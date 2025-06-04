  1. Home
Zjednodušenie globálnych obchodných platieb

Držte, spravujte a posielajte peniaze do celého sveta z jedného firemného účtu. Zrýchlite platby, znížte náklady a spravujte devízové transakcie s istotou.

Otvorte si bezplatný firemný účet

Dôveruje nám viac ako 15 000 firiem, ktoré ročne prevádzkujú viac ako 130 miliárd dolárov

Licencia štátu USA a registrácia FinCEN pre bezpečné obchodné platby

Vlastnená spoločnosťou Euronet Worldwide, kótovaná na burze NASDAQ s viac ako 30-ročnými skúsenosťami vo finančných službách

Účty vo viacerých menách

Uchovávajte, konvertujte a odosielajte všetko na jednom mieste

Otvorte a spravujte účty vo viacerých menách bez poplatkov za zriadenie alebo mesačných poplatkov. Konvertujte, keď vám kurzy vyhovujú, a posielajte platby okamžite s predfinancovanými zostatkami.

Zistite viac

Plaťte včas s plánovanými platbami

Naplánujte si platby vopred tak, aby sa automaticky uskutočnili vo vami zvolený dátum, aby ste sa vyhli zmeškaniu termínov a znížili stres z platieb na poslednú chvíľu.

Zistite viac

Platba viacerým príjemcom naraz

Posielajte platby viacerým príjemcom, či už je to niekoľko alebo niekoľko stoviek. Od mzdových účtov až po výplaty dodávateľom, Xe zrýchľuje a zjednodušuje rozsiahle výdavky.

Zistite viac

Nastavenie prístupu a povolení tímu

Priraďte používateľské roly na kontrolu toho, kto môže prezerať, vytvárať alebo schvaľovať platby, čo vám poskytne prísnejšie interné kontroly a plynulejší pracovný postup schvaľovania.

Zistite viac

Posielajte platby do viac ako 190 krajín za pár minút

Medzinárodné platby nemusia byť drahé, pomalé ani komplikované. Xe pomáha vašej firme presúvať peniaze rýchlejšie a ďalej vďaka nízkonákladovým prevodom do viac ako 190 krajín vo viac ako 145 menách.

Zaregistrujte sa teraz

Chráňte svoje marže pred volatilitou trhu

Kolísajúce výmenné kurzy nemusia mať vplyv na váš konečný výsledok. Využite výkonné nástroje, ako sú forwardové kontrakty, limitné objednávky a opcie, na riadenie menového rizika, plánovanie platieb a ochranu ziskových marží. Vytvorte si stratégiu pre devízové riziko s jedným z našich skúsených dílerov.

Riešenia pre riadenie devízových rizík

Vstavané riešenia

Globálne riešenia priamo z vášho ERP

Prepojte globálne platobné riešenia spoločnosti Xe s bežnými platformami ERP, ako sú Microsoft Dynamics 365 a Sage Intacct. Zjednoťte všetky svoje platby, pracovné postupy a reporting na jednom mieste pre rýchlejšie operácie, jasnejšie prehľady a inteligentnejšie riadenie cash flow.

Riešenia ERP platieb

Svetovo dôveryhodné API pre dáta o menách

API pre údaje o menách od spoločnosti Xe poskytuje presné a spoľahlivé informácie o výmene mien v reálnom čase pre viac ako 170 svetových mien. Integrujte údaje získané od viac ako 100 vysoko renomovaných poskytovateľov finančných údajov a centrálnych bánk.

Získajte viac informácií o našom API

Prečo si firmy vyberajú Xe

S viac ako 30-ročnými skúsenosťami v oblasti mien, transparentnými kurzami a jednoduchou online platformou vám uľahčujeme správu a odosielanie medzinárodných peňažných prevodov.

hedging risk small

Nákladovo efektívne globálne platby

Posielajte peniaze do viac ako 190 krajín a plaťte zamestnancom a dodávateľom za konkurencieschopné výmenné kurzy s transparentnými poplatkami. Získajte maximum z každej platby, ktorú uskutočníte s Xe.

shield-check

Regulované globálnymi autoritami

Vaše finančné prostriedky sú chránené regulovanými ochranami, špičkovými finančnými partnermi a zabezpečením na podnikovej úrovni, takže môžete s istotou presúvať peniaze.

trophy

Podporované sieťou Fortune 500

Xe je súčasťou spoločnosti Euronet Worldwide, ktorá je kótovaná na burze NASDAQ s trhovou kapitalizáciou viac ako 4 miliardy dolárov a má viac ako 30 rokov líderských skúseností na trhu finančných služieb.

Human support whenever you need it

Ľudská podpora, kedykoľvek ju potrebujete

Získajte nepretržitý prístup k nášmu tímu FX špecialistov. V Xe podpora znamená skutočných ľudí, skutočné odpovede práve vtedy, keď ich potrebujete.

Riešenia pre priemysel

Xe business contact support and help center

IT služby

Pomáhame IT firmám šetriť čas a zdroje a zároveň zjednodušovať globálne platobné procesy.

Zistite viac
Predictable product costs for manufacturing

Výroba

Udržujte si predvídateľné náklady a zabezpečte si konkurencieschopné ceny, aby ste zostali o krok pred ostatnými výrobcami.

Zistite viac
Pay global partners

Cestovanie

Ponúkame globálne platobné riešenia na mieru, ktoré pomáhajú cestovným kanceláriám riadiť devízové riziko a udržiavať si ziskovosť.

Zistite viac
Pay international staff and contractors

Mzdy

Spravujte mzdy pre zamestnancov a dodávateľov vo viac ako 190 krajinách vo viac ako 145 menách.

Zistite viac
Accept payments in foreign countries

Maloobchod

Predávajte medzinárodným zákazníkom, plaťte dodávateľom a spravujte operácie pomocou našich globálnych platobných riešení.

Zistite viac
Access reliable FX solutions

Finančné inštitúcie

Bezproblémovo integrujte globálne platobné riešenia spoločnosti Xe a rozšírte portfólio služieb vašej finančnej inštitúcie.

Zistite viac

Začnite zjednodušovať svoje globálne platby

Vytvorte si firemný účet

Spojte sa so špecialistom na FX

Zistite, ako vám naša vylepšená obchodná platforma pomáha znižovať náklady na devízové transakcie, šetriť čas a zjednodušovať operácie. Kontaktujte nás ešte dnes a preberte s nami svoje jedinečné obchodné potreby.

Kontaktujte nás

