Upozornenia na výmenný kurz meny
Prihláste sa (alebo zaregistrujte!) teraz a získajte bezplatné upozornenia na výmenné kurzy od Xe
Nechajte nás sledovať trh za vás
Menové trhy sú neustále v pohybe. Získajte upozornenia na výmenné kurzy, aby ste nikdy nezmeškali požadovaný kurz.
Ako fungujú upozornenia na rýchlosť Xe
1. Vytvoriť účet
Jeden bezplatný účet pre všetky vaše potreby v cudzej mene
2. Nastaviť požadovanú sadzbu
Vytvorte si viacero upozornení na sledovanie zvolených mien
3. Dostávajte upozornenia
Dáme vám vedieť, keď sa aktivuje vaša požadovaná sadzba
Upozornenia na sadzby Xe používajú stredné trhové sadzby
Stredný trhový kurz je stredným bodom medzi dopytom a ponukou konkrétnej meny, čo znamená, že sa môže a aj neustále mení.
Potrebujete vytvoriť trhovú objednávku a chcete sa uistiť, že získate najlepší možný kurz? Xe môže pomôcť! Zaregistrujte sa alebo prihláste a dozviete sa viac o našom produkte prevodu peňazí a nastavte si trhový príkaz.