CHF - Švajčiarsky frank
Švajčiarsky frank je mena Švajčiarsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Švajčiarsky frank je kurz CHF na USD. Kód meny pre Franky je CHF a symbol meny je CHF. Nižšie nájdete kurzy Švajčiarsky frank a prevodník mien.
Dôležitosť švajčiarskeho franku
Švajčiarsky frank má povesť bezpečného prístavu alebo tvrdej meny; často sa kupuje počas finančnej neistoty kvôli svojej spoľahlivosti a stabilite. Pravidelne sa používa ako globálna rezervná mena, švajčiarsky frank je šiestou najobchodovanejšou menou na svete. Všetky bankovky CHF obsahujú štyri národné jazyky Švajčiarska: nemčinu, románčinu, francúzštinu a taliančinu.
Stručná história švajčiarskeho franku
Pred Helvetickou republikou obiehalo vo Švajčiarsku viac ako 860 rôznych mincí. V roku 1798 bola zavedená mena frank a používala sa až do roku 1803 spolu s množstvom zahraničných mien. Počas tohto obdobia existoval zložitý menový systém pozostávajúci z viac ako 8 000 rôznych mincí a bankoviek v obehu. Podľa zákona o federálnom mincovníctve boli všetky meny nahradené švajčiarskym frankom, ktorý bol zavedený na parite s francúzskym frankom v roku 1850. Švajčiarsko prijalo zlatý štandard v roku 1865 ako člen Latinskej menovej únie, legálne ho udržujúc až do roku 2000.
Štatistiky Švajčiarsky frank
|Názov
|Švajčiarsky frank
|Symbol
|CHF
|Menšia jednotka
|1/100 = Rappen
|Symbol menšej jednotky
|Rp.
|Najlepšia konverzia CHF
|CHF na USD
|Najlepší graf CHF
|Graf CHF na USD
Profil Švajčiarsky frank
|Prezývky
|Stutz, Stei, Eier (Swiss), Chuffs
|Mince
|Často používané: 5Rp., 10Rp., 20Rp., 50Rp., CHF1, CHF2, CHF5
|Bankovky
|Často používané: CHF10, CHF20, CHF50, CHF100, CHF200, CHF1000
|Centrálna banka
|Švajčiarska národná banka
|Používatelia
Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Campione d'Italia, Büsingen am Hochrhein
Prečo vás zaujíma CHF?
