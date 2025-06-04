GBP - Britská libra
Britská libra je mena Spojené kráľovstvo. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Britská libra je kurz GBP na USD. Kód meny pre Libry je GBP a symbol meny je £. Nižšie nájdete kurzy Britská libra a prevodník mien.
Centrálnou bankou Spojeného kráľovstva je Bank of England. Ako štvrtá najobchodovanejšia mena je britská libra treťou najdržiavanou rezervnou menou na svete. Bežné názvy pre britskú libru zahŕňajú libra šterlingov, šterling, quid, kábel a nicker.
Dôležitosť britskej libry
Britská libra je najstaršou menou, ktorá sa stále používa, a jednou z najčastejšie konvertovaných mien. Falklandské ostrovy, Gibraltár a Svätá Helena sú všetky naviazané na GBP.
Raná mena v Británii
S jej pôvodom siahajúcim do roku 760 bola libra šterlingov prvýkrát zavedená ako strieborná penny, ktorá sa rozšírila po anglosaských kráľovstvách. V roku 1158 bol dizajn zmenený a namiesto čistej striebra boli nové mince razené z 92,5% striebra a začali sa nazývať šterlingová libra. Strieborné penny boli jedinou mincou používanou v Anglicku, kým nebola v roku 1487 zavedená šiling a libra o dva roky neskôr, v roku 1489.
Britské libra bankovky a zlatý štandard
Prvé papierové bankovky boli zavedené v roku 1694, pričom ich právny základ bol premenený zo striebra na zlato. Bank of England, jedna z prvých centrálnych bánk na svete, bola založená o rok neskôr, v roku 1695. Všetky šterlingové bankovky boli ručne písané až do roku 1855, keď banka začala tlačiť celé bankovky. Na začiatku 20. storočia začalo viac krajín viazať svoje meny na zlato. Bol vytvorený zlatý štandard, ktorý umožnil konverziu medzi menami rôznych krajín a revolucionalizoval obchodovanie a medzinárodnú ekonomiku. Veľká Británia oficiálne prijala zlatý štandard v roku 1816, hoci tento systém používala už od roku 1670. Sila šterlingu, ktorá prišla so zlatým štandardom, viedla k obdobiu veľkého hospodárskeho rastu v Británii až do roku 1914.
Britská libra a šterlingová oblasť
Britská libra sa nepoužívala len vo Veľkej Británii, ale aj cirkulovala cez kolónie Britského impéria. Krajiny, ktoré používali libru, sa stali známe ako šterlingová oblasť a libra sa stala globálne populárnou, držiacou sa ako rezervná mena v mnohých centrálnych bankách. Avšak, keď sa britská ekonomika začala znižovať, americký dolár získal dominanciu. V roku 1940 bola libra naviazaná na americký dolár v pomere 1 libra k 4,03 USD a mnoho ďalších krajín nasledovalo, naviazaním svojich príslušných mien. V roku 1949 bola libra devalvovaná o 30% a druhá devalvácia nasledovala v roku 1967. Keď bola britská libra desatinná a začala voľne plávať na trhu, v roku 1971 bola šterlingová oblasť ukončená. Následne britská libra zažila množstvo vzostupov a pádov.
- 1976: Vznikla šterlingová kríza a UK sa obrátila na Medzinárodný menový fond o pôžičku
- 1988: GBP začala sledovať nemeckú marku
- 1990: UK sa pripojila k Mechanizmu výmenných kurzov Európy, hoci z neho vystúpila o dva roky neskôr
- 1997: Kontrola úrokových sadzieb sa stala zodpovednosťou Bank of England
Štatistiky Britská libra
|Názov
|Britská libra
|Symbol
|£
|Menšia jednotka
|1/100 = penny
|Symbol menšej jednotky
|p
|Najlepšia konverzia GBP
|GBP na USD
|Najlepší graf GBP
|Graf GBP na USD
Profil Britská libra
|Prezývky
|Pound Sterling, Sterling, Quid, Nicker
|Mince
|Často používané: 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1, £2
|Bankovky
|Často používané: £5, £10, £20, £50
Zriedka používané: £100
|Centrálna banka
|Bank of England
|Používatelia
Spojené kráľovstvo (UK), Anglicko, Severné Írsko, Škótsko, Wales, Falklandy, Gibraltár, Guernsey, Ostrov Man, Jersey, Svätá Helena a Ascension, Južná Georgia a Južné Sandwichové ostrovy, Tristan da Cunha
Spojené kráľovstvo (UK), Anglicko, Severné Írsko, Škótsko, Wales, Falklandy, Gibraltár, Guernsey, Ostrov Man, Jersey, Svätá Helena a Ascension, Južná Georgia a Južné Sandwichové ostrovy, Tristan da Cunha
Prečo vás zaujíma GBP?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre GBPZískať kurzy GBP do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene GBP pre moju firmu