- API pre prevodník mien a API pre výmenné kurzy | Xe
Najdôveryhodnejšie API pre údaje o menách na svete
Vďaka viac ako 30 rokom skúseností s devízami a menami poskytuje naše rozhranie API pre údaje o menách v reálnom čase, presné a spoľahlivé údaje o výmene mien pre stovky mien po celom svete. Naše sadzby pochádzajú priamo od poskytovateľov finančných údajov a centrálnych bánk.
Presné a spoľahlivé údaje v reálnom čase pre viac ako 220 svetových mien
Rozhranie API pre údaje o menách od spoločnosti Xe je integrované s viac ako 100 vysoko renomovanými globálnymi zdrojmi. Vďaka tomu vieme ponúknuť najpresnejšie a najaktuálnejšie údaje. Dynamicky detekujeme a filtrujeme všetky chyby a poskytujeme vám API pre meny a dáta, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
Jednoduchá a rýchla implementácia
Naše rozhranie API pre údaje o menách je vytvorené pre vývojárov. Uľahčujeme pripojenie k vášmu existujúcemu softvéru. Dostanete SDK pre Javu, NodeJS, PHP a Python.
Nástroje a kurzy na konverziu mien
Získajte viac než len živé dáta. XECD ponúka historické kurzy, mesačné priemery, volatilitu meny a možnosť pridať prispôsobiteľnú maržu k kurzom.
Viac ako 220 mien, kovov a kryptomien
Naše rozhranie API pre údaje o menách ponúka stovky svetových mien, drahých kovov, vybraných kryptomien a presné kurzy centrálnych bánk.
Presné, spoľahlivé a aktuálne ceny
Zobrazujte aktualizované sadzby každých 60 sekúnd. Vďaka nášmu menovému mixéru Xe zabezpečuje, že naše rozhranie API pre údaje o menách má najpresnejšie globálne kurzy.
Výkonné a škálovateľné API pre dáta o menách
Rozhranie API pre údaje o menách od spoločnosti Xe používajú tisíce firiem, od malých a stredných podnikov až po spoločnosti z rebríčka Fortune 500 vo všetkých odvetviach. S naším API pre prevodník mien FX získate garantovanú dostupnosť, škálovateľné objemy a odozvy v priebehu milisekúnd. Jednoducho ho integrujte s vaším súčasným softvérom vrátane Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP a ďalších.
Rozsiahla dokumentácia API
Naša podrobná dokumentácia k rozhraniu API pre meny je plná jednoduchých pokynov a príkladov kódu pre jednoduchú implementáciu.
Stručný návod pre netechnické účely – Vyskúšajte si naše API s bezplatnou skúšobnou verziou
Technická špecifikácia PDF – Výkonné JSON API vytvorené pre vývojárov
Xe Currency Data Swagger – prístup k SDK na strane klienta a servera
Naše API GitHub repozitár – Využite naše API pre dáta o menách naplno
Vyberte si balíček
Rozhranie API pre údaje o menách od spoločnosti Xe poskytuje dôveryhodné výmenné kurzy pre vaše obchodné potreby. Vyberte frekvenciu aktualizácií sadzieb a počet žiadostí o sadzbu API za mesiac.
Ak nižšie uvedené plány nevyhovujú vašim potrebám, kontaktujte nás.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Spolupracujte s nami
Hľadáme dodávateľov softvéru, profesionálnych IT služieb a referenčných partnerov, ktorí by s nami spolupracovali a využívali naše API na vytváranie inovatívnych produktov a služieb.
Partnerstvo so spoločnosťou Xe Currency Data ponúka robustnú infraštruktúru, dobre zdokumentované API, možnosti redistribúcie, spoločný branding a odporúčacie programy.
Nezávislí dodávatelia softvéru
Naše API je skvelým riešením pre nezávislých dodávateľov softvéru, ktorí chcú integrovať údaje o kurzoch mien do svojich produktov. Použite XECD na prístup k aktuálnym sadzbám, historickým údajom a ďalším údajom. Vďaka tomu sa vaše produkty vylepšia a zákazníkom sa poskytne vyššia hodnota.
Profesionálne IT služby
XECD sa ľahko používa, ale niektoré firmy môžu potrebovať pomoc s integráciou, prispôsobením a ďalšími technickými aspektmi. Partnerstvom s nami môžete svojim klientom ponúknuť komplexné riešenie, ktoré zahŕňa naše API a vaše odborné znalosti.
Odporúčania
Pridajte sa k nášmu odporúčaciemu programu a získajte ďalšie príležitosti na zisk. Získajte províziu z každého úspešného odporúčania, ktoré nám pošlete. Ponúkame tiež možnosti spoločného brandingu, ktoré vám umožňujú propagovať naše produkty a služby pod vašou značkou.
Integrujte API pre údaje o menách od Xe
V spoločnosti Xe sa venujeme poskytovaniu kvalitnej podpory. Radi prispôsobíme balík API pre dáta meny tak, aby vyhovoval jedinečnému prípadu použitia vašej firmy. Ak máte záujem o spoluprácu so spoločnosťou Xe, kontaktujte nás.
Viac informácií nájdete na našej stránke s najčastejšími otázkami.
Spoločnosť Xe neustále hľadá nové nápady, ako zdieľať naše globálne dôveryhodné údaje o menách. Stále potrebujete pomoc? Zavolajte nám: +1 416 214-5606 – Možnosť 1
Často kladené otázky k API pre údaje o menách
API pre údaje o menách od Xe je nástroj vhodný pre vývojárov, ktorý poskytuje presné údaje o výmenných kurzoch v reálnom čase pre viac ako 220 mien z viac ako 100 globálnych zdrojov. Implementujte XECD na získanie prístupu k historickým kurzom, mesačným priemerom a volatilite meny.
Naše rozhranie API pre údaje o menách je rozhranie API, na ktoré sa môžete spoľahnúť, pretože získava kurzy z viac ako 100 finančných zdrojov a centrálnych bánk. Zisťujeme a filtrujeme všetky chyby a aktualizujeme údaje o výmenných kurzoch až každých 60 sekúnd, aby sme mali najaktuálnejšie informácie.
Ďalšie funkcie sa môžu líšiť v závislosti od vášho balíka. Všetky rozhrania API XECD majú:
Výmenné kurzy v reálnom čase a historické kurzy
Mesačné priemery
Údaje o volatilite meny
Dotazy týkajúce sa časového rámca
Prispôsobiteľné funkcie marže a cien
Aby bol proces integrácie pre vás čo najjednoduchší, Xe poskytuje SDK v jazykoch Java, NodeJS, PHP a Python. Poskytujeme tiež rozsiahlu dokumentáciu k API, ako napríklad netechnickú stručnú úvodnú príručku, PDF s technickými špecifikáciami a repozitár GitHub.
API rozhranie Xe je škálovateľné a možno ho integrovať s platformami ako Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP a ďalšími. V závislosti od vášho balíka funguje rozhranie API pre údaje o menách s aplikáciami ERP, CRM a SaaS.
Áno! Xe ponúka bezplatnú skúšobnú verziu, aby ste si mohli prezrieť možnosti rozhrania API a zistiť, ako sa hodí do vášho softvérového prostredia. Vyskúšajte si to sami, bez záväzkov, predtým ako si vyberiete balíček.