Dedicated expert support

Podpora prispôsobená vašim jedinečným potrebám
Chcete si rezervovať prevod alebo potrebujete pomoc s vaším účtom? Náš špecializovaný tím odborníkov je tu, aby vám poskytol potrebnú podporu.
Typy podpory
Podpora pri prevode
Potrebujete pomoc s rezerváciou transferu alebo ste uviazli v nejakom kroku procesu? Náš tím zákazníckych služieb je tu, aby vám pomohol a zabezpečil, aby vaše transakcie boli vždy efektívne spravované.
Podpora účtu
Náš tím starostlivosti je tu, aby vám pomohol s akýmikoľvek problémami s účtom, s ktorými sa môžete stretnúť. Chápeme, aké frustrujúce to môže byť, a preto sa snažíme, aby bol váš zážitok s Xe hladký a bez stresu.
Centrum pomoci
Centrum pomoci Xe ponúka rýchle odpovede na bežné otázky – od pomoci s prihlásením až po zabezpečenie a aktualizácie – vďaka čomu je jednoduché nájsť riešenia a efektívne spravovať svoj účet.
Odborná podpora globálnych prevodov 24 hodín denne, 5 dní v týždni
Pokiaľ ide o medzinárodné prevody peňazí, chápeme, že niekedy potrebujete dodatočné poradenstvo. Či už vykonávate bežný prevod alebo spravujete väčšiu transakciu, náš tím špecializovaných odborníkov je tu, aby vám pomohol v každom kroku.
Získajte personalizovanú podporu pre veľké prevody peňazí
Pri medzinárodných prevodoch veľkých súm potrebujete viac než len skvelú sadzbu – potrebujete vyššie limity na odosielanie, personalizovanú podporu a bezpečné prevody. Náš tím zákazníckych služieb je tu, aby zabezpečil hladký priebeh vašej transakcie a aby ste zo svojich peňazí vyťažili maximum.
Kontaktujte náš tím a požiadajte o pomoc s...
Posielanie peňazí
Potrebujete pomôcť s prvým prevodom? Radi vám pomôžeme zabezpečiť, aby vaše peniaze dorazili bezpečne, rýchlo a včas.
Vytvorenie účtu
Zriadenie účtu je jednoduché. Ak potrebujete pomoc, náš špecializovaný tím je tu, aby celý proces prebehol hladko.
Prevody finančných prostriedkov
Nie ste si istí, ako zaplatiť? Náš tím vám vysvetlí možnosti platby, aby ste mali bezstresový zážitok z prevodu.
Limity prevodov
Povieme vám, koľko môžete poslať jedným prevodom na základe vašej meny a lokality.
Získanie skvelých sadzieb
Sme hrdí na naše úrokové sadzby, ktoré prekonávajú banky. Dovoľte nám, aby sme vám ukázali, ako môžete za svoje peniaze získať čo najviac.
Učenie sa o bezpečnosti
Máte obavy o bezpečnosť? Náš tím je tu, aby vám vysvetlil naše pokročilé ochranné a bezpečnostné opatrenia.
Ste pripravení prediskutovať váš prevod?
Od odpovedania na vaše otázky až po prevedenie každého kroku, náš tím podpory je tu, aby vám zabezpečil bezproblémový zážitok. Poďme vás prepojiť.
Chatujte s naším tímom vo viac ako 100 jazykoch
Pre rýchlu pomoc kontaktujte náš tím starostlivosti prostredníctvom živého chatu. Či už potrebujete pomoc s obnovením hesla, aktualizáciou osobných údajov alebo navigáciou v nastaveniach účtu, poskytneme vám potrebnú podporu.
Navštívte naše Centrum pomoci a učte sa vlastným tempom
Naše centrum pomoci má všetko, čo potrebujete na správu vášho účtu Xe a prevody peňazí. Od riešenia problémov až po nastavenie prevodov nájdete užitočné najčastejšie otázky a návody. Väčšina odpovedí je vzdialená len jedno kliknutie, ale ak potrebujete ďalšiu pomoc, je tu aj náš tím podpory.
Často kladené otázky (FAQ)
Dokončeniu prevodu môže zabrániť niekoľko faktorov:
Nedostatok finančných prostriedkov: Uistite sa, že na vašom účte je dostatočný zostatok na pokrytie sumy prevodu a všetkých súvisiacich poplatkov.
Nesprávne údaje o príjemcovi: Overte, či sú informácie o príjemcovi, ako napríklad číslo bankového účtu a kód SWIFT/BIC, presné.
Súlad s predpismi: Prevody môžu byť pozastavené z dôvodu kontrol súladu s predpismi alebo obmedzení uložených finančnými inštitúciami alebo vládami.
Technické problémy: Občasné systémové chyby môžu narušiť proces prenosu.
Ak sa váš prevod nepodarilo dokončiť, kontaktujte, prosím, tím zákazníckych služieb spoločnosti Xe.
Ak chcete prijať medzinárodný prevod peňazí:
Poskytnite svoje bankové údaje: Zdieľajte s odosielateľom číslo svojho bankového účtu, kód SWIFT/BIC a všetky ďalšie požadované informácie.
Potvrďte podrobnosti prevodu: Uistite sa, že odosielateľ má presné informácie, aby sa predišlo oneskoreniam.
Počkajte na vklad: Po začatí prevodu budú finančné prostriedky pripísané na váš účet. Zvyčajne to trvá 1 až 3 pracovné dni v závislosti od mien a krajín, o ktoré ide.
Ak máte problémy s prihlásením:
Skontrolujte poverenia: Uistite sa, že zadávate správne používateľské meno a heslo.
Obnovenie hesla: Ak ste zabudli heslo, použite na jeho obnovenie možnosť „Zabudnuté heslo“ na prihlasovacej stránke.
Vymazanie vyrovnávacej pamäte prehliadača: Niekedy môže vymazanie vyrovnávacej pamäte prehliadača vyriešiť problémy s prihlásením.
Kontaktujte podporu: Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na tím zákazníckej podpory spoločnosti Xe.
Ak chcete sledovať svoj prevod:
Použite aplikáciu alebo webovú stránku Xe: Prihláste sa do svojho účtu a prejdite do sekcie „Aktivita“ alebo „Prevody“, kde nájdete stav vášho prevodu.
Kontaktujte zákaznícku podporu: Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte tím zákazníckej podpory spoločnosti Xe.
Prevody môžu byť zrušené z dôvodu:
Žiadosť odosielateľa: Odosielateľ mohol iniciovať zrušenie.
Problémy s dodržiavaním predpisov: Regulačné požiadavky alebo bezpečnostné obavy môžu viesť k zrušeniu.
Technické chyby: Systémové závady môžu niekedy viesť k zrušeniu.
Pre podrobnejšie informácie o vašom zrušenom prevode kontaktujte, prosím, tím služieb zákazníkom spoločnosti Xe.
Ak chcete nastaviť svoj prvý prevod:
Vytvorte si účet: Zaregistrujte sa na webovej stránke alebo v aplikácii Xe.
Overte svoju totožnosť: Vykonajte všetky potrebné overovacie kroky podľa požiadaviek spoločnosti Xe.
Zadajte podrobnosti o prevode: Uveďte informácie o príjemcovi a sumu, ktorú chcete poslať.
Vyberte spôsob platby: Vyberte preferovaný spôsob platby.
Potvrdenie prevodu: Skontrolujte všetky podrobnosti a potvrďte prevod.