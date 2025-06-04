USD - Americký dolár
Americký dolár je mena Spojené štáty. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Americký dolár je kurz USD na EUR. Kód meny pre Doláre je USD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Americký dolár a prevodník mien.
Centrálny bankou USA je Federálny rezervný systém (bežne označovaný ako "Fed"). USD je najobchodovanejšou menou na forex trhu a môže byť spárovaný so všetkými ostatnými hlavnými menami. Bežné názvy pre USD zahŕňajú greenback, buck, green, dough, smacker, bones, dead presidents, scrillas a paper.
Dôležitosť amerického dolára
Americký dolár je najčastejšie konvertovanou menou na svete a pravidelne sa používa ako benchmark na forexovom trhu. Ako dominantná globálna rezervná mena je držená takmer každou centrálnou bankou na svete. Okrem toho sa dolár používa ako štandardná mena na trhu s komoditami a preto má priamy dopad na ceny komodít.
Dollarizácia USD
Vďaka svojej medzinárodnej akceptácii niektoré krajiny ako Panama a Ekvádor používajú USD ako oficiálny zákonný platidlo, čo je prax známa ako dollarizácia. Pre iné krajiny je dolár akceptovanou alternatívnou formou platby, hoci nie je oficiálnou menou pre krajinu. Viaceré meny sú naviazané na americký dolár:
|Krajina
|Peg Rate
|Arubský alebo holandský guilder
|1.79000
|Bahamanský dolár
|1.00000
|Bahrainský dinár
|0.37690
|Barbadoský dolár
|2.00000
|Belizský dolár
|2.00000
|Bermudský dolár
|1.00000
|Krymský dolár
|0.82000
|Kubánsky konvertibilný peso
|1.00000
|Djibutský frank
|177.721
|Holandský guilder
|1.79000
|Východokaribský dolár
|2.70000
|Eritrejský nakfa
|15.0000
|Hongkonský dolár
|7.80000
|Jordánsky dinár
|0.70900
|Libanonská libra
|1507.50
|Ománsky rial
|0.38450
|Panamský balboa
|1.00000
|Katarí rial
|3.64000
|Saudský rial
|3.75000
|Dirham Spojených arabských emirátov
|3.67250
|Venezuelský bolívar
|6.30000
Úvod amerického dolára
V roku 1785 bol dolár oficiálne prijatý ako menová jednotka Spojených štátov. Zákon o mincovníctve z roku 1792 vytvoril prvú mincovňu USA a ustanovil federálny menový systém, ako aj stanovil nominálne hodnoty mincí špecifikované ich hodnotou v zlate, striebre a medi. V roku 1861 vydalo ministerstvo financií USA dlhopisy bez úrokov a prvé dlhopisy v hodnote 10 dolárov, na ktorých bol Abraham Lincoln, sa dostali do obehu. Tieto bankovky rýchlo získali prezývku 'Greenbacks' kvôli svojej farbe. V roku 1863 bol zavedený národný bankový systém a vytvorené smernice pre národné banky. Tieto banky boli oprávnené vydávať národnú menu zabezpečenú nákupom amerických dlhopisov. V roku 1914 boli vydané prvé dlhopisy Federálneho rezervného systému v hodnote 10 dolárov.
Strieborný a zlatý štandard v USA
Po celé roky sa Spojené štáty snažili vytvoriť bimetalický štandard, začínajúc prijatím strieborného štandardu založeného na španielskom dolári v roku 1785. Avšak strieborné mince čoskoro opustili obehu a do roku 1806 boli úplne pozastavené. Do tejto doby väčšina krajín už začala štandardizovať transakcie prijatím zlatého štandardu, čo znamenalo, že akákoľvek papierová mena mohla byť vládou vymenená za jej hodnotu v zlate. Systém Bretton-Woods bol prijatý väčšinou krajín na stanovenie výmenných kurzov pre všetky meny v zlate. Keďže Spojené štáty mali väčšinu zlata na svete, mnohé krajiny jednoducho naviazali hodnotu svojej meny na dolár. Centrálne banky udržiavali fixné výmenné kurzy medzi svojimi menami a dolárom, čím sa americký dolár stal de facto menou sveta. V roku 1973 Spojené štáty konečne úplne oddelili hodnotu dolára od zlata.
Štatistiky Americký dolár
|Názov
|Americký dolár
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = cent
|Symbol menšej jednotky
|¢
|Najlepšia konverzia USD
|USD na EUR
|Najlepší graf USD
|Graf USD na EUR
Profil Americký dolár
|Prezývky
|greenback, buck, green, dough, smacker, bones, dead presidents, scrillas, paper
|Mince
|Často používané: 1¢, 5¢, 10¢, 25¢
Zriedka používané: 50¢, $1
|Bankovky
|Často používané: $1, $5, $10, $20, $50, $100
Zriedka používané: $2
|Centrálna banka
|Federálny rezervný systém
|Používatelia
Spojené štáty, Amerika, Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Britské indickooceánske územie, Britské Panenské ostrovy, Ekvádor, El Salvador, Guam, Haiti, Mikronézia, Severné Mariány, Palau, Panama, Portoriko, Turks a Caicos, Menšie odľahlé ostrovy USA, Ostrov Wake, Východný Timor
Spojené štáty, Amerika, Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Britské indickooceánske územie, Britské Panenské ostrovy, Ekvádor, El Salvador, Guam, Haiti, Mikronézia, Severné Mariány, Palau, Panama, Portoriko, Turks a Caicos, Menšie odľahlé ostrovy USA, Ostrov Wake, Východný Timor
Prečo vás zaujíma USD?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre USDZískať kurzy USD do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene USD pre moju firmu