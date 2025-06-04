- Home
- Prevod peňazí pre firmy a medzinárodné obchodné platby - Xe
Zjednodušenie globálnych obchodných platieb
Držte, spravujte a posielajte peniaze do celého sveta z jedného firemného účtu. Zrýchlite platby, znížte náklady a spravujte devízové transakcie s istotou.
Dôveruje nám viac ako 15 000 firiem, ktoré ročne prevádzkujú viac ako 130 miliárd dolárov
Licencia štátu USA a registrácia FinCEN pre bezpečné obchodné platby
Vlastnená spoločnosťou Euronet Worldwide, kótovaná na burze NASDAQ s viac ako 30-ročnými skúsenosťami vo finančných službách
Účty vo viacerých menách
Uchovávajte, konvertujte a odosielajte všetko na jednom mieste
Otvorte a spravujte účty vo viacerých menách bez poplatkov za zriadenie alebo mesačných poplatkov. Konvertujte, keď vám kurzy vyhovujú, a posielajte platby okamžite s predfinancovanými zostatkami.
Plaťte včas s plánovanými platbami
Naplánujte si platby vopred tak, aby sa automaticky uskutočnili vo vami zvolený dátum, aby ste sa vyhli zmeškaniu termínov a znížili stres z platieb na poslednú chvíľu.
Platba viacerým príjemcom naraz
Posielajte platby viacerým príjemcom, či už je to niekoľko alebo niekoľko stoviek. Od mzdových účtov až po výplaty dodávateľom, Xe zrýchľuje a zjednodušuje rozsiahle výdavky.
Nastavenie prístupu a povolení tímu
Priraďte používateľské roly na kontrolu toho, kto môže prezerať, vytvárať alebo schvaľovať platby, čo vám poskytne prísnejšie interné kontroly a plynulejší pracovný postup schvaľovania.
Posielajte platby do viac ako 190 krajín za pár minút
Medzinárodné platby nemusia byť drahé, pomalé ani komplikované. Xe pomáha vašej firme presúvať peniaze rýchlejšie a ďalej vďaka nízkonákladovým prevodom do viac ako 190 krajín vo viac ako 145 menách.
Chráňte svoje marže pred volatilitou trhu
Kolísajúce výmenné kurzy nemusia mať vplyv na váš konečný výsledok. Využite výkonné nástroje, ako sú forwardové kontrakty, limitné objednávky a opcie, na riadenie menového rizika, plánovanie platieb a ochranu ziskových marží. Vytvorte si stratégiu pre devízové riziko s jedným z našich skúsených dílerov.
Vstavané riešenia
Globálne riešenia priamo z vášho ERP
Prepojte globálne platobné riešenia spoločnosti Xe s bežnými platformami ERP, ako sú Microsoft Dynamics 365 a Sage Intacct. Zjednoťte všetky svoje platby, pracovné postupy a reporting na jednom mieste pre rýchlejšie operácie, jasnejšie prehľady a inteligentnejšie riadenie cash flow.
Svetovo dôveryhodné API pre dáta o menách
API pre údaje o menách od spoločnosti Xe poskytuje presné a spoľahlivé informácie o výmene mien v reálnom čase pre viac ako 170 svetových mien. Integrujte údaje získané od viac ako 100 vysoko renomovaných poskytovateľov finančných údajov a centrálnych bánk.
Prečo si firmy vyberajú Xe
S viac ako 30-ročnými skúsenosťami v oblasti mien, transparentnými kurzami a jednoduchou online platformou vám uľahčujeme správu a odosielanie medzinárodných peňažných prevodov.
Nákladovo efektívne globálne platby
Posielajte peniaze do viac ako 190 krajín a plaťte zamestnancom a dodávateľom za konkurencieschopné výmenné kurzy s transparentnými poplatkami. Získajte maximum z každej platby, ktorú uskutočníte s Xe.
Regulované globálnymi autoritami
Vaše finančné prostriedky sú chránené regulovanými ochranami, špičkovými finančnými partnermi a zabezpečením na podnikovej úrovni, takže môžete s istotou presúvať peniaze.
Podporované sieťou Fortune 500
Xe je súčasťou spoločnosti Euronet Worldwide, ktorá je kótovaná na burze NASDAQ s trhovou kapitalizáciou viac ako 4 miliardy dolárov a má viac ako 30 rokov líderských skúseností na trhu finančných služieb.
Ľudská podpora, kedykoľvek ju potrebujete
Získajte nepretržitý prístup k nášmu tímu FX špecialistov. V Xe podpora znamená skutočných ľudí, skutočné odpovede práve vtedy, keď ich potrebujete.
Riešenia pre priemysel
IT služby
Pomáhame IT firmám šetriť čas a zdroje a zároveň zjednodušovať globálne platobné procesy.
Výroba
Udržujte si predvídateľné náklady a zabezpečte si konkurencieschopné ceny, aby ste zostali o krok pred ostatnými výrobcami.
Cestovanie
Ponúkame globálne platobné riešenia na mieru, ktoré pomáhajú cestovným kanceláriám riadiť devízové riziko a udržiavať si ziskovosť.
Mzdy
Spravujte mzdy pre zamestnancov a dodávateľov vo viac ako 190 krajinách vo viac ako 145 menách.
Maloobchod
Predávajte medzinárodným zákazníkom, plaťte dodávateľom a spravujte operácie pomocou našich globálnych platobných riešení.
Finančné inštitúcie
Bezproblémovo integrujte globálne platobné riešenia spoločnosti Xe a rozšírte portfólio služieb vašej finančnej inštitúcie.
Spojte sa so špecialistom na FX
Zistite, ako vám naša vylepšená obchodná platforma pomáha znižovať náklady na devízové transakcie, šetriť čas a zjednodušovať operácie. Kontaktujte nás ešte dnes a preberte s nami svoje jedinečné obchodné potreby.