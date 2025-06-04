✨ Odporučte priateľa a obaja si vyberiete darčekovú kartu. Začnite s odporúčaniami

PoskytovateľPríjemca dostane
XE
£15,868

+205.07 GBP

Bank of America
£15,662.93

-205.07 GBP

Chase
£15,662

-206.00 GBP

HSBC
£15,644

-224.00 GBP

Wells Fargo
£15,598.19

-269.81 GBP

Kurzy platné k 12:00 GMT 2/11/25

Prečo si vybrať Xe

Viac ako 30 rokov excelentnosti

  1. Rýchle prevody

    Pošlite peniaze svojim blízkym po celom svete v priebehu niekoľkých sekúnd.

    Sledujte svoje prevody

  2. Transparentné poplatky

    Vždy sa snažíme poskytnúť vám najlepší kurz s jednoduchými poplatkami.

    Pozrite si naše poplatky

  3. Bezpečnosť

    Vaše peniaze a údaje chránime v súlade s právnymi predpismi a zásadami.

    O bezpečnosti Xe

Posielajte peniaze online, z domu alebo na cestách

Aplikácia Xe má všetko, čo potrebujete pre medzinárodné peňažné prevody. Je jednoduchá, bezpečná a bez prekvapivých poplatkov.

Čo hovoria ľudia

80,540 zákazníkov odporúča Xe

    Ako poslať peniaze online s Xe

    6 jednoduchých krokov

    1. 1

      Zaregistrujte sa zadarmo

      Prihláste sa do svojho účtu Xe alebo sa zaregistrujte zadarmo. Trvá to len pár minút, potrebujete len e-mailovú adresu

    2. 2

      Získajte ponuku

      Dajte nám vedieť menu, ktorú chcete previesť, koľko peňazí chcete poslať a destináciu.

    3. 3

      Pridajte príjemcu

      Poskytnite platobné údaje príjemcu (budete potrebovať údaje ako jeho meno a adresu).

    4. 4

      Overte svoju totožnosť

      Pri niektorých prevodoch môžeme potrebovať identifikačné doklady, aby sme potvrdili, že ste to naozaj vy, a udržali vaše peniaze v bezpečí.

    5. 5

      Potvrďte svoju ponuku

      Potvrďte a financujte svoj prevod bankovým účtom, kreditnou kartou alebo debetnou kartou a máte hotovo!

    6. 6

      Sledujte svoj prevod

      Sledujte, kde sú vaše peniaze a kedy dorazia k príjemcovi. Získajte podporu cez live chat, telefón a e-mail.

    Ste pripravení začať?

    Zaregistrujte sa a ušetrite na ďalšom prevode!

    Posielajte peniaze do viac ako 190 krajín v 130+ menách

    • Priame inkaso alebo platby Automated Clearing House (ACH) sťahujú prostriedky priamo z vášho bankového účtu.

      Priame inkaso ACH

      Priame inkaso alebo platby Automated Clearing House (ACH) sťahujú prostriedky priamo z vášho bankového účtu.

    • Bankové prevody presúvajú peniaze prevodom z vašej banky do našej. Peniaze zvyčajne dostaneme do 24 hodín.

      Bankový prevod

      Bankové prevody presúvajú peniaze prevodom z vašej banky do našej. Peniaze zvyčajne dostaneme do 24 hodín.

    • Platby kartou zvyčajne trvajú menej ako 24 hodín. Platby kartou sú však spojené s malým dodatočným poplatkom.

      Debetná alebo kreditná karta

      Platby kartou zvyčajne trvajú menej ako 24 hodín. Platby kartou sú však spojené s malým dodatočným poplatkom.

