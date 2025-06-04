  1. Home
  2. API pre prevodník mien a API pre výmenné kurzy | Xe
XE Currency Data API Hero Image

Najdôveryhodnejšie API pre údaje o menách na svete

Vďaka viac ako 30 rokom skúseností s devízami a menami poskytuje naše rozhranie API pre údaje o menách v reálnom čase, presné a spoľahlivé údaje o výmene mien pre stovky mien po celom svete. Naše sadzby pochádzajú priamo od poskytovateľov finančných údajov a centrálnych bánk.

Začnite svoju bezplatnú skúšobnú verziu

Presné a spoľahlivé údaje v reálnom čase pre viac ako 220 svetových mien

Rozhranie API pre údaje o menách od spoločnosti Xe je integrované s viac ako 100 vysoko renomovanými globálnymi zdrojmi. Vďaka tomu vieme ponúknuť najpresnejšie a najaktuálnejšie údaje. Dynamicky detekujeme a filtrujeme všetky chyby a poskytujeme vám API pre meny a dáta, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

Jednoduchá a rýchla implementácia

Naše rozhranie API pre údaje o menách je vytvorené pre vývojárov. Uľahčujeme pripojenie k vášmu existujúcemu softvéru. Dostanete SDK pre Javu, NodeJS, PHP a Python.

Nástroje a kurzy na konverziu mien

Získajte viac než len živé dáta. XECD ponúka historické kurzy, mesačné priemery, volatilitu meny a možnosť pridať prispôsobiteľnú maržu k kurzom.

Viac ako 220 mien, kovov a kryptomien

Naše rozhranie API pre údaje o menách ponúka stovky svetových mien, drahých kovov, vybraných kryptomien a presné kurzy centrálnych bánk.

Presné, spoľahlivé a aktuálne ceny

Zobrazujte aktualizované sadzby každých 60 sekúnd. Vďaka nášmu menovému mixéru Xe zabezpečuje, že naše rozhranie API pre údaje o menách má najpresnejšie globálne kurzy.

XE Powerful and Scalable Currency Data API

Výkonné a škálovateľné API pre dáta o menách

Rozhranie API pre údaje o menách od spoločnosti Xe používajú tisíce firiem, od malých a stredných podnikov až po spoločnosti z rebríčka Fortune 500 vo všetkých odvetviach. S naším API pre prevodník mien FX získate garantovanú dostupnosť, škálovateľné objemy a odozvy v priebehu milisekúnd. Jednoducho ho integrujte s vaším súčasným softvérom vrátane Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP a ďalších.

Začnite svoju bezplatnú skúšobnú verziu
XE Extensive API Documentation

Rozsiahla dokumentácia API

Naša podrobná dokumentácia k rozhraniu API pre meny je plná jednoduchých pokynov a príkladov kódu pre jednoduchú implementáciu.

Stručný návod pre netechnické účely – Vyskúšajte si naše API s bezplatnou skúšobnou verziou

Technická špecifikácia PDF – Výkonné JSON API vytvorené pre vývojárov

Xe Currency Data Swagger – prístup k SDK na strane klienta a servera

Naše API GitHub repozitár – Využite naše API pre dáta o menách naplno

Zobraziť dokumentáciu pre vývojárov

Vyberte si balíček

Rozhranie API pre údaje o menách od spoločnosti Xe poskytuje dôveryhodné výmenné kurzy pre vaše obchodné potreby. Vyberte frekvenciu aktualizácií sadzieb a počet žiadostí o sadzbu API za mesiac.

Ak nižšie uvedené plány nevyhovujú vašim potrebám, kontaktujte nás.

  • Lite

    $799 per year

    10,000 Request/mo
    Rate frequency Daily rates
    Entities Permitted
    1
    Select now
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $400/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $200/ yr

  • Intermediate

    $1,799 per year

    50,000 Request/mo
    Rate frequency Hourly & Daily rates
    Entities Permitted
    Up to 5
    Select now
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $700/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $350/ yr

  • Prime

    $4,499 per year

    150,000 Request/mo
    Rate frequency 15 min, Hourly & Daily rates
    Entities Permitted
    Up to 10
    Select now
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $1,500/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $500/ yr

  • Enterprise

    Custom

    Custom Request/mo
    Rate frequency Live (minutely) + All frequencies
    Entities Permitted
    Unlimited
    Contact us
    Add-on
    Alternative source rate
    Custom/ yr

All packages include these core features

  • 170+ currencies & precious metals
  • Historical data back to 1998
  • Xe's Proprietary Rate Blender
  • Central Bank Rates
  • Account Management Dashboard
  • Time-Frame Queries
  • Currency Volatility
  • Email & phone support

Spolupracujte s nami

Hľadáme dodávateľov softvéru, profesionálnych IT služieb a referenčných partnerov, ktorí by s nami spolupracovali a využívali naše API na vytváranie inovatívnych produktov a služieb.

Partnerstvo so spoločnosťou Xe Currency Data ponúka robustnú infraštruktúru, dobre zdokumentované API, možnosti redistribúcie, spoločný branding a odporúčacie programy.

Nezávislí dodávatelia softvéru

Naše API je skvelým riešením pre nezávislých dodávateľov softvéru, ktorí chcú integrovať údaje o kurzoch mien do svojich produktov. Použite XECD na prístup k aktuálnym sadzbám, historickým údajom a ďalším údajom. Vďaka tomu sa vaše produkty vylepšia a zákazníkom sa poskytne vyššia hodnota.

Kontaktujte nás

Profesionálne IT služby

XECD sa ľahko používa, ale niektoré firmy môžu potrebovať pomoc s integráciou, prispôsobením a ďalšími technickými aspektmi. Partnerstvom s nami môžete svojim klientom ponúknuť komplexné riešenie, ktoré zahŕňa naše API a vaše odborné znalosti.

Kontaktujte nás

Odporúčania

Pridajte sa k nášmu odporúčaciemu programu a získajte ďalšie príležitosti na zisk. Získajte províziu z každého úspešného odporúčania, ktoré nám pošlete. Ponúkame tiež možnosti spoločného brandingu, ktoré vám umožňujú propagovať naše produkty a služby pod vašou značkou.

Kontaktujte nás

Integrujte API pre údaje o menách od Xe

V spoločnosti Xe sa venujeme poskytovaniu kvalitnej podpory. Radi prispôsobíme balík API pre dáta meny tak, aby vyhovoval jedinečnému prípadu použitia vašej firmy. Ak máte záujem o spoluprácu so spoločnosťou Xe, kontaktujte nás.

Viac informácií nájdete na našej stránke s najčastejšími otázkami.

Často kladené otázky

Spoločnosť Xe neustále hľadá nové nápady, ako zdieľať naše globálne dôveryhodné údaje o menách. Stále potrebujete pomoc? Zavolajte nám: +1 416 214-5606 – Možnosť 1

 
 
 
 
 

Často kladené otázky k API pre údaje o menách

API pre údaje o menách od Xe je nástroj vhodný pre vývojárov, ktorý poskytuje presné údaje o výmenných kurzoch v reálnom čase pre viac ako 220 mien z viac ako 100 globálnych zdrojov. Implementujte XECD na získanie prístupu k historickým kurzom, mesačným priemerom a volatilite meny.

Naše rozhranie API pre údaje o menách je rozhranie API, na ktoré sa môžete spoľahnúť, pretože získava kurzy z viac ako 100 finančných zdrojov a centrálnych bánk. Zisťujeme a filtrujeme všetky chyby a aktualizujeme údaje o výmenných kurzoch až každých 60 sekúnd, aby sme mali najaktuálnejšie informácie.

Ďalšie funkcie sa môžu líšiť v závislosti od vášho balíka. Všetky rozhrania API XECD majú:

  • Výmenné kurzy v reálnom čase a historické kurzy

  • Mesačné priemery

  • Údaje o volatilite meny

  • Dotazy týkajúce sa časového rámca

  • Prispôsobiteľné funkcie marže a cien

Aby bol proces integrácie pre vás čo najjednoduchší, Xe poskytuje SDK v jazykoch Java, NodeJS, PHP a Python. Poskytujeme tiež rozsiahlu dokumentáciu k API, ako napríklad netechnickú stručnú úvodnú príručku, PDF s technickými špecifikáciami a repozitár GitHub.

API rozhranie Xe je škálovateľné a možno ho integrovať s platformami ako Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP a ďalšími. V závislosti od vášho balíka funguje rozhranie API pre údaje o menách s aplikáciami ERP, CRM a SaaS.

Áno! Xe ponúka bezplatnú skúšobnú verziu, aby ste si mohli prezrieť možnosti rozhrania API a zistiť, ako sa hodí do vášho softvérového prostredia. Vyskúšajte si to sami, bez záväzkov, predtým ako si vyberiete balíček.