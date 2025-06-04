Money transfer fees explained

Nízke až žiadne poplatky pri každom prevode

Ponúkame nízke až žiadne poplatky, aby ste si mohli ponechať viac z toho, čo je vaše. Naše poplatky sú vždy transparentné, takže presné náklady budete poznať vopred – žiadne prekvapenia, len prehľadnosť a vyššia hodnota každého prevodu.

No surprises with upfront rates and fees

Žiadne prekvapenia s vopred stanovenými sadzbami a poplatkami

Výmenný kurz zobrazený vopred
Sadzba, ktorú uvidíte pri potvrdení prevodu, je sadzba, ktorú dostanete.

Jasne zobrazené potenciálne poplatky
Všetky poplatky sa zobrazia vopred pred potvrdením prevodu.

Ako určujeme poplatky za prevod

Metóda prenosu

Debetné/kreditné karty ponúkajú rýchle doručenie, ale sú spojené s vyššími poplatkami. Ak hľadáte lacnejšiu možnosť, inkaso alebo bankový prevod môžu byť tou správnou cestou, aj keď trvajú o niečo dlhšie.

Prenosová rýchlosť

Rýchle prevody, ako napríklad prevody s debetnými alebo kreditnými kartami, sú spojené s vyššími poplatkami za rýchlejšie spracovanie. Debetné alebo bankové prevody majú zvyčajne nižšie poplatky, ale ich spracovanie trvá dlhšie.

Suma prevodu

Väčšie prevody často prichádzajú s nižšími alebo žiadnymi poplatkami, vďaka čomu sú nákladovo efektívnejšie. Menšie prevody majú zvyčajne fixný poplatok, preto je dôležité zohľadniť veľkosť prevodu pri plánovaní nákladov.

Cieľová krajina

Poplatky sa líšia v závislosti od cieľovej krajiny. V niektorých krajinách môžu byť poplatky vyššie z dôvodu miestnych predpisov, bankových systémov alebo faktorov výmenného kurzu, čo ovplyvňuje celkové náklady na prevod.

Potenciálne poplatky tretích strán

V niektorých prípadoch si prijímajúce banky alebo sprostredkovatelia môžu účtovať dodatočné poplatky. Je dôležité overiť si u príjemcu akékoľvek poplatky, ktoré si jeho banka môže účtovať za prevod. Príjemca môže dostať menej kvôli poplatkom účtovaným bankou príjemcu a zahraničným daniam. Spoločnosť Xe bohužiaľ nemá žiadnu kontrolu nad poplatkami inštitúcie príjemcu.

Dávajte si pozor na skryté poplatky

Niektorí poskytovatelia tvrdia, že „neúčtujú žiadne poplatky“, ale často ich zahŕňajú do svojich výmenných kurzov, čo vám dáva horší prepočet. Vždy porovnávajte poplatky aj výmenné kurzy, aby ste sa uistili, že získate najlepšiu ponuku. Xe je transparentný a vopred zobrazuje sadzbu aj všetky poplatky, takže presne viete, koľko platíte.

Spôsoby zníženia nákladov na prevod

Vyberte si lacnejšiu metódu

Ak chcete znížiť poplatky, starostlivo zvážte, ktorá platobná metóda najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Vyváženie rýchlosti a nákladov pomáha minimalizovať výdavky bez zdržania vášho prevodu.

Vyberte si najlepšiu službu

Oboznámte sa s poplatkami svojej banky a porovnajte poskytovateľov, aby ste ušetrili na prevodoch. Pochopenie toho, kedy a prečo sa účtujú poplatky, vám pomôže robiť inteligentnejšie a nákladovo efektívnejšie rozhodnutia.

Načasujte si prevod

Načasovanie prevodu v čase, keď sú ceny priaznivé, môže výrazne znížiť náklady. Výmenné kurzy môžu kolísať, preto je rozumné sledovať trendy a posielať peniaze, keď sú kurzy najlepšie.

Pošlite s dôverou

Ako súčasť rodiny Euronet Worldwide nám naši zákazníci v minulom roku dôverovali pri bezpečnom spracovaní medzinárodných peňažných prevodov v hodnote viac ako 115 miliárd dolárov. Vďaka skvelým sadzbám a nízkym poplatkom vám uľahčujeme posielanie peňazí do zahraničia.

Často kladené otázky o poplatkoch za prevod peňazí