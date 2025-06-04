Upozornenia na výmenný kurz meny

Prihláste sa (alebo zaregistrujte!) teraz a získajte bezplatné upozornenia na výmenné kurzy od Xe

Nechajte nás sledovať trh za vás

Menové trhy sú neustále v pohybe. Získajte upozornenia na výmenné kurzy, aby ste nikdy nezmeškali požadovaný kurz.

Získať upozornenia na kurz

Ako fungujú upozornenia na rýchlosť Xe

1. Vytvoriť účet

Jeden bezplatný účet pre všetky vaše potreby v cudzej mene

2. Nastaviť požadovanú sadzbu

Vytvorte si viacero upozornení na sledovanie zvolených mien

3. Dostávajte upozornenia

Dáme vám vedieť, keď sa aktivuje vaša požadovaná sadzba

Otvoriť bezplatný účet

Rate alerts for the mid-market rate

Upozornenia na sadzby Xe používajú stredné trhové sadzby

Stredný trhový kurz je stredným bodom medzi dopytom a ponukou konkrétnej meny, čo znamená, že sa môže a aj neustále mení.

Potrebujete vytvoriť trhovú objednávku a chcete sa uistiť, že získate najlepší možný kurz? Xe môže pomôcť! Zaregistrujte sa alebo prihláste a dozviete sa viac o našom produkte prevodu peňazí a nastavte si trhový príkaz.

Stiahnite si aplikáciu Xe

Skontrolujte si aktuálne sadzby, bezpečne posielajte peniaze, nastavte si upozornenia na sadzby, dostávajte oznámenia a mnoho ďalšieho.

Viac ako 113 miliónov stiahnutí po celom svete