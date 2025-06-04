Prevodník mien Xe

Prevodník mien Xe

Skontrolujte si aktuálne kurzy cudzích mien

1.00 USD = 0.85789985 EUR

Stredný trhový kurz k 03:45 UTC

Pre náš prevodník používame stredný trhový kurz. Toto slúži len na informačné účely.

Aktuálne výmenné kurzy

Porovnajte viac ako 100 mien v reálnom čase a nájdite ten správny okamih na prevod finančných prostriedkov

Spravujte svoje meny na cestách pomocou aplikácie Xe

Má všetko, čo potrebujete na medzinárodné prevody peňazí – jednoduché, bezpečné a nízke poplatky už od 0 USD.
Nástroje meny Xe

Prehľady FX, pokročilé indikátory, živé spravodajské kanály a prispôsobiteľné dashboardy

Medzinárodné prevody

Posielajte peniaze do 190 krajín v 130 menách. Využite flexibilné spôsoby posielania a prijímania peňazí.
Upozornenia na sadzby

Nastavte si bezplatné upozornenia na kurz pre akýkoľvek menový pár. Dáme vám vedieť o požadovanej cene.
Historické kurzy mien

Analyzujte trendy kurzov akejkoľvek meny počas niekoľkých dní, týždňov, mesiacov alebo rokov. Získajte automatizovaný kanál mien prostredníctvom rozhrania Xe Currency Data API.
Kalkulačka IBAN

Vyhľadajte a overte si svoje IBAN (medzinárodné číslo bankového účtu), aby ste sa uistili, že váš prevod bude odoslaný na správne miesto určenia.
Aktualizácie meny e-mailom

Získajte dennú analýzu trhov, výmenných kurzov a správ priamo do svojej schránky.
API pre údaje o menách Xe

Poskytovanie výmenných kurzov komerčnej triedy viac ako 3000 spoločnostiam na celom svete

Najdôveryhodnejší zdroj údajov o menách na svete

Naše API pre výmenné kurzy ponúka presné a spoľahlivé údaje v reálnom čase pre stovky mien. Vlastné sadzby spoločnosti Xe pochádzajú priamo od poskytovateľov finančných údajov a renomovaných bánk.
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete

Xe pre podnikanie

Zjednodušené globálne obchodné platby.

Či už potrebujete vykonávať cezhraničné platby alebo riešenia pre riadenie devízových rizík, máme pre vás riešenie. Naplánujte si medzinárodné prevody v 130 menách vo viac ako 190 krajinách.

Firemné platby

