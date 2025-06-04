  1. Domov
USD - Americký dolár

Americký dolár je mena Spojené štáty. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Americký dolár je kurz USD na EUR. Kód meny pre Doláre je USD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Americký dolár a prevodník mien.

Centrálny bankou USA je Federálny rezervný systém (bežne označovaný ako "Fed"). USD je najobchodovanejšou menou na forex trhu a môže byť spárovaný so všetkými ostatnými hlavnými menami. Bežné názvy pre USD zahŕňajú greenback, buck, green, dough, smacker, bones, dead presidents, scrillas a paper.

Dôležitosť amerického dolára
Americký dolár je najčastejšie konvertovanou menou na svete a pravidelne sa používa ako benchmark na forexovom trhu. Ako dominantná globálna rezervná mena je držená takmer každou centrálnou bankou na svete. Okrem toho sa dolár používa ako štandardná mena na trhu s komoditami a preto má priamy dopad na ceny komodít.

Dollarizácia USD
Vďaka svojej medzinárodnej akceptácii niektoré krajiny ako Panama a Ekvádor používajú USD ako oficiálny zákonný platidlo, čo je prax známa ako dollarizácia. Pre iné krajiny je dolár akceptovanou alternatívnou formou platby, hoci nie je oficiálnou menou pre krajinu. Viaceré meny sú naviazané na americký dolár:

Krajina Peg Rate
Arubský alebo holandský guilder		 1.79000
Bahamanský dolár		 1.00000
Bahrainský dinár		 0.37690
Barbadoský dolár		 2.00000
Belizský dolár		 2.00000
Bermudský dolár		 1.00000
Krymský dolár		 0.82000
Kubánsky konvertibilný peso		 1.00000
Djibutský frank		 177.721
Holandský guilder		 1.79000
Východokaribský dolár		 2.70000
Eritrejský nakfa		 15.0000
Hongkonský dolár		 7.80000
Jordánsky dinár		 0.70900
Libanonská libra		 1507.50
Ománsky rial		 0.38450
Panamský balboa		 1.00000
Katarí rial		 3.64000
Saudský rial		 3.75000
Dirham Spojených arabských emirátov		 3.67250
Venezuelský bolívar		 6.30000

Úvod amerického dolára
V roku 1785 bol dolár oficiálne prijatý ako menová jednotka Spojených štátov. Zákon o mincovníctve z roku 1792 vytvoril prvú mincovňu USA a ustanovil federálny menový systém, ako aj stanovil nominálne hodnoty mincí špecifikované ich hodnotou v zlate, striebre a medi. V roku 1861 vydalo ministerstvo financií USA dlhopisy bez úrokov a prvé dlhopisy v hodnote 10 dolárov, na ktorých bol Abraham Lincoln, sa dostali do obehu. Tieto bankovky rýchlo získali prezývku 'Greenbacks' kvôli svojej farbe. V roku 1863 bol zavedený národný bankový systém a vytvorené smernice pre národné banky. Tieto banky boli oprávnené vydávať národnú menu zabezpečenú nákupom amerických dlhopisov. V roku 1914 boli vydané prvé dlhopisy Federálneho rezervného systému v hodnote 10 dolárov.

Strieborný a zlatý štandard v USA
Po celé roky sa Spojené štáty snažili vytvoriť bimetalický štandard, začínajúc prijatím strieborného štandardu založeného na španielskom dolári v roku 1785. Avšak strieborné mince čoskoro opustili obehu a do roku 1806 boli úplne pozastavené. Do tejto doby väčšina krajín už začala štandardizovať transakcie prijatím zlatého štandardu, čo znamenalo, že akákoľvek papierová mena mohla byť vládou vymenená za jej hodnotu v zlate. Systém Bretton-Woods bol prijatý väčšinou krajín na stanovenie výmenných kurzov pre všetky meny v zlate. Keďže Spojené štáty mali väčšinu zlata na svete, mnohé krajiny jednoducho naviazali hodnotu svojej meny na dolár. Centrálne banky udržiavali fixné výmenné kurzy medzi svojimi menami a dolárom, čím sa americký dolár stal de facto menou sveta. V roku 1973 Spojené štáty konečne úplne oddelili hodnotu dolára od zlata.

Štatistiky Americký dolár

NázovAmerický dolár
Symbol$
Menšia jednotka1/100 = cent
Symbol menšej jednotky¢
Najlepšia konverzia USDUSD na EUR
Najlepší graf USDGraf USD na EUR

Profil Americký dolár

Prezývkygreenback, buck, green, dough, smacker, bones, dead presidents, scrillas, paper
MinceČasto používané: 1¢, 5¢, 10¢, 25¢
Zriedka používané: 50¢, $1
BankovkyČasto používané: $1, $5, $10, $20, $50, $100
Zriedka používané: $2
Centrálna bankaFederálny rezervný systém
Používatelia
Spojené štáty, Amerika, Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Britské indickooceánske územie, Britské Panenské ostrovy, Ekvádor, El Salvador, Guam, Haiti, Mikronézia, Severné Mariány, Palau, Panama, Portoriko, Turks a Caicos, Menšie odľahlé ostrovy USA, Ostrov Wake, Východný Timor

