Porovnajte najlepšie výmenné kurzy
Porovnajte si výmenné kurzy od popredných poskytovateľov prevodov peňazí, aby ste zabezpečili najlepšiu hodnotu pre svoje devízové transakcie.
Porozprávajte sa s menovým expertom ešte dnes. Môžeme prekonať kurzy konkurencie.
|Poskytovateľ
|Výmenný kurz
|Poplatok za prevod
|Príjemca dostane
0.832700
|$0
€832.70Poslať teraz
0.826494
|$0
€826.49
-6.20 EUR
0.823100
|$0
€823.10
-9.59 EUR
0.822760
|$0
€822.76
-9.93 EUR
0.824033
|$5.00
€819.91
-12.78 EUR
Hľadáte svoju banku?
|Zobraziť všetkých poskytovateľov
Porovnajte a odomknite si lepšie výmenné kurzy
Zaujíma vás, ako konzistentne ponúkame úrokové sadzby, ktoré prekonávajú banky? V spoločnosti Xe sa väčšina prevodov spracováva lokálne, čím sa vyhýba sprostredkovateľovi, ktorý zvyšuje náklady a spomaľuje proces. To znamená menej poplatkov, menej meškaní a viac úspor pre vás.
Porovnajte hodnotu nad rámec sadzieb za prevod peňazí
Vieme, že skvelé ceny sú len začiatok. Vaše peniaze si zaslúžia špecializovanú odbornú podporu, flexibilné možnosti prevodu, vysoké rýchlosti prevodu a bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Všetko spájame, aby sme vám poskytli hladký a bezstresový zážitok z prepravy.
Zažite rozdiel s Xe
Bezpečné transakcie
Vďaka pokročilému šifrovaniu údajov a regulácii zo strany finančných inštitúcií na celom svete sa môžete spoľahnúť, že vaše peniaze sú v bezpečí.
Rýchle prevody
V spoločnosti Xe vieme, aké dôležité je, aby sa vaše peniaze dostali do cieľa rýchlo a spoľahlivo. Viac ako 90 % našich prevodov dorazí do niekoľkých minút.
Transparentné poplatky
Ponúkame transparentné ceny bez prekvapivých poplatkov. Využite naše výmenné kurzy, ktoré prekonávajú bankové prevody, a maximalizujte svoje prevody pri posielaní s Xe.
Porovnajte poskytovateľov a získajte viac peňazí
Pokiaľ ide o prevody peňazí, nie všetci poskytovatelia poskytujú rovnaký dosah alebo hodnotu. Porovnajte a uvidíte, ako naša globálna sieť, ktorá zahŕňa 220 krajín a viac ako 35 mien, zabezpečuje, že vaše peniaze sa dostanú ďalej, než ste si mysleli, že je možné.
Porovnajte kurzy cudzích mien Xe s kurzami bánk
Načasovanie prevodu, keď sú výmenné kurzy vo váš prospech, môže mať veľký vplyv. Sadzby kolíšu, takže sledovanie trendov a posielanie peňazí v správnom okamihu výrazne zvyšuje hodnotu vášho prevodu. Zostaňte v obraze s naším aktuálnym prevodníkom mien a posielajte peniaze v správnom čase.
Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete
Ste pripravení začať?
Prečo čakať? Porovnajte si kurzy mien s Xe a získajte najlepšiu hodnotu pre vaše medzinárodné prevody peňazí. Váš prvý prevod je vzdialený len pár kliknutí – začnite teraz a posuňte svoje peniaze ďalej!
Často kladené otázky
Nástroj na porovnávanie kurzov mien vám umožňuje vyhodnotiť, koľko peňazí príjemca dostane, na základe výmenného kurzu, poplatkov a rýchlosti prevodu rôznych poskytovateľov. Pomáha vám robiť informované rozhodnutia a získať najlepšiu hodnotu pri posielaní peňazí do zahraničia.
Výmenné kurzy sa môžu medzi poskytovateľmi výrazne líšiť – aj malý rozdiel môže ovplyvniť konečnú sumu, ktorú príjemca dostane. Porovnaním sadzieb a poplatkov sa vyhnete preplateniu a zabezpečíte, že viac vašich peňazí dorazí na svoje miesto.
Niektorí poskytovatelia zahŕňajú do svojich výmenných kurzov skryté prirážky alebo účtujú servisné poplatky. V spoločnosti Xe vám vopred oznámime, koľko platíte. Náš porovnávací nástroj rozoberá výmenný kurz aj všetky príslušné poplatky, aby ste videli skutočné náklady na váš prevod.
„Najlepší“ výmenný kurz závisí od konverzného kurzu aj od súvisiacich poplatkov. Náš porovnávací nástroj vypočíta celkovú sumu, ktorú príjemca dostane po odpočítaní poplatkov, a pomôže vám tak ľahko identifikovať najvýhodnejšiu možnosť pre vami zvolený menový pár a sumu prevodu.
Banky si často účtujú vyššie poplatky a ponúkajú menej konkurencieschopné výmenné kurzy ako špecializované služby prevodu peňazí. Poskytovatelia ako Xe sú vytvorení špeciálne pre medzinárodné prevody peňazí a ponúkajú lepšie sadzby, rýchlejšie služby a transparentné ceny.
Časy transferu sa líšia v závislosti od poskytovateľa a destinácie. V spoločnosti Xe sa viac ako 90 % prevodov vybaví v priebehu niekoľkých minút. Náš porovnávací nástroj zahŕňa aj časové rozvrhy, kde sú k dispozícii, aby ste si mohli vybrať poskytovateľa, ktorý vyvažuje rýchlosť a cenu.