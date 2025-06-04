Funkcie aplikácie Xe
Poslať peniaze
Jednoducho prevádzajte peniaze do viac ako 200 krajín vo viac ako 130 menách len niekoľkými klepnutiami. Naše intuitívne rozhranie zaisťuje bezproblémový zážitok, vďaka čomu je posielanie finančných prostriedkov na miesto určenia rýchle a jednoduché.
Sledovanie vášho prevodu
Zostaňte informovaní o stave svojich prevodov v reálnom čase. Vďaka našej funkcii sledovania môžete sledovať svoje transakcie v každom kroku, čím si zabezpečíte pokoj a transparentnosť.
Nastavenie upozornení na sadzby
Nikdy nezmeškajte príležitosť ušetriť. Nastavte si upozornenia na kurz a dostávajte upozornenia, keď sa dosiahne požadovaný výmenný kurz, čo vám pomôže čo najlepšie využiť každý prevod.
Zobraziť výmenné kurzy
Získajte prístup k aktuálnym výmenným kurzom kedykoľvek a kdekoľvek. Naša aplikácia vám poskytuje najnovšie kurzy, aby ste sa mohli informovane rozhodovať a udržať si náskok na menovom trhu. Sledujte až 10 mien naraz.
Dostávajte upozornenia
Zostaňte informovaní vďaka push notifikáciám v reálnom čase. Získajte okamžité aktualizácie o svojich peňažných prevodoch, upozornenia na výmenné kurzy a dôležitú aktivitu na účte, aby ste mali všetko vždy pod kontrolou, nech ste kdekoľvek.
Bezpečné prihlásenie
Zabezpečte si svoj účet bez námahy pomocou Face ID alebo Touch ID. Tieto biometrické metódy prihlásenia ponúkajú rýchly a bezpečný spôsob prístupu k vášmu účtu, čím zabezpečujú, že iba vy môžete odomknúť svoje informácie jediným pohľadom alebo dotykom.
Prevod peňazí do celého sveta je jednoduchý
Vytvoriť účet
Trvá to len pár minút. Všetko, čo potrebujeme, je vaša e-mailová adresa a nejaké ďalšie informácie.
Okamžitá cenová ponuka
Získajte aktuálny kurz prevodu peňazí pre vami zvolenú menu, ktorý prekonáva bankový kurz.
Poslať peniaze
Pridajte všetky potrebné údaje a nastavte prevod. Keď získame financie, postaráme sa o zvyšok.
Sledovanie vášho prevodu
Sledujte svoj prevod v každom kroku pomocou našej aplikácie Xe. Povoľte upozornenia, aby ste dostávali aktualizácie o priebehu prevodu.
Spôsoby posielania peňazí
Vyberte si správnu možnosť platby pre každú vašu potrebu.
Priamy debet
Prijíma finančné prostriedky z vašej banky. Zvyčajne dorazí do 3 pracovných dní.
Bankový prevod
Prevod z vašej banky do našej. Zvyčajne dorazí do 24 hodín.
Debetná/kreditná karta
Najrýchlejšia metóda, ale zahŕňa malé poplatky. Peniaze prichádzajú takmer okamžite.
Spôsoby, ako získať peniaze
Ponúkame pohodlné možnosti prijímania peňazí po celom svete.
Bankový vklad
Posielajte priamo stovkám veľkých bánk po celom svete.
Výber hotovosti
Vyzdvihnite si hotovosť na viac ako 500 000 miestach vo viac ako 150 krajinách.
Mobilná peňaženka
Pošlite finančné prostriedky priamo na mobilný telefón svojej milovanej osoby vo viac ako 35 krajinách.
Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete
Často kladené otázky (FAQ) o aplikácii
Aplikácia Xe je k dispozícii na stiahnutie v obchode App Store pre iOS aj v obchode Google Play pre zariadenia so systémom Android. S aplikáciou Xe získate komplexnú platformu na bezproblémovú správu vašich globálnych menových potrieb a medzinárodných prevodov peňazí. Či už sledujete viacero mien, nastavujete upozornenia na kurzy alebo posielate finančné prostriedky do viac ako 200 krajín v takmer 130+ menách, aplikácia je navrhnutá tak, aby vám poskytla plnú kontrolu na dosah ruky. Okrem toho máte prístup k výmenným kurzom v reálnom čase, prezerať si historické údaje a spravovať svoje transakcie bezpečne a efektívne, nech ste kdekoľvek.
Limity odosielania pre aplikáciu Xe sú rovnaké ako pre webovú stránku. To znamená, že aplikáciu môžete pohodlne používať na prevod veľkých aj malých súm.
Na odoslanie peňazí budete musieť poskytnúť údaje, ako je celé meno príjemcu, informácie o bankovom účte (vrátane kódov IBAN alebo SWIFT/BIC) a spôsob platby. V niektorých prípadoch môže byť potrebná dodatočná identifikácia.
Xe využíva niekoľko bezpečnostných opatrení na ochranu vašich finančných prostriedkov vrátane šifrovacej technológie, dvojfaktorového overovania (2FA) a funkcií bezpečného prihlasovania, ako je biometrické overovanie. Vaše osobné a platobné informácie sú chránené v každom kroku.
Áno, zákaznícku podporu môžete získať priamo prostredníctvom aplikácie Xe. Nájdete tu odpovede na bežné otázky a v prípade potreby kontaktujete podporu, ktorá vám poskytne personalizovanejšiu pomoc.
Čas potrebný na dokončenie prevodu závisí od viacerých faktorov, ako je mena, cieľová krajina a použitý spôsob platby. Vo všeobecnosti sa väčšina prevodov dokončí do 1 až 3 pracovných dní.
Áno, svoj prevod môžete sledovať v každom kroku prostredníctvom aplikácie Xe. Môžete si tiež povoliť upozornenia a dostávať aktualizácie o priebehu prevodu, aby ste vždy vedeli, kde sa vaše peniaze nachádzajú a kedy dorazia.