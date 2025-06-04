Currency converter & money transfer app

Prevodník mien a aplikácia na prevod peňazí

Aplikácia Xe má všetko, čo potrebujete na globálne prevody peňazí a konverziu mien. Konvertujte meny, kontrolujte aktuálne kurzy a bezpečne prevádzajte peniaze s úplnou transparentnosťou poplatkov. Stiahnite si ešte dnes!

Funkcie aplikácie Xe

Send money with Xe

Poslať peniaze

Jednoducho prevádzajte peniaze do viac ako 200 krajín vo viac ako 130 menách len niekoľkými klepnutiami. Naše intuitívne rozhranie zaisťuje bezproblémový zážitok, vďaka čomu je posielanie finančných prostriedkov na miesto určenia rýchle a jednoduché.

Track your transfer with Xe

Sledovanie vášho prevodu

Zostaňte informovaní o stave svojich prevodov v reálnom čase. Vďaka našej funkcii sledovania môžete sledovať svoje transakcie v každom kroku, čím si zabezpečíte pokoj a transparentnosť.

Set rate alerts with Xe

Nastavenie upozornení na sadzby

Nikdy nezmeškajte príležitosť ušetriť. Nastavte si upozornenia na kurz a dostávajte upozornenia, keď sa dosiahne požadovaný výmenný kurz, čo vám pomôže čo najlepšie využiť každý prevod.

View exchange rates with Xe

Zobraziť výmenné kurzy

Získajte prístup k aktuálnym výmenným kurzom kedykoľvek a kdekoľvek. Naša aplikácia vám poskytuje najnovšie kurzy, aby ste sa mohli informovane rozhodovať a udržať si náskok na menovom trhu. Sledujte až 10 mien naraz.

Set up push notifications with Xe

Dostávajte upozornenia

Zostaňte informovaní vďaka push notifikáciám v reálnom čase. Získajte okamžité aktualizácie o svojich peňažných prevodoch, upozornenia na výmenné kurzy a dôležitú aktivitu na účte, aby ste mali všetko vždy pod kontrolou, nech ste kdekoľvek.

Securely login with Xe

Bezpečné prihlásenie

Zabezpečte si svoj účet bez námahy pomocou Face ID alebo Touch ID. Tieto biometrické metódy prihlásenia ponúkajú rýchly a bezpečný spôsob prístupu k vášmu účtu, čím zabezpečujú, že iba vy môžete odomknúť svoje informácie jediným pohľadom alebo dotykom.

Send on the go with Xe

Posielajte peniaze na cestách

Posielanie peňazí do celého sveta je s aplikáciou Xe jednoduché. Vychutnajte si rýchle a bezpečné prenosy zo svojho smartfónu kedykoľvek a kdekoľvek. Či už ide o osobné alebo obchodné potreby, Xe vám prináša silu medzinárodných prevodov peňazí priamo do vrecka.

Easier mobile transfers with Xe

Pohodlné mobilné prevody peňazí

Preskočte obmedzenia tradičného mobilného bankovníctva s rýchlejšími a flexibilnejšími bankovými prevodmi. Získajte lepšie sadzby, vyhnite sa vysokým poplatkom a posielajte peniaze do viac ako 190 krajín – to všetko z pohodlia vášho mobilného zariadenia.

Prevod peňazí do celého sveta je jednoduchý

Create account

Vytvoriť účet

Trvá to len pár minút. Všetko, čo potrebujeme, je vaša e-mailová adresa a nejaké ďalšie informácie.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Okamžitá cenová ponuka

Získajte aktuálny kurz prevodu peňazí pre vami zvolenú menu, ktorý prekonáva bankový kurz.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Poslať peniaze

Pridajte všetky potrebné údaje a nastavte prevod. Keď získame financie, postaráme sa o zvyšok.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Sledovanie vášho prevodu

Sledujte svoj prevod v každom kroku pomocou našej aplikácie Xe. Povoľte upozornenia, aby ste dostávali aktualizácie o priebehu prevodu.

Ways to send money with Xe

Spôsoby posielania peňazí

Vyberte si správnu možnosť platby pre každú vašu potrebu.

Priamy debet
Prijíma finančné prostriedky z vašej banky. Zvyčajne dorazí do 3 pracovných dní.

Bankový prevod
Prevod z vašej banky do našej. Zvyčajne dorazí do 24 hodín.

Debetná/kreditná karta
Najrýchlejšia metóda, ale zahŕňa malé poplatky. Peniaze prichádzajú takmer okamžite.

Zaregistrujte sa a pošlite peniaze
Ways to receive money with Xe

Spôsoby, ako získať peniaze

Ponúkame pohodlné možnosti prijímania peňazí po celom svete.

Bankový vklad
Posielajte priamo stovkám veľkých bánk po celom svete.

Výber hotovosti
Vyzdvihnite si hotovosť na viac ako 500 000 miestach vo viac ako 150 krajinách.

Mobilná peňaženka
Pošlite finančné prostriedky priamo na mobilný telefón svojej milovanej osoby vo viac ako 35 krajinách.

Zaregistrujte sa a pošlite peniaze

Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete

Často kladené otázky (FAQ) o aplikácii