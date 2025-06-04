Medzinárodné prevody peňazí a globálne konverzie mien
Viac ako 30 rokov svetový líder v oblasti menových konverzií a globálnych prevodov peňazí
Globálne konverzie mien
Chcete realizovať veľké prevody?
Môžeme prekonať kurzy konkurencie
Pošlite peniaze online
Medzinárodné prevody peňazí sú jednoduché
V Xe robíme posielanie peňazí rýchlym, bezpečným a pohodlným. Len niekoľkými kliknutiami môžete posielať peniaze do viac ako 190 krajín sveta. Pridajte sa k tisíckam ľudí, ktorí nám denne dôverujú v oblasti prevodu peňazí.
Experience the smarter way to manage your money across borders. Hold funds in multiple currencies, convert when the rates suit you, and send instantly to over 190 countries.
Keep USD, GBP, EUR, AUD, CAD and more in one account. Your money stays ready to move whenever you are.
Aktuálne výmenné kurzy
Porovnajte viac ako 100 mien v reálnom čase a nájdite ten správny okamih na prevod finančných prostriedkov
Ako posielať peniaze online pomocou Xe
- 1
Zaregistrujte sa zadarmo
Trvá to len pár minút – potrebujete len e-mailovú adresu a môžete začať!
- 2
Získajte cenovú ponuku
Vyberte cieľovú krajinu, menu odoslania a príjemcu a odoslanú sumu pre vygenerovanie cenovej ponuky.
- 3
Pridajte príjemcu
Uveďte platobné informácie príjemcu (budete potrebovať údaje ako jeho meno a adresu).
- 4
Overte svoju totožnosť
Pri niektorých prevodoch môžeme potrebovať identifikačné doklady, aby sme potvrdili, že ste to naozaj vy a aby boli vaše peniaze v bezpečí.
- 5
Potvrdiť cenovú ponuku
Potvrďte a financujte svoj prevod z bankového účtu, kreditnej alebo debetnej karty a máte hotovo!
- 6
Sledovanie vášho prevodu
Pozrite sa, kde sa vaše peniaze nachádzajú a kedy dorazia k príjemcovi. Získajte podporu prostredníctvom živého chatu, telefónu a e-mailu.
Spravujte svoje meny na cestách pomocou aplikácie Xe
Nástroje meny Xe
Prehľady FX, pokročilé indikátory, živé spravodajské kanály a prispôsobiteľné dashboardy
Medzinárodné prevody
Upozornenia na sadzby
Historické kurzy mien
Kalkulačka IBAN
Aktualizácie meny e-mailom
API pre údaje o menách Xe
Poskytovanie výmenných kurzov komerčnej triedy viac ako 3000 spoločnostiam na celom svete
Najdôveryhodnejší zdroj údajov o menách na svete
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete
Xe pre podnikanie
Vyskúšajte našu vylepšenú obchodnú platformu, ktorá uľahčuje uchovávanie, správu a posielanie peňazí cez hranice, a to všetko z jedného účtu.
Globálne platby
Posielajte rýchle a spoľahlivé firemné platby do celého sveta. Uskutočňujte jednorazové alebo hromadné platby do viac ako 190 krajín vo viac ako 145 menách.
Účty vo viacerých menách
Majte a spravujte účty vo viacerých menách bez poplatkov za zriadenie alebo mesačných poplatkov. Konvertujte, keď vám kurzy vyhovujú, a posielajte platby okamžite.
Riadenie devízových rizík
Zafixujte si výmenné kurzy alebo si nastavte limity, aby vaše podnikanie zostalo stabilné aj pri zmenách na trhoch.
Integrácie a automatizácia
Prepojte Xe s vaším ERP alebo účtovným systémom alebo ho integrujte priamo s naším API a automatizujte platby, reportovanie a aktualizácie.
Ciele posielania peňazí
Spájame svet
Poslať peniaze do Spojené arabské emiráty
Poslať peniaze do Albánsko
Poslať peniaze do Arménsko
Poslať peniaze do Argentína
Poslať peniaze do Austrália
Poslať peniaze do Azerbajdžan
Poslať peniaze do Bosna a Hercegovina
Poslať peniaze do Belgicko
Poslať peniaze do Barbados
Poslať peniaze do Bangladéš
Poslať peniaze do Bulharsko
Poslať peniaze do Bahrajn