Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Vieme, aké dôležité sú bezpečné služby, pokiaľ ide o vaše peniaze a informácie. Preto používame pokročilé technológie a prísne opatrenia, aby sme zabezpečili, že vaše prevody budú vždy chránené a bezpečné.
Vaše finančné zabezpečenie a bezpečnosť údajov kladieme na prvé miesto
Vaša bezpečnosť je stredobodom všetkého, čo robíme. Vďaka najmodernejším technológiám a prísnym bezpečnostným opatreniam robíme všetko pre to, aby sme chránili vaše peniaze a osobné údaje. Zaručujeme vám bezpečný a bezstarostný zážitok pri každom využití našich služieb.
Súčasť tretej najväčšej prepravnej siete na svete
Ako súčasť rodiny Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT) je Xe súčasťou tretej najväčšej siete na prevod peňazí na svete. Sme globálne regulovaní a dodržiavame najprísnejšie bezpečnostné protokoly, čím zabezpečujeme bezpečnosť a spoľahlivosť každej transakcie. Sme tu, aby sme zostali – odhodlaní poskytovať zakaždým špičkovú ochranu vašich peňazí.
Ako chránime to, čo je vaše
Bezpečná infraštruktúra
Používame spoľahlivé systémy pre bezpečné a rýchle prevody. Najmodernejšie technológie a nepretržité monitorovanie zabezpečujú bezpečnosť vašich transakcií, takže sa môžete cítiť sebavedomo pri každom odoslaní peňazí.
Autentifikácia a riadenie prístupu
Na prihlásenie používame viacfaktorové overovanie (MFA) s biometrickým overením. Aktivita na účte sa monitoruje v reálnom čase, aby sa okamžite odhalil a zablokoval akýkoľvek neoprávnený prístup.
Úplné súkromie údajov
Vážime si súkromie ako základné právo. Vaše údaje sa nikdy nepredávajú ani nezneužívajú. Dodržiavame globálne nariadenia, ako sú GDPR a CCPA, čím zabezpečujeme bezpečné spracovanie a neustálu úplnú ochranu.
Monitorovanie a detekcia hrozieb
Náš tím monitoruje systémy 24 hodín denne, 7 dní v týždni pomocou detekcie hrozieb založenej na umelej inteligencii. Pravidelne vykonávame kontroly zraniteľností a každoročné penetračné testy tretích strán, aby sme proaktívne odhalili a riešili bezpečnostné riziká.
Ochrana vašich peňazí a údajov pomocou 2FA
Váš účet Xe je chránený ako vysoko zabezpečený trezor s dvojfaktorovým overením (2FA) a biometrickým overením. Tieto vrstvy ochrany zabezpečujú, že iba vy máte prístup k svojmu účtu, čím chránia vaše peniaze a osobné údaje pred akýmkoľvek neoprávneným prístupom.
Protokol pre reakciu na incidenty 24 hodín denne, 7 dní v týždni
V nepravdepodobnom prípade, že sa niečo pokazí, náš tím okamžite zareaguje, aby zabezpečil váš účet a zastavil hrozby. Máte obavy o svoj účet alebo transakcie? Náš špecializovaný tím podpory je k dispozícii 24 hodín denne, 5 dní v týždni a je pripravený pomôcť vám kedykoľvek budete potrebovať pomoc.
Bezpečnosť údajov začína školením a vzdelávaním
Pred poskytnutím prístupu k citlivým údajom starostlivo preverujeme každého zamestnanca prostredníctvom previerok tretích strán. Náš tím tiež absolvuje pravidelné školenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby sme zabezpečili, že sú vždy oboznámení s najnovšími osvedčenými postupmi na ochranu vašich údajov.
Ako prevádzať peniaze do zahraničia pomocou Xe
Vytvoriť účet
Trvá to len pár minút. Všetko, čo potrebujeme, je vaša e-mailová adresa a nejaké ďalšie informácie.
Okamžitá cenová ponuka
Získajte aktuálny kurz prevodu peňazí pre vami zvolenú menu, ktorý prekonáva bankový kurz.
Poslať peniaze
Pridajte všetky potrebné údaje a nastavte prevod. Keď získame financie, postaráme sa o zvyšok.
Sledovanie vášho prevodu
Sledujte svoj prevod v každom kroku. Povoľte upozornenia, aby ste dostávali aktualizácie o priebehu prevodu.
Kľúčové zásady, ktoré dodržiavame
Udržiavame robustný súbor bezpečnostných politík a technických štandardov, ktoré sú v súlade s najlepšími postupmi v odvetví. Tieto sa každoročne prehodnocujú, aby sme mali vždy aktuálne informácie. Medzi kľúčové politiky patria:
Politika informačnej bezpečnosti
Politika reakcie na bezpečnostné incidenty
Zásady vzdialeného prístupu
Zásady klasifikácie údajov
Politika riadenia zraniteľností
Zásady šifrovania údajov
Zásady logického prístupu
Navrhnuté na ochranu vašich údajov
Bezpečnostné opatrenia integrujeme pomocou viacvrstvového prístupu, ktorý pomáha zmierňovať kybernetické hrozby a zaisťuje odolnosť tým, že sa vyhýba jednotlivým bodom zlyhania, takže vaše údaje sú vždy chránené.
Dátové centrá
Naše dátové centrá sú chránené fyzickými a logickými bezpečnostnými opatreniami vrátane firewallov, systémov detekcie vniknutia a nepretržitého monitorovania pomocou ľudských nástrojov a nástrojov založených na umelej inteligencii. Využívame viacero zón dostupnosti na zabezpečenie redundancie a odolnosti voči chybám.
Zabezpečenie siete
Používame pokročilé sieťové bezpečnostné opatrenia vrátane ochrany pred DDoS útokmi, malvérom a neoprávneným prístupom. Naše systémy používajú šifrovanie, detekciu hrozieb v reálnom čase a automatizované reakcie na zabezpečenie integrity údajov a zmiernenie rizík.
Dodržiavame požiadavky mnohých globálnych bánk a regulačných agentúr
Pošlite s dôverou
Ako súčasť rodiny Euronet Worldwide nám naši zákazníci v minulom roku dôverovali pri bezpečnom spracovaní medzinárodných peňažných prevodov v hodnote viac ako 115 miliárd dolárov. Vďaka skvelým sadzbám a nízkym poplatkom vám uľahčujeme posielanie peňazí do zahraničia.
Často kladené otázky týkajúce sa bezpečnosti
Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu zahŕňať meno, e-mail, telefónne číslo, adresu bydliska a/alebo firmy a ďalšie kontaktné údaje („Kontaktné údaje“), titul, dátum narodenia, pohlavie, obrázky, videá alebo podpis.
Naše oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje , ako a prečo môžeme spracovávať vaše osobné údaje
Prístup k osobným údajom je obmedzený na základe nevyhnutnosti poznať ich s použitím zásady najnižších privilégií. Tým sa zabezpečí, že prístup k nemu budú môcť mať iba tí zamestnanci spoločnosti Xe, ktorí ho potrebujú na výkon svojej práce. Príkladom toho je tím starostlivosti o zákazníkov.
Spoločnosť Xe prevádzkuje hybridný model pre našu webovú stránku a mobilné aplikácie. Naše produkčné servery sú hostované v AWS a v dátových centrách EÚ.
Používame pokročilé šifrovacie technológie, ktoré poskytujú najvyššiu úroveň zabezpečenia vašich citlivých informácií. Naše systémy využívajú štandardné šifrovanie AES-256 pre dáta v pokoji, zatiaľ čo dáta počas prenosu sú šifrované cez TLS 1.2 a TLS1.3.
Naši spracovatelia platieb sú poskytovatelia služieb úrovne 1. Spoločnosť Xe nikdy nespracováva údaje o platobných kartách.
Ochrana vašich údajov je nevyhnutná pre bezpečnosť vašich osobných údajov. Tu je niekoľko jednoduchých krokov, ktoré môžete podniknúť:
Používajte silné heslá
Vytvorte si pre svoje účty jedinečné a silné heslá a vyhnite sa používaniu rovnakého hesla pre viacero služieb.
Povoliť viacfaktorové overovanie (MFA):
Vždy, keď je to možné, povoľte MFA, čo pridá vašim účtom ďalšiu vrstvu zabezpečenia.
Buďte opatrní s e-mailami
Vyhnite sa klikaniu na podozrivé odkazy alebo sťahovaniu príloh od neznámych odosielateľov.
Dávajte si pozor na osobné údaje
Pri zdieľaní citlivých údajov online buďte opatrní a poskytujte ich iba dôveryhodným zdrojom.
Dodržiavaním týchto tipov môžete výrazne znížiť riziko úniku údajov a chrániť svoje súkromie online.
Ak si myslíte, že ste sa stali obeťou podvodu, ihneď nás kontaktujte .
Uschovajte si dôkazy: Uschovajte si všetky relevantné dokumenty alebo e-maily ako dôkazy na podporu vašej správy.
Okamžitým nahlásením podvodu môžete pomôcť chrániť seba a ostatných pred možnou ujmou a prispieť k tomu, aby boli vinníci postavení pred súd.
Vaša dôvera je našou najvyššou prioritou a zaväzujeme sa chrániť vaše osobné a finančné informácie. Pre viac informácií o našich bezpečnostných postupoch alebo v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte náš bezpečnostný tím na adrese security@xe.com.