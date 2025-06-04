OsobnéFiremné
Medzinárodné prevody peňazí a globálne konverzie mien

Viac ako 30 rokov svetový líder v oblasti menových konverzií a globálnych prevodov peňazí

Bezpečné veľké prevody

Obchodné riešenia

Aplikácia Xe money

Globálne konverzie mien

PrevodPoslaťGrafyUpozornenia
1$
usd
USD - Americký dolár
eur
EUR - Euro

Chcete realizovať veľké prevody?

Môžeme prekonať kurzy konkurencie

Pošlite peniaze online

Medzinárodné prevody peňazí sú jednoduché

V Xe robíme posielanie peňazí rýchlym, bezpečným a pohodlným. Len niekoľkými kliknutiami môžete posielať peniaze do viac ako 190 krajín sveta. Pridajte sa k tisíckam ľudí, ktorí nám denne dôverujú v oblasti prevodu peňazí.

Multi-currency accounts

Experience the smarter way to manage your money across borders. Hold funds in multiple currencies, convert when the rates suit you, and send instantly to over 190 countries.

Hold funds in multiple currencies

Keep USD, GBP, EUR, AUD, CAD and more in one account. Your money stays ready to move whenever you are.

Aktuálne výmenné kurzy

Porovnajte viac ako 100 mien v reálnom čase a nájdite ten správny okamih na prevod finančných prostriedkov

Suma
Graf (24h)
1
Pridať menu

Ako posielať peniaze online pomocou Xe

  1. 1

    Zaregistrujte sa zadarmo

    Trvá to len pár minút – potrebujete len e-mailovú adresu a môžete začať!

  2. 2

    Získajte cenovú ponuku

    Vyberte cieľovú krajinu, menu odoslania a príjemcu a odoslanú sumu pre vygenerovanie cenovej ponuky.

  3. 3

    Pridajte príjemcu

    Uveďte platobné informácie príjemcu (budete potrebovať údaje ako jeho meno a adresu).

  4. 4

    Overte svoju totožnosť

    Pri niektorých prevodoch môžeme potrebovať identifikačné doklady, aby sme potvrdili, že ste to naozaj vy a aby boli vaše peniaze v bezpečí.

  5. 5

    Potvrdiť cenovú ponuku

    Potvrďte a financujte svoj prevod z bankového účtu, kreditnej alebo debetnej karty a máte hotovo!

  6. 6

    Sledovanie vášho prevodu

    Pozrite sa, kde sa vaše peniaze nachádzajú a kedy dorazia k príjemcovi. Získajte podporu prostredníctvom živého chatu, telefónu a e-mailu.

Spravujte svoje meny na cestách pomocou aplikácie Xe

Má všetko, čo potrebujete na medzinárodné prevody peňazí – jednoduché, bezpečné a nízke poplatky už od 0 USD.
Nástroje meny Xe

Prehľady FX, pokročilé indikátory, živé spravodajské kanály a prispôsobiteľné dashboardy

Medzinárodné prevody

Posielajte peniaze do 190 krajín v 130 menách. Využite flexibilné spôsoby posielania a prijímania peňazí.
Upozornenia na sadzby

Nastavte si bezplatné upozornenia na kurz pre akýkoľvek menový pár. Dáme vám vedieť o požadovanej cene.
Historické kurzy mien

Analyzujte trendy kurzov akejkoľvek meny počas niekoľkých dní, týždňov, mesiacov alebo rokov. Získajte automatizovaný kanál mien prostredníctvom rozhrania Xe Currency Data API.
Kalkulačka IBAN

Vyhľadajte a overte si svoje IBAN (medzinárodné číslo bankového účtu), aby ste sa uistili, že váš prevod bude odoslaný na správne miesto určenia.
Aktualizácie meny e-mailom

Získajte dennú analýzu trhov, výmenných kurzov a správ priamo do svojej schránky.
API pre údaje o menách Xe

Poskytovanie výmenných kurzov komerčnej triedy viac ako 3000 spoločnostiam na celom svete

Najdôveryhodnejší zdroj údajov o menách na svete

Naše API pre výmenné kurzy ponúka presné a spoľahlivé údaje v reálnom čase pre stovky mien. Vlastné sadzby spoločnosti Xe pochádzajú priamo od poskytovateľov finančných údajov a renomovaných bánk.
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Dôveryhodné od
Shopify color logo
Clearbooks color logo
Vistaprint color logo

Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete

Xe pre podnikanie

Vyskúšajte našu vylepšenú obchodnú platformu, ktorá uľahčuje uchovávanie, správu a posielanie peňazí cez hranice, a to všetko z jedného účtu.

Globálne platby

Posielajte rýchle a spoľahlivé firemné platby do celého sveta. Uskutočňujte jednorazové alebo hromadné platby do viac ako 190 krajín vo viac ako 145 menách.

Účty vo viacerých menách

Majte a spravujte účty vo viacerých menách bez poplatkov za zriadenie alebo mesačných poplatkov. Konvertujte, keď vám kurzy vyhovujú, a posielajte platby okamžite.

Riadenie devízových rizík

Zafixujte si výmenné kurzy alebo si nastavte limity, aby vaše podnikanie zostalo stabilné aj pri zmenách na trhoch.

Integrácie a automatizácia

Prepojte Xe s vaším ERP alebo účtovným systémom alebo ho integrujte priamo s naším API a automatizujte platby, reportovanie a aktualizácie.

