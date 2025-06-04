- Home
Zjednodušte si platby na svojej platforme
Odomknite silu Xe vo svojej platforme a zjednodušte spôsob, akým vaša firma vykonáva platby prostredníctvom nášho flexibilného platobného rozhrania API, integrovaných ERP riešení a svetoznámych nástrojov na spracovanie údajov o menách.
Dôverujú nám firmy na celom svete
Zjednodušené globálne platby
Zabezpečte bezproblémové cezhraničné platby v rámci zákazníckej cesty. Vďaka nášmu modernému a flexibilnému API môžete integrovať globálne platby Xe priamo do akejkoľvek platformy, na ktorej sa váš finančný tím spolieha, čo vám umožní platiť dodávateľom a zamestnancom jediným kliknutím.
Bezproblémový proces platby
Xe umožňuje jeden bezproblémový a bezpečný platobný proces v rámci vašej vlastnej platformy. Koniec s exportom súborov ani prihlasovaním do externých portálov. A keďže je vytvorený pre firmy, prichádza s inteligentnými funkciami, ako sú vstavané overovanie a kontroly súladu, ktoré odhalia chyby skôr, ako vás stáť peniaze.
Vylepšené údaje a reporting
Automatizujte reportovanie, zlepšite presnosť a odstráňte manuálnu prácu z vašich finančných systémov pomocou globálnych platieb a aktuálnych údajov o menách od spoločnosti Xe, ktoré sú integrované do vašej platformy.
Why businesses choose Xe
Koniec s neohrabanými portálmi
Nahraďte zastarané a neohrabané portály čistým a intuitívnym rozhraním, v ktorom nájdete všetko, čo potrebujete, na jednom mieste.
Dôvera v každú transakciu
Vaše finančné prostriedky sú chránené regulovanými ochranami, špičkovými finančnými partnermi a zabezpečením na podnikovej úrovni, takže môžete s istotou presúvať peniaze.
Podporené silou a stabilitou
Xe je súčasťou spoločnosti Euronet, ktorá je kótovaná na burze NASDAQ s investičným stupňom a je postavená na úrovni zabezpečenia, dodržiavania predpisov a korporátneho riadenia na bankovej úrovni.
Podpora pri nastavení a po ňom
Xe vám poskytuje prístup k špecializovanej technickej podpore a odborníkom na platby, takže si môžete systém rýchlo nastaviť a jednoducho vyriešiť akékoľvek problémy, kedykoľvek sa vyskytnú.
Riešenia vytvorené pre globálne podniky
Účtovné platformy
Xe sa bezproblémovo integruje do popredných účtovných a ERP systémov, ako sú Microsoft Dynamics 365 a Sage Intacct, a poskytuje používateľom integrovaný prístup ku globálnym platbám z nástrojov, ktoré už používajú. A vďaka nášmu flexibilnému API môže každá platforma pre platby do účtov ponúknuť rovnako zjednodušený zážitok. Žiadny export súborov, žiadne portály, len rýchle, bezproblémové a bezpečné platby.
