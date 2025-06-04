SWIFT/BIC kódy
Nájdite potrebný kód SWIFT/BIC pomocou nášho jednoduchého nástroja na vyhľadávanie kódov SWIFT. Vyhľadávajte podľa krajiny, názvu banky alebo mesta a získajte presné kódy pre medzinárodné prevody peňazí.
Nájsť SWIFT kód
Čo je to SWIFT/BIC kód?
Kód SWIFT, tiež známy ako BIC, je medzinárodný bankový identifikátor, ktorý sa používa na zabezpečenie toho, aby sa vaše peniaze dostali na správne miesto pri odosielaní alebo prijímaní finančných prostriedkov cez hranice. Bankám presne hovorí, ktorá finančná inštitúcia je zapojená do prevodu, čím pomáha zabezpečiť bezpečné a presné doručenie medzinárodných platieb.
Formát kódu SWIFT/BIC
Kód SWIFT/BIC má dĺžku 8 až 11 znakov a identifikuje konkrétnu banku a pobočku na svete. Každá časť kódu má svoj význam:
Bankový kód (AAAA): 4 písmená, ktoré predstavujú banku – často skrátená verzia jej názvu.
Kód krajiny (BB): 2 písmená, ktoré označujú krajinu, v ktorej sa banka nachádza.
Kód lokality (CC): 2 znaky (písmená alebo číslice), ktoré označujú sídlo alebo región banky.
Kód pobočky (123): 3 číslice, ktoré určujú konkrétnu pobočku. Ak je táto časť „XXX“, vzťahuje sa na ústredie banky.
Príklad SWIFT kódu
Kedy potrebujete SWIFT/BIC kód?
Pri posielaní alebo prijímaní peňazí do zahraničia môžete potrebovať kód SWIFT/BIC. Pomáha smerovať prevod do správnej banky a pobočky. Niektoré krajiny môžu v závislosti od destinácie vyžadovať aj ďalšie údaje, ako napríklad IBAN alebo miestny bankový kód.
Kde nájdem svoj SWIFT/BIC kód?
Svoj kód SWIFT/BIC zvyčajne nájdete vo svojom online bankovníctve, na výpise z banky alebo na webovej stránke vašej banky. Na vyhľadanie správneho kódu banky a pobočky môžete použiť aj náš vyhľadávač kódov SWIFT/BIC.
Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete
Už poznáte svoj SWIFT/BIC kód? Poďme rozhýbať vaše peniaze.
Či už posielate peniaze svojim blízkym alebo kupujete svoj vysnívaný dom v zahraničí, Xe sa o vás postará. Posielajte peniaze do viac ako 190 krajín vo viac ako 130 menách.
Často kladené otázky o kódoch SWIFT/BIC
SWIFT kód je jedinečný identifikátor používaný na rozpoznanie bánk a finančných inštitúcií na celom svete pri medzinárodných prevodoch peňazí. SWIFT je skratka pre Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu. Tieto kódy pomáhajú zabezpečiť, aby boli platby smerované do správnej banky a krajiny. Typický SWIFT kód má 8 alebo 11 znakov a obsahuje informácie o banke, krajine, mieste a niekedy aj o konkrétnej pobočke.
Kód BIC alebo identifikačný kód banky je to isté ako kód SWIFT. Používa sa na identifikáciu konkrétnej banky pri medzinárodných prevodoch. Zatiaľ čo niektoré krajiny alebo banky používajú termín „BIC“ a iné „kód SWIFT“, oba označujú rovnaký formát kódu a slúžia rovnakému účelu – zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky dostali do správnej finančnej inštitúcie.
SWIFT kódy pomáhajú bankám bezpečne a presne komunikovať počas medzinárodných prevodov peňazí. Keď posielate peniaze do zahraničia, vaša banka používa SWIFT kód príjemcu na identifikáciu prijímajúcej banky a jej umiestnenia. Každý kód obsahuje:
Bankový kód (4 písmená)
Kód krajiny (2 písmená)
Kód lokality (2 písmená alebo číslice)
Voliteľný kód pobočky (3 znaky)
Tento globálny systém zaisťuje, že vaša platba bude efektívne a bezpečne smerovaná na správne miesto určenia.
Medzi kódom SWIFT a kódom BIC nie je žiadny funkčný rozdiel. Tieto pojmy sa používajú zameniteľne. „SWIFT“ označuje medzinárodnú sieť (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), ktorá systém vyvinula a spravuje. „BIC“ je skratka pre Bank Identifier Code (identifikačný kód banky), čo je formálny termín pre samotný kód. Či už sú označené SWIFT alebo BIC, znamenajú to isté.
Kód SWIFT identifikuje banku, zatiaľ čo IBAN (medzinárodné číslo bankového účtu) identifikuje individuálny účet v danej banke. Kódy SWIFT zabezpečujú, že peniaze idú do správnej inštitúcie; kódy IBAN zabezpečujú, že sa dostanú na správny účet. Pri medzinárodných prevodoch – najmä v rámci Európy – budete na úspešné dokončenie transakcie často potrebovať oboje.
SWIFT kód sa používa pre medzinárodné prevody peňazí a identifikuje konkrétnu banku a pobočku, ktorá prijíma platbu kdekoľvek na svete. Naproti tomu smerovacie číslo sa používa pre domáce prevody v rámci Spojených štátov a identifikuje finančnú inštitúciu zapojenú do transakcie. Kódy SWIFT majú 8 – 11 alfanumerických znakov, zatiaľ čo smerovacie čísla majú 9 číslic. Jednoducho povedané, kódy SWIFT slúžia na globálne prevody a smerovacie čísla na platby v rámci USA.
Kód SWIFT sa používa na medzinárodné prevody peňazí a identifikuje konkrétnu banku a pobočku, ktorá prijíma finančné prostriedky na celom svete. Triediaci kód sa na druhej strane používa pre domáce platby v rámci Spojeného kráľovstva a Írska a pomáha smerovať platby do správnej banky a pobočky na miestnej úrovni. Kódy SWIFT majú 8 – 11 alfanumerických znakov, zatiaľ čo triediace kódy sú 6-ciferné čísla. Stručne povedané, kódy SWIFT sú určené pre globálne prevody, zatiaľ čo triediace kódy sa používajú pre lokálne transakcie v Spojenom kráľovstve a Írsku.
Nie vždy. Niektoré banky používajú pre všetky pobočky jeden SWIFT kód (kódy ústredia zvyčajne končia na XXX). Iní priraďujú jednotlivým pobočkám jedinečné SWIFT kódy, často s konkrétnymi poslednými tromi znakmi. Ak príjemca poskytne kód špecifický pre pobočku, je najlepšie ho použiť – môže to pomôcť urýchliť spracovanie alebo zabezpečiť, aby sa platba rýchlejšie dostala na správne miesto.
Ak chcete použiť vyhľadávač SWIFT kódov, jednoducho zadajte svoju krajinu a názov banky. Ak poznáte mesto, môžete ho pridať, aby ste zúžili výsledky, ale nie je to povinné. Keď nájdete správny kód SWIFT/BIC, použite ho pri medzinárodnom prevode, aby ste sa uistili, že vaše peniaze pôjdu do správnej finančnej inštitúcie.
Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti
Kódy SWIFT, názvy bánk, adresy a ďalšie súvisiace informácie uvedené na tejto stránke slúžia len na všeobecné informačné účely. Hoci sa snažíme zabezpečiť presnosť, spoločnosť Xe nezaručuje, že informácie sú úplné, aktuálne alebo bezchybné. Podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nemusia odrážať najnovšie údaje dostupné od príslušných finančných inštitúcií.
Spoločnosť Xe neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa právneho postavenia, regulačného statusu alebo prevádzkovej integrity žiadnej banky, finančnej inštitúcie alebo sprostredkovateľa uvedeného v zozname. Neschvaľujeme ani neoverujeme legitimitu žiadneho z uvedených subjektov, ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za vaše použitie poskytnutých informácií.
Akékoľvek finančné transakcie alebo rozhodnutia vykonané na základe týchto informácií vykonávate na vlastné riziko. Spoločnosť Xe nezodpovedá za žiadne straty, oneskorenia ani škody vyplývajúce zo spoliehania sa na údaje ani z akýchkoľvek rokovaní s tretími stranami, ktorých informácie sú zobrazené na tejto stránke.
Odporúčame vám, aby ste si pred začatím akejkoľvek transakcie nezávisle overili všetky údaje v príslušnej finančnej inštitúcii.
Toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti je k dispozícii iba v angličtine a nebolo preložené. Hoci zvyšok tejto stránky sa môže zobraziť vo vami zvolenom jazyku, právne vyhlásenie zostáva v angličtine, aby sa zachovala jeho presnosť a zámer.