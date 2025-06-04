Porovnajte najlepšie výmenné kurzy

Porovnajte si výmenné kurzy od popredných poskytovateľov prevodov peňazí, aby ste zabezpečili najlepšiu hodnotu pre svoje devízové transakcie.

1000$
usd
USD - Americký dolár
eur
EUR - Euro

Porozprávajte sa s menovým expertom ešte dnes. Môžeme prekonať kurzy konkurencie.

Xe
Výmenný kurz
0.832700
Poplatok za prevod$0
Príjemca dostane€832.70
HSBC
Výmenný kurz0.826494
Poplatok za prevod$0
Príjemca dostane€826.49
-6.20 EUR
Bank of America
Výmenný kurz0.823100
Poplatok za prevod$0
Príjemca dostane€823.10
-9.59 EUR
Wells Fargo
Výmenný kurz0.822760
Poplatok za prevod$0
Príjemca dostane€822.76
-9.93 EUR
Chase
Výmenný kurz0.824033
Poplatok za prevod$5.00
Príjemca dostane€819.91
-12.78 EUR

Hľadáte svoju banku?

Porovnajte a odomknite si lepšie výmenné kurzy

Zaujíma vás, ako konzistentne ponúkame úrokové sadzby, ktoré prekonávajú banky? V spoločnosti Xe sa väčšina prevodov spracováva lokálne, čím sa vyhýba sprostredkovateľovi, ktorý zvyšuje náklady a spomaľuje proces. To znamená menej poplatkov, menej meškaní a viac úspor pre vás.

Porovnajte hodnotu nad rámec sadzieb za prevod peňazí

Vieme, že skvelé ceny sú len začiatok. Vaše peniaze si zaslúžia špecializovanú odbornú podporu, flexibilné možnosti prevodu, vysoké rýchlosti prevodu a bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Všetko spájame, aby sme vám poskytli hladký a bezstresový zážitok z prepravy.

Zažite rozdiel s Xe

Icon | Secure transactions Simple

Bezpečné transakcie

Vďaka pokročilému šifrovaniu údajov a regulácii zo strany finančných inštitúcií na celom svete sa môžete spoľahnúť, že vaše peniaze sú v bezpečí.

Rýchle prevody

V spoločnosti Xe vieme, aké dôležité je, aby sa vaše peniaze dostali do cieľa rýchlo a spoľahlivo. Viac ako 90 % našich prevodov dorazí do niekoľkých minút.

Icon | Transparent fees

Transparentné poplatky

Ponúkame transparentné ceny bez prekvapivých poplatkov. Využite naše výmenné kurzy, ktoré prekonávajú bankové prevody, a maximalizujte svoje prevody pri posielaní s Xe.

Zistite viac

Porovnajte poskytovateľov a získajte viac peňazí

Pokiaľ ide o prevody peňazí, nie všetci poskytovatelia poskytujú rovnaký dosah alebo hodnotu. Porovnajte a uvidíte, ako naša globálna sieť, ktorá zahŕňa 220 krajín a viac ako 35 mien, zabezpečuje, že vaše peniaze sa dostanú ďalej, než ste si mysleli, že je možné.

ChaseBank of AmericaWells FargoCitibankU.S. BankCapital One
usd

Americký dolár

cad

Kanadský dolár

eur

Euro

aud

Austrálsky dolár

nzd

Novozélandský dolár

gbp

Britská libra

Porovnajte kurzy cudzích mien Xe s kurzami bánk

Načasovanie prevodu, keď sú výmenné kurzy vo váš prospech, môže mať veľký vplyv. Sadzby kolíšu, takže sledovanie trendov a posielanie peňazí v správnom okamihu výrazne zvyšuje hodnotu vášho prevodu. Zostaňte v obraze s naším aktuálnym prevodníkom mien a posielajte peniaze v správnom čase.

Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete

Ste pripravení začať?

Prečo čakať? Porovnajte si kurzy mien s Xe a získajte najlepšiu hodnotu pre vaše medzinárodné prevody peňazí. Váš prvý prevod je vzdialený len pár kliknutí – začnite teraz a posuňte svoje peniaze ďalej!

Často kladené otázky

Nástroj na porovnávanie kurzov mien vám umožňuje vyhodnotiť, koľko peňazí príjemca dostane, na základe výmenného kurzu, poplatkov a rýchlosti prevodu rôznych poskytovateľov. Pomáha vám robiť informované rozhodnutia a získať najlepšiu hodnotu pri posielaní peňazí do zahraničia.

Výmenné kurzy sa môžu medzi poskytovateľmi výrazne líšiť – aj malý rozdiel môže ovplyvniť konečnú sumu, ktorú príjemca dostane. Porovnaním sadzieb a poplatkov sa vyhnete preplateniu a zabezpečíte, že viac vašich peňazí dorazí na svoje miesto.

Niektorí poskytovatelia zahŕňajú do svojich výmenných kurzov skryté prirážky alebo účtujú servisné poplatky. V spoločnosti Xe vám vopred oznámime, koľko platíte. Náš porovnávací nástroj rozoberá výmenný kurz aj všetky príslušné poplatky, aby ste videli skutočné náklady na váš prevod.

„Najlepší“ výmenný kurz závisí od konverzného kurzu aj od súvisiacich poplatkov. Náš porovnávací nástroj vypočíta celkovú sumu, ktorú príjemca dostane po odpočítaní poplatkov, a pomôže vám tak ľahko identifikovať najvýhodnejšiu možnosť pre vami zvolený menový pár a sumu prevodu.

Banky si často účtujú vyššie poplatky a ponúkajú menej konkurencieschopné výmenné kurzy ako špecializované služby prevodu peňazí. Poskytovatelia ako Xe sú vytvorení špeciálne pre medzinárodné prevody peňazí a ponúkajú lepšie sadzby, rýchlejšie služby a transparentné ceny.

Časy transferu sa líšia v závislosti od poskytovateľa a destinácie. V spoločnosti Xe sa viac ako 90 % prevodov vybaví v priebehu niekoľkých minút. Náš porovnávací nástroj zahŕňa aj časové rozvrhy, kde sú k dispozícii, aby ste si mohli vybrať poskytovateľa, ktorý vyvažuje rýchlosť a cenu.