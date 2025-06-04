Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vieme, aké dôležité sú bezpečné služby, pokiaľ ide o vaše peniaze a informácie. Preto používame pokročilé technológie a prísne opatrenia, aby sme zabezpečili, že vaše prevody budú vždy chránené a bezpečné.

Prestup s istotou
Security at Xe

Vaše finančné zabezpečenie a bezpečnosť údajov kladieme na prvé miesto

Vaša bezpečnosť je stredobodom všetkého, čo robíme. Vďaka najmodernejším technológiám a prísnym bezpečnostným opatreniam robíme všetko pre to, aby sme chránili vaše peniaze a osobné údaje. Zaručujeme vám bezpečný a bezstarostný zážitok pri každom využití našich služieb.

Xe and Euronet

Súčasť tretej najväčšej prepravnej siete na svete

Ako súčasť rodiny Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT) je Xe súčasťou tretej najväčšej siete na prevod peňazí na svete. Sme globálne regulovaní a dodržiavame najprísnejšie bezpečnostné protokoly, čím zabezpečujeme bezpečnosť a spoľahlivosť každej transakcie. Sme tu, aby sme zostali – odhodlaní poskytovať zakaždým špičkovú ochranu vašich peňazí.

Ako chránime to, čo je vaše

Secure infrastructure

Bezpečná infraštruktúra

Používame spoľahlivé systémy pre bezpečné a rýchle prevody. Najmodernejšie technológie a nepretržité monitorovanie zabezpečujú bezpečnosť vašich transakcií, takže sa môžete cítiť sebavedomo pri každom odoslaní peňazí.

Authentication & access control

Autentifikácia a riadenie prístupu

Na prihlásenie používame viacfaktorové overovanie (MFA) s biometrickým overením. Aktivita na účte sa monitoruje v reálnom čase, aby sa okamžite odhalil a zablokoval akýkoľvek neoprávnený prístup.

Data privacy

Úplné súkromie údajov

Vážime si súkromie ako základné právo. Vaše údaje sa nikdy nepredávajú ani nezneužívajú. Dodržiavame globálne nariadenia, ako sú GDPR a CCPA, čím zabezpečujeme bezpečné spracovanie a neustálu úplnú ochranu.

Monitoring & threat detection

Monitorovanie a detekcia hrozieb

Náš tím monitoruje systémy 24 hodín denne, 7 dní v týždni pomocou detekcie hrozieb založenej na umelej inteligencii. Pravidelne vykonávame kontroly zraniteľností a každoročné penetračné testy tretích strán, aby sme proaktívne odhalili a riešili bezpečnostné riziká.

Safeguarding your money and data with 2FA

Ochrana vašich peňazí a údajov pomocou 2FA

Váš účet Xe je chránený ako vysoko zabezpečený trezor s dvojfaktorovým overením (2FA) a biometrickým overením. Tieto vrstvy ochrany zabezpečujú, že iba vy máte prístup k svojmu účtu, čím chránia vaše peniaze a osobné údaje pred akýmkoľvek neoprávneným prístupom.

24/7 dedicated incident response protocol

Protokol pre reakciu na incidenty 24 hodín denne, 7 dní v týždni

V nepravdepodobnom prípade, že sa niečo pokazí, náš tím okamžite zareaguje, aby zabezpečil váš účet a zastavil hrozby. Máte obavy o svoj účet alebo transakcie? Náš špecializovaný tím podpory je k dispozícii 24 hodín denne, 5 dní v týždni a je pripravený pomôcť vám kedykoľvek budete potrebovať pomoc.

Employee screening, training & awareness at Xe

Bezpečnosť údajov začína školením a vzdelávaním

Pred poskytnutím prístupu k citlivým údajom starostlivo preverujeme každého zamestnanca prostredníctvom previerok tretích strán. Náš tím tiež absolvuje pravidelné školenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby sme zabezpečili, že sú vždy oboznámení s najnovšími osvedčenými postupmi na ochranu vašich údajov.

Ako prevádzať peniaze do zahraničia pomocou Xe

Create account

Vytvoriť účet

Trvá to len pár minút. Všetko, čo potrebujeme, je vaša e-mailová adresa a nejaké ďalšie informácie.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Okamžitá cenová ponuka

Získajte aktuálny kurz prevodu peňazí pre vami zvolenú menu, ktorý prekonáva bankový kurz.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Poslať peniaze

Pridajte všetky potrebné údaje a nastavte prevod. Keď získame financie, postaráme sa o zvyšok.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Sledovanie vášho prevodu

Sledujte svoj prevod v každom kroku. Povoľte upozornenia, aby ste dostávali aktualizácie o priebehu prevodu.

Committed to security at Xe

Kľúčové zásady, ktoré dodržiavame

Udržiavame robustný súbor bezpečnostných politík a technických štandardov, ktoré sú v súlade s najlepšími postupmi v odvetví. Tieto sa každoročne prehodnocujú, aby sme mali vždy aktuálne informácie. Medzi kľúčové politiky patria:

  • Politika informačnej bezpečnosti

  • Politika reakcie na bezpečnostné incidenty

  • Zásady vzdialeného prístupu

  • Zásady klasifikácie údajov

  • Politika riadenia zraniteľností

  • Zásady šifrovania údajov

  • Zásady logického prístupu

Navrhnuté na ochranu vašich údajov

Bezpečnostné opatrenia integrujeme pomocou viacvrstvového prístupu, ktorý pomáha zmierňovať kybernetické hrozby a zaisťuje odolnosť tým, že sa vyhýba jednotlivým bodom zlyhania, takže vaše údaje sú vždy chránené.

Center Icon

Dátové centrá

Naše dátové centrá sú chránené fyzickými a logickými bezpečnostnými opatreniami vrátane firewallov, systémov detekcie vniknutia a nepretržitého monitorovania pomocou ľudských nástrojov a nástrojov založených na umelej inteligencii. Využívame viacero zón dostupnosti na zabezpečenie redundancie a odolnosti voči chybám.

Network security

Zabezpečenie siete

Používame pokročilé sieťové bezpečnostné opatrenia vrátane ochrany pred DDoS útokmi, malvérom a neoprávneným prístupom. Naše systémy používajú šifrovanie, detekciu hrozieb v reálnom čase a automatizované reakcie na zabezpečenie integrity údajov a zmiernenie rizík.

Dodržiavame požiadavky mnohých globálnych bánk a regulačných agentúr

European Securities and Markets Authority

Pošlite s dôverou

Ako súčasť rodiny Euronet Worldwide nám naši zákazníci v minulom roku dôverovali pri bezpečnom spracovaní medzinárodných peňažných prevodov v hodnote viac ako 115 miliárd dolárov. Vďaka skvelým sadzbám a nízkym poplatkom vám uľahčujeme posielanie peňazí do zahraničia.

Často kladené otázky týkajúce sa bezpečnosti