravda?
Podvodníci často vytvárajú vzrušenie, aby vás prinútili konať impulzívne a odviedli vašu pozornosť od varovných signálov. Dávajte si pozor na ponuky, ktoré sľubujú rýchle a jednoduché peniaze alebo vyžadujú osobné údaje. Vždy si preštudujte ponuky a dôverujte svojim inštinktom, ak sa vám niečo zdá zlé.
Cítite sa pod tlakom?
Zatiaľ čo dôveryhodné firmy vám dajú priestor na zváženie možností, podvodníci vo vás vytvoria pocit naliehavosti, aby vás prinútili robiť rýchle rozhodnutia. Hľadajte frázy ako „časovo obmedzená ponuka“ alebo akékoľvek situácie, ktoré pôsobia príliš uponáhľane.
Dávajú si sľuby?
Každá investícia so sebou prináša určitú mieru rizika a zisk nie je zaručený. Podvodníci budú používať presvedčivé výrazy ako „vysoký výnos“ alebo „žiadne riziko“, aby vám poskytli falošný pocit bezpečia. Pred prijatím finančných rozhodnutí si vždy urobte prieskum a pýtajte sa otázky.
Je to neočakávané?
Skutočné ponuky zvyčajne nevznikajú z ničoho nič. Vždy si nájdite čas na overenie ponuky a toho, kto vás kontaktuje. Dávajte si pozor na telefonáty, neočakávané e-maily alebo správy na sociálnych sieťach, ktoré propagujú príležitosti, ktoré sa zdajú byť príliš dobré na to, aby boli pravdivé.
Čo od teba Xe nikdy nebude žiadať
Nikdy od vás nebudeme žiadať osobné ani finančné informácie prostredníctvom e-mailu ani sociálnych médií. Ak budeme od vás potrebovať ďalšie informácie, pošleme vám e-mail s pokynmi na nahranie dokumentácie prostredníctvom našej platformy.
Zdroje na pochopenie podvodov
Čím viac viete o prevencii podvodov, tým lepšie. Použite tieto zdroje na dozvedenie sa o podvodoch.
FTC – USA
Získajte informácie o podvodoch prostredníctvom zdrojov Federálnej obchodnej komisie, ako sú články, príručky a videá. Vďaka pravidelným aktualizáciám o nových podvodoch budete vždy v obraze.
USA.gov
Stránka USA.gov vám ukáže, ako nahlásiť podvody miestnym orgánom činným v trestnom konaní a Federálnej obchodnej komisii (FTC). Zdieľa ďalšie zdroje o tom, ako sa vyhnúť podvodom, a odkazy na federálne a štátne agentúry, ktoré poskytujú podporu.
ScamWatch – Austrália
Zhodnoťte svoje riziko a identifikujte potenciálne podvody pomocou ScamWatch. Ľudia sa môžu zapojiť do komunitných diskusií o podvodoch, s ktorými sa stretli, aby ukázali ostatným, čomu sa majú vyhnúť.
CAFC - Kalifornia
Zostaňte informovaní o najnovších podvodných taktikách vďaka aktualizáciám od Kanadského centra pre boj proti podvodom. Vďaka informáciám o online podvodoch, telefonických podvodoch a krádeži identity budete vždy vedieť, na čo si dávať pozor.
GASA
Globálna aliancia proti podvodom spolupracuje s vládami, organizáciami a spotrebiteľskými skupinami s cieľom zvýšiť povedomie o podvodoch prostredníctvom článkov, prezentácií a osvedčených postupov.
IC3
Ak ste sa stali obeťou podvodu, je dôležité okamžite konať, aby ste minimalizovali škody. Podajte sťažnosť priamo FBI prostredníctvom Centra pre sťažnosti na internetovú kriminalitu.