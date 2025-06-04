Rýchly a dôveryhodný spôsob posielania peňazí
Prečo si vybrať Xe
Viac ako 30 rokov excelentnosti
Rýchle prevody
Pošlite peniaze svojim blízkym po celom svete v priebehu niekoľkých sekúnd.Sledujte svoje prevody
Transparentné poplatky
Vždy sa snažíme poskytnúť vám najlepší kurz s jednoduchými poplatkami.Pozrite si naše poplatky
Bezpečnosť
Vaše peniaze a údaje chránime v súlade s právnymi predpismi a zásadami.O bezpečnosti Xe
Posielajte peniaze online, z domu alebo na cestách
Aplikácia Xe má všetko, čo potrebujete pre medzinárodné peňažné prevody. Je jednoduchá, bezpečná a bez prekvapivých poplatkov.Stiahnuť aplikáciu
Čo hovoria ľudia
80,540 zákazníkov odporúča Xe
Ako poslať peniaze online s Xe
6 jednoduchých krokov
- 1
Zaregistrujte sa zadarmo
Prihláste sa do svojho účtu Xe alebo sa zaregistrujte zadarmo. Trvá to len pár minút, potrebujete len e-mailovú adresu
- 2
Získajte ponuku
Dajte nám vedieť menu, ktorú chcete previesť, koľko peňazí chcete poslať a destináciu.
- 3
Pridajte príjemcu
Poskytnite platobné údaje príjemcu (budete potrebovať údaje ako jeho meno a adresu).
- 4
Overte svoju totožnosť
Pri niektorých prevodoch môžeme potrebovať identifikačné doklady, aby sme potvrdili, že ste to naozaj vy, a udržali vaše peniaze v bezpečí.
- 5
Potvrďte svoju ponuku
Potvrďte a financujte svoj prevod bankovým účtom, kreditnou kartou alebo debetnou kartou a máte hotovo!
- 6
Sledujte svoj prevod
Sledujte, kde sú vaše peniaze a kedy dorazia k príjemcovi. Získajte podporu cez live chat, telefón a e-mail.
Posielajte peniaze do viac ako 190 krajín v 130+ menách
Priame inkaso ACH
Priame inkaso alebo platby Automated Clearing House (ACH) sťahujú prostriedky priamo z vášho bankového účtu.
Bankový prevod
Bankové prevody presúvajú peniaze prevodom z vašej banky do našej. Peniaze zvyčajne dostaneme do 24 hodín.
Debetná alebo kreditná karta
Platby kartou zvyčajne trvajú menej ako 24 hodín. Platby kartou sú však spojené s malým dodatočným poplatkom.
Spájame svet
Destinácie na posielanie peňazí
Často kladené otázky
Posielajte peniaze online pomocou Xe jednoducho podľa týchto krokov:
Prihláste sa alebo zaregistrujte a vytvorte si bezplatný profil.
Pre prevod vyberte možnosť „Cieľová krajina“.
Zadajte sumu do poľa „Posielate“ alebo „Príjemca dostane“ pre konverziu meny. V prípade konkrétnych súm najprv vyplňte pole „Príjemca dostane“.
Vyberte spôsob platby: „Priamy debet (ACH)“, „Debetná karta“, „Kreditná karta“ alebo „Bankový prevod“. Pre urgentné prevody použite debetnú alebo kreditnú kartu.
Pošlite na bankový účet príjemcu, alebo ak je to možné, zabezpečte vyzdvihnutie hotovosti alebo pošlite na mobilnú peňaženku.
Uveďte údaje príjemcu a dôvod prevodu.
V prípade bankových prevodov počkajte na potvrdzovací e-mail s našimi bankovými údajmi, aby ste mohli platbu uskutočniť.
Pošlite svoje peniaze!
Náklady na odoslanie peňazí do inej krajiny sa menia v závislosti od zvoleného spôsobu platby, typu peňazí, ktoré posielate, a kam ich posielate.
Ak používate aplikáciu Xe alebo ste online, môžete si pred odoslaním peňazí pozrieť presnú cenu. Keďže používame aktuálne výmenné kurzy, cena vášho prevodu sa môže pred dokončením transakcie zmeniť. Ak sa tak stane, dáme vám to ihneď vedieť.
V niektorých krajinách musia ľudia platiť poplatok, keď na prevod peňazí používajú kreditnú alebo debetnú kartu. Tento poplatok je percento z celkovej sumy, ktorú posielate. Ak používate kreditnú kartu, spoločnosť vydávajúca vašu kartu vám môže účtovať samostatný poplatok nazývaný poplatok za výber hotovosti.
Ak potrebujete poslať peniaze rýchlo, odporúčame použiť kartu – väčšina prevodov kartou sa vybaví v priebehu niekoľkých minút. Ak platíte bankovým alebo bankovým prevodom, nebudete musieť platiť poplatok, ale môže trvať až štyri pracovné dni, kým sa peniaze dostanú k osobe, ktorej ich posielate.
Iniciovanie prevodu peňazí odhaľuje typické trvania. Odhadované dodacie lehoty sa môžu meniť v závislosti od meny, miesta určenia a spôsobu platby. Sledujte prevody pomocou obrazovky Aktivita v aplikácii alebo na webovej stránke Xe a chatujte naživo s našou virtuálnou asistentkou Lexi, ktorá vám pomôže.
Najrýchlejšie možnosti platby:
Prevody sa začnú po prijatí vašej platby.
Platby kartou sú najrýchlejšie, spracované takmer okamžite. Pre urgentné prevody zvoľte platbu kartou.
Bankové prevody, inkasá a ACH sú o niečo pomalšie a ich doručenie k nám môže trvať až 2 pracovné dni.
Dodacie lehoty:
Po prijatí vašej platby vám peniaze pošleme. V závislosti od meny a miesta určenia počítajte s 1 až 3 pracovnými dňami, kým sa prevody dostanú k príjemcovi. V prípade otázok sa obráťte na Lexi a sledujte prevody.
Z dôvodu vašej bezpečnosti máme obmedzenia týkajúce sa sumy, ktorú môžete poslať jedným online prevodom.
Limit online prevodov na región:
Spojené kráľovstvo a Európa (GBEU): 350 000 GBP alebo ekvivalent v mene odoslanej platby
Spojené štáty (US): 535 000 USD alebo ekvivalent v mene, ktorú posielate
Kanada (CA): 560 000 CAD alebo ekvivalent v mene, ktorú posielate
Austrália a Nový Zéland (AUNZ): alebo zaslanie ekvivalentu meny
Spôsob platby, ktorý si vyberiete, môže tiež určiť, koľko peňazí nám môžete poslať. Prečítajte si naše najčastejšie otázky , kde nájdete ďalšie informácie a zoznam dostupných spôsobov platby.
Zákazníci v Kanade a USA platiaci bankovým prevodom:
Zákazníci v Kanade musia poslať 3 000 CAD alebo viac , aby mohli platiť bankovým alebo bankovým prevodom.
Zákazníci v USA musia poslať 3 000 USD alebo viac, aby mohli platiť bankovým alebo bankovým prevodom.
Keďže prevod ide priamo na váš bankový účet, odosielateľ bude potrebovať mať po ruke bankové informácie, aby mohol prevod odoslať.
Uistite sa, že odosielateľ pozná nasledujúce informácie:
Vaše meno
Vaša adresa (adresa vášho bydliska, nie adresa banky)
Číslo vášho bankového účtu
Váš BIC alebo SWIFT kód
Názov vašej banky
Väčšina prevodov dorazí v ten istý deň, ale občas môže niektorým bankám príjemcov trvať 1 až 4 dni, kým peniaze pripíšu na váš účet. V závislosti od spôsobu platby a spôsobu doručenia sa k vám môže dostať už za pár minút.
Peniaze budú automaticky pripísané na váš účet. Nemusíte ísť do pobočky miestnej banky a čakať v rade; stačí počkať, kým vás banka oznámi, že na váš účet bol pripísaný vklad.
Posielajte peniaze priamo na mobilné zariadenia priateľov a rodiny vo viac ako 35 krajinách pomocou Xe.
Mobilné peňaženky poskytujú rýchly a bezpečný spôsob posielania, ukladania a prijímania peňazí. Po prijatí platby bude prevod k dispozícii v aplikácii peňaženky príjemcu do niekoľkých minút.
Dostupné pre zákazníkov v Spojenom kráľovstve, Európe, Kanade, na Novom Zélande a v USA od verzie aplikácie 7.14.0 a online. Aktualizujte si aplikáciu, aby ste mali k dispozícii najnovšie funkcie.
Ak chcete poslať peniaze do mobilnej peňaženky:
Prihláste sa do svojho účtu Xe online alebo v aplikácii.
Kliknite na „Odoslať“ v aplikácii alebo na „Poslať peniaze“ online.
Vyberte „Cieľovú krajinu“.
Vyplňte pole „Odosielate“ alebo „Príjemca dostane“.
Vyberte spôsob platby. Pre urgentné prevody použite debetnú alebo kreditnú kartu.
Ako možnosť doručenia vyberte „Mobilnú peňaženku“.
Uveďte dôvod prevodu.
Zaplaťte za svoj prevod.
Peniaze pošleme na mobilnú peňaženku príjemcu po prijatí vašej platby.
Výber hotovosti umožňuje používateľom Xe v Kanade, na Novom Zélande, v Európe, Spojenom kráľovstve a USA rýchlo posielať peniaze vo fyzickej forme.
Ako odosielateľ si vyberte sumu a zaplaťte. Pre príjemcu vygenerujeme PIN kód na vyzdvihnutie peňazí na zvolenom mieste v súlade s našimi zmluvnými podmienkami.
Vyberte si ju ako preferovanú možnosť doručenia počas bežného procesu odosielania.
Pre nových zákazníkov vyberte meny a cieľovú krajinu a potom prepnite z bankového prevodu na vyzdvihnutie hotovosti, ak je to možné. Ak nie, vyberte inú možnosť doručenia.
Za vyzdvihnutie hotovosti môžete platiť kreditnou/debetnou kartou alebo ACH (iba v USA).
Príjemcovia si môžu peniaze vyzdvihnúť v konkrétnej predajni alebo v ktorejkoľvek pobočke vybraných partnerov. Miesto si určíte počas procesu platby.
Po zaplatení uvidíte miesto vyzdvihnutia a PIN kód. Zdieľajte PIN kód s príjemcom. Na vyzdvihnutie peňazí budú potrebovať platný preukaz totožnosti vydaný vládou a PIN kód.
Ak posielate viac ako 50 000 USD ročne (alebo ekvivalent v miestnej mene), máte nárok na túto službu.
Tu je len niekoľko vecí, s ktorými vám tím môže pomôcť:
Podpora pri nastavení veľkých prevodov
Nastavenie doprednej objednávky na uzamknutie aktuálnej sadzby za odosielanie až na 24 mesiacov
Vytváranie trhových príkazov, ktoré vám umožnia posielať peniaze po dosiahnutí cieľového kurzu
Vytvorenie pravidelnej platby za vykonávanie pravidelných, automatizovaných prevodov s fixnými sadzbami, rovnako ako pri bežných inkasách
Ak by ste sa chceli porozprávať s členom nášho tímu, môžete nám zavolať pomocou nasledujúcich údajov: Spojené kráľovstvo (GB): +441753441800 (8:00 – 18:00 GMT)
Európa (EÚ): +441753441800 (8:00 – 18:00 GMT)
Nový Zéland (NZ): +6499054625 (9:00 – 19:00 NZT)
Austrália (AU): +61280745279 (9:00 – 19:00 NZT)
Spojené štáty (USA): +17372557830 (7:00 – 17:00 PT)
Kanada (CA): +16474753660 (7:00 – 17:00 PT)
Hľadáte viac informácií o prevodoch veľkých peňazí?
Pozrite si našu stránku o prevodoch veľkých peňazí .
Ak potrebujete pomoc s vašou otázkou, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom živého chatu.
Aby sme vám mohli lepšie slúžiť, majte, prosím, poruke číslo svojej zmluvy (začína sa písmenom „C“ a vyzerá ako C12345678). Nájdete ho v e-maile s potvrdením prevodu alebo vo svojom online účte.
Telefón:
Podpora prevodu peňazí Xe
+1-877-932-6640 K dispozícii sú zástupcovia zákazníckej podpory: Pondelok až štvrtok: Otvorené 24 hodín denne
Piatok: od polnoci do 17:00 (tichomorský čas)
Sobota: Zatvorené
Nedeľa: od 13:00 do polnoci (tichomorský čas)
Živý chat:
Kliknite na modré tlačidlo Chatujte s nami v pravom dolnom rohu obrazovky (ak toto tlačidlo nevidíte, sme práve offline).
Môžeme sa s vami porozprávať vo viac ako 100 jazykoch a zvyčajne odpovieme do 2 minút.
E-mail:
Vyplňte náš kontaktný formulár a člen nášho tímu vám odpovie e-mailom do 48 hodín a v jednom z viac ako 100 jazykov.
Skontrolujte stav svojho peňažného prevodu alebo vykonajte kroky na jeho prevod v aplikácii alebo vo svojom online účte.
Sledujte svoj prevod peňazí v aplikácii:
1. Otvorte obrazovku Trať
2. Kliknite na prenos pre zobrazenie stavu a časovej osi
Sledujte svoj prevod peňazí vo svojom online účte:
1. Otvorte obrazovku Aktivita
2. Kliknite na Podrobnosti, Zdieľať alebo Znova odoslať pre akcie
Požiadajte Lexi o sledovanie vášho prevodu peňazí:
1. Kliknite na tlačidlo „Četujte s nami“
2. Zadajte číslo zmluvy (napr. C12345678)
3. Lexi poskytuje aktualizácie stavu
Pri otvorenom prenose (aplikácia alebo online):
Zobraziť časový harmonogram prenosu
Vykonajte zmeny (na základe stavu)
Prístup k bankovým údajom pre platbu
Nahrať požadované informácie
Opakujte dokončené prevody
V oblasti meny pôsobíme už 30 rokov a bezpečnosť vašich peňazí a informácií je jednou z našich hlavných priorít.
Vlastníkom našej spoločnosti Euronet Worldwide (EEFT), ktorá je kótovaná na burze NASDAQ a má hodnotu niekoľkých miliárd dolárov, dodržiavame regulačné štandardy v každej krajine, v ktorej pôsobíme, a zároveň máme zavedené bezpečnostné opatrenia na podnikovej úrovni.
Našu reputáciu bezpečnej služby sme si vybudovali rokmi dôveryhodných prevodov. Spracovali sme platby v hodnote viac ako 115 miliárd dolárov v 170 krajinách pre viac ako 112 000 zákazníkov. Poznáme odvetvie prevodu peňazí a sme odhodlaní vytvoriť pre vás dokonalý zážitok z prevodu.
Ako medzinárodná spoločnosť je naša činnosť povinná spĺňať regulačné štandardy, ako napríklad:
- Európske nariadenie GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
- Kanadský zákon o ochrane súkromia
- Zákon USA o ochrane súkromia
Naši firemní obchodníci a možnosti forwardových kontraktov minimalizujú stratu vašich peňazí v dôsledku poplatkov a turbulentných menových hodnôt.