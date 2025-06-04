Grafy mien Xe

Grafy mien Xe

Grafy mien Xe

Pomocou tohto praktického nástroja si môžete prezrieť históriu trhu a analyzovať trendy kurzov pre akýkoľvek menový pár. Všetky grafy sú interaktívne, používajú stredné trhové sadzby a sú k dispozícii až na obdobie 10 rokov. Ak chcete zobraziť graf mien, vyberte si dve meny, zvoľte časový rámec a kliknutím ho zobrazte.

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.16564
GBP / EUR1.15156
USD / JPY158.060
GBP / USD1.34230
USD / CHF0.799008
USD / CAD1.38946
EUR / JPY184.241
AUD / USD0.669638

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%

