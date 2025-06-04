Rýchlejší spôsob posielania a prijímania peňazí

Keď je čas kľúčový, potrebujete, aby sa vaše peniaze konali rýchlo. Vďaka takmer okamžitým možnostiam prevodu sa môžete spoľahnúť, že vaše finančné prostriedky dorazia presne vtedy, keď ich potrebujete. Žiadne meškania. Žiadne starosti.

Ste pripravení na prevod?
90 % prevodov dorazí v priebehu niekoľkých minút

Po nastavení prevodu dostanete presný odhad, ako dlho bude trvať, na základe meny, miesta určenia a vášho spôsobu platby. 90 % prevodov dorazí do niekoľkých minút, takže môžete očakávať, že vaše peniaze dosiahnu miesto určenia rýchlejšie, ako si myslíte.

Takmer okamžité prevody prostredníctvom debetných a kreditných kariet

Najrýchlejší spôsob, ako poslať peniaze do zahraničia, je pomocou debetnej alebo kreditnej karty. Obe možnosti doručia finančné prostriedky rýchlo, ale debetné karty majú často nižšie poplatky. Po spracovaní platby je prevod na ceste – vaše peniaze sa dostanú tam, kam potrebujú, v priebehu krátkej doby.

Rýchlosť začína vašou platbou

Debetná karta

Najrýchlejší spôsob, ako poslať peniaze, je debetnou kartou. S nízkymi alebo žiadnymi poplatkami je to cenovo výhodná voľba, ktorá ponúka rýchlosť a pohodlie.

Peniaze zvyčajne dorazia do 24 hodín.

Kreditná karta

Platby kreditnou kartou sú jedným z najrýchlejších spôsobov, ako posielať peniaze. Aj keď sa účtuje malý poplatok, váš prevod bude na ceste raz-dva.

Peniaze zvyčajne dorazia do 24 hodín.

Bankový prevod

Bankové prevody prevedú peniaze prevodom z vašej banky do našej. Peniaze zvyčajne dostaneme do 24 hodín.

Peniaze zvyčajne dorazia do 24 hodín.

Priamy debet

Platby prostredníctvom inkasa strhávajú finančné prostriedky priamo z vášho bankového účtu, čo poskytuje jednoduchý a pohodlný spôsob správy pravidelných platieb.

Peniaze zvyčajne dorazia do 3 pracovných dní.

Prevod peňazí s Xe je rýchly a jednoduchý

Vytvoriť účet

Trvá to len pár minút. Všetko, čo potrebujeme, je vaša e-mailová adresa a nejaké ďalšie informácie.

Okamžitá cenová ponuka

Získajte aktuálny kurz prevodu peňazí pre vami zvolenú menu, ktorý prekonáva bankový kurz.

Poslať peniaze

Pridajte všetky potrebné údaje a nastavte prevod. Keď získame financie, postaráme sa o zvyšok.

Sledovanie vášho prevodu

Sledujte svoj prevod v každom kroku. Povoľte upozornenia, aby ste dostávali aktualizácie o vašom prevode.

Rýchlosť, ktorá neobetuje bezpečnosť

Pri každom prevode uprednostňujeme rýchlosť aj bezpečnosť. Okrem toho, že zabezpečujeme rýchly pohyb vašich peňazí, prijímame aj všetky opatrenia na ich ochranu. Vďaka pokročilému šifrovaniu a prísnemu dodržiavaniu predpisov zostávajú vaše finančné prostriedky a osobné údaje v bezpečí v každom kroku.

Sledujte svoj prevod a získajte aktualizácie v reálnom čase

Zostaňte informovaní počas celej cesty transferu. Získajte aktualizácie v reálnom čase o priebehu vašich finančných prostriedkov a jednoducho sledujte ich stav od začiatku do konca. Užívajte si pokoj v duši s vedomím, že v každom kroku presne viete, kde sú vaše peniaze.

Prečo môj prevod trvá dlhšie, ako sa očakávalo?

Potrebujeme viac informácií

Všetky prevody preverujeme z bezpečnostných dôvodov. Ak budeme potrebovať viac informácií, pošleme vám e-mail a stav vášho prevodu sa aktualizuje na „Vyžaduje sa akcia“.

Banka potrebuje viac informácií

Banka príjemcu môže musieť skontrolovať prevod. Ak si vyžiadajú informácie, pošleme vám e-mail a po ich poskytnutí ich odovzdáme banke.

Banka spracováva

Ak prevod spracováva banka príjemcu, môže to trvať až 4 dni. Upozorňujeme, že meno odosielateľa sa nezobrazí, ale zobrazí sa Xe alebo náš partner.

Pomalší spôsob platby

Bankový prevod a inkaso sa zúčtujú do 3 dní. Pre rýchlejšie prevody plaťte debetnou alebo kreditnou kartou, aby sa transakcie spracovali rýchlejšie.

Víkendy alebo sviatky

Prevody môžu byť oneskorené o víkendy, sviatky alebo miestne pracovné hodiny. Pri posielaní peňazí zvážte tieto faktory, aby ste sa vyhli oneskoreniam.

Zamietnutie bankou

Prevody sa môžu oneskoriť, ak ich banka odmietne z dôvodu nesprávnych údajov alebo problémov s účtom. Ak sa tak stane, budeme vás informovať.

Pošlite s dôverou

Ako súčasť rodiny Euronet Worldwide nám naši zákazníci v minulom roku dôverovali pri bezpečnom spracovaní medzinárodných peňažných prevodov v hodnote viac ako 115 miliárd dolárov. Vďaka skvelým sadzbám a nízkym poplatkom vám uľahčujeme posielanie peňazí do zahraničia.

Často kladené otázky o časoch transferov