Dedicated support tailored to your needs

Podpora prispôsobená vašim jedinečným potrebám

Chcete si rezervovať prevod alebo potrebujete pomoc s vaším účtom? Náš špecializovaný tím odborníkov je tu, aby vám poskytol potrebnú podporu.

Zavolajte nám: +1 (800) 772-7779

Typy podpory

Transfer Support

Podpora pri prevode

Potrebujete pomoc s rezerváciou transferu alebo ste uviazli v nejakom kroku procesu? Náš tím zákazníckych služieb je tu, aby vám pomohol a zabezpečil, aby vaše transakcie boli vždy efektívne spravované.

Account Support

Podpora účtu

Náš tím starostlivosti je tu, aby vám pomohol s akýmikoľvek problémami s účtom, s ktorými sa môžete stretnúť. Chápeme, aké frustrujúce to môže byť, a preto sa snažíme, aby bol váš zážitok s Xe hladký a bez stresu.

Help Centre

Centrum pomoci

Centrum pomoci Xe ponúka rýchle odpovede na bežné otázky – od pomoci s prihlásením až po zabezpečenie a aktualizácie – vďaka čomu je jednoduché nájsť riešenia a efektívne spravovať svoj účet.

Dedicated expert support

Odborná podpora globálnych prevodov 24 hodín denne, 5 dní v týždni

Pokiaľ ide o medzinárodné prevody peňazí, chápeme, že niekedy potrebujete dodatočné poradenstvo. Či už vykonávate bežný prevod alebo spravujete väčšiu transakciu, náš tím špecializovaných odborníkov je tu, aby vám pomohol v každom kroku.

Get personalized support for large money transfers

Získajte personalizovanú podporu pre veľké prevody peňazí

Pri medzinárodných prevodoch veľkých súm potrebujete viac než len skvelú sadzbu – potrebujete vyššie limity na odosielanie, personalizovanú podporu a bezpečné prevody. Náš tím zákazníckych služieb je tu, aby zabezpečil hladký priebeh vašej transakcie a aby ste zo svojich peňazí vyťažili maximum.

Kontaktujte náš tím a požiadajte o pomoc s...

Sending money

Posielanie peňazí

Potrebujete pomôcť s prvým prevodom? Radi vám pomôžeme zabezpečiť, aby vaše peniaze dorazili bezpečne, rýchlo a včas.

Creating an account

Vytvorenie účtu

Zriadenie účtu je jednoduché. Ak potrebujete pomoc, náš špecializovaný tím je tu, aby celý proces prebehol hladko.

Funding transfers

Prevody finančných prostriedkov

Nie ste si istí, ako zaplatiť? Náš tím vám vysvetlí možnosti platby, aby ste mali bezstresový zážitok z prevodu.

Sending limits

Limity prevodov

Povieme vám, koľko môžete poslať jedným prevodom na základe vašej meny a lokality.

Competitive rates

Získanie skvelých sadzieb

Sme hrdí na naše úrokové sadzby, ktoré prekonávajú banky. Dovoľte nám, aby sme vám ukázali, ako môžete za svoje peniaze získať čo najviac.

Secure transfers

Učenie sa o bezpečnosti

Máte obavy o bezpečnosť? Náš tím je tu, aby vám vysvetlil naše pokročilé ochranné a bezpečnostné opatrenia.

Ste pripravení prediskutovať váš prevod?

Od odpovedania na vaše otázky až po prevedenie každého kroku, náš tím podpory je tu, aby vám zabezpečil bezproblémový zážitok. Poďme vás prepojiť.

Chat with our team in over 100 languages

Chatujte s naším tímom vo viac ako 100 jazykoch

Pre rýchlu pomoc kontaktujte náš tím starostlivosti prostredníctvom živého chatu. Či už potrebujete pomoc s obnovením hesla, aktualizáciou osobných údajov alebo navigáciou v nastaveniach účtu, poskytneme vám potrebnú podporu.

Want to find the answers yourself?

Navštívte naše Centrum pomoci a učte sa vlastným tempom

Naše centrum pomoci má všetko, čo potrebujete na správu vášho účtu Xe a prevody peňazí. Od riešenia problémov až po nastavenie prevodov nájdete užitočné najčastejšie otázky a návody. Väčšina odpovedí je vzdialená len jedno kliknutie, ale ak potrebujete ďalšiu pomoc, je tu aj náš tím podpory.

Často kladené otázky (FAQ)