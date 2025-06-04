JPY - Japonský jen
Japonský jen je mena Japonsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Japonský jen je kurz JPY na USD. Kód meny pre Jen je JPY a symbol meny je ¥. Nižšie nájdete kurzy Japonský jen a prevodník mien.
Dôležitosť japonského jenu
Japonský jen je tretia najobchodovanejšia mena na svete a najviac obchodovaná mena v Ázii. Vďaka relatívne nízkym úrokovým sadzbám sa japonský jen často používa v carry obchodoch s austrálskym dolárom a americkým dolárom. Carry obchod je stratégia, pri ktorej sa mena s nízkou úrokovou sadzbou predáva, aby sa kúpila mena s vyššou úrokovou sadzbou.
Raná japonská mena
História meny v Japonsku sa začala v 8. storočí, keď sa začali raziť strieborné a medené mince, nazývané Wado Kaichin, v roku 708. Tieto mince napodobňovali čínske mince a keď Japonsko už nebolo schopné vyrábať vlastné mince, čínska mena bola importovaná do krajiny. Počas nasledujúcich niekoľkých storočí prítok čínskych mincí nespĺňal dopyt, takže na vyriešenie tohto problému sa od 14. do 16. storočia dostali do obehu dve súkromne razené japonské mince, Toraisen a Shichusen. Okolo 15. storočia sa podporovalo razenie zlatých a strieborných mincí známych ako Koshu Kin a zlaté mince sa čoskoro stali novým štandardom meny. Neskôr vláda zriadila jednotný menový systém, ktorý pozostával zo zlatej meny, ako aj strieborných a medených mincí.
Moderný japonský jen
Do 19. storočia sa v Japonsku používali španielske doláre spolu s miestnymi menami. Aby sa zjednodušili a centralizovali rôzne mince používané v tom čase, bol v roku 1871 vytvorený jen (čo znamená 'kruh' alebo 'guľatý objekt'). Nový zákon o mene vyvinul menový systém podobný európskemu, s desiatkovým účtovným systémom. Jen fungoval na základe bimetalického štandardu zlata a striebra až do roku 1897, keď bol ponechaný pod jediným zlatým štandardom. Po druhej svetovej vojne jen stratil veľa svojej hodnoty a v roku 1971 bol fixovaný výmenný kurz na americký dolár na úrovni 308 JPY za 1 USD. To trvalo až do roku 1973, keď prešiel na plávajúci výmenný kurz.
Štatistiky Japonský jen
|Názov
|Japonský jen
|Symbol
|¥
|Menšia jednotka
|1/100 = Sen
|Symbol menšej jednotky
|sen
|Najlepšia konverzia JPY
|JPY na USD
|Najlepší graf JPY
|Graf JPY na USD
Profil Japonský jen
|Mince
|Často používané: ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ¥500
|Bankovky
|Často používané: ¥1000, ¥5000, ¥10000
Zriedka používané: ¥2000
|Centrálna banka
|Bank of Japan
|Používatelia
Japonsko
Japonsko
