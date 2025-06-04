CAD - Kanadský dolár
Kanadský dolár je mena Kanada. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kanadský dolár je kurz CAD na USD. Kód meny pre Doláre je CAD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Kanadský dolár a prevodník mien.
Dôležitosť kanadského dolára
Kanadský dolár je siedmou najobchodovanejšou menou na trhu Forex, pretože mnohé inštitúcie a jednotlivci obchodujú s CAD. Ľudia tiež označujú CAD ako Loonie, buck, Huard a Piastre (vo francúzštine). Kanadský dolár je držaný ako rezervná mena viacerými centrálnymi bankami. Je tiež známy ako komoditná mena, kvôli značnému vývozu surovín krajiny.
Úvod do CAD
Mena bola prvýkrát zavedená do Kanady na začiatku 60. rokov 17. storočia, keď francúzski kolonisti priniesli mince do tejto oblasti. Prvé bankovky boli vydané v Kanade v roku 1821 Montreal Bank a čoskoro sa stali primárnym spôsobom platby. V roku 1841, ako britská kolónia, provincia Kanada začala vydávať menu nazvanú kanadská libra; ale v roku 1858 kanadský dolár nahradil libru a zosúladil sa s americkým dolárom. Počas tohto obdobia boli americké doláre a britské zlaté suverény zákonným platidlom v rámci kanadských hraníc. Po kanadskej konfederácii vláda decimalizovala menu a bola vydaná nová séria mincí v Dominióne Kanady. Banka Kanady bola založená v roku 1934 s prvým vydaním bankoviek o rok neskôr. Prvá minca Loonie bola predstavená v roku 1987 a dvojdolárová minca (často nazývaná Toonie) bola uvedená na trh v roku 1996. V roku 2011 Centrálna banka Kanady vydala novú sériu bankoviek vytlačených na polymérnom materiáli.
Štatistiky Kanadský dolár
|Názov
|Kanadský dolár
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = cent
|Symbol menšej jednotky
|¢
|Najlepšia konverzia CAD
|CAD na USD
|Najlepší graf CAD
|Graf CAD na USD
Profil Kanadský dolár
|Prezývky
|Loonie, buck (English), Huard, piastre (French)
|Mince
|Často používané: 5¢, 10¢, 25¢, $1, $2
Zriedka používané: 1¢, 50¢
|Bankovky
|Často používané: $5, $10, $20, $50, $100
Zriedka používané: $1, $2, $500, $1000
|Centrálna banka
|Banka Kanady
|Používatelia
Kanada
Kanada
Prečo vás zaujíma CAD?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre CADZískať kurzy CAD do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene CAD pre moju firmu