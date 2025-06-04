Prevod veľkých súm peňazí
Náš záväzok presahuje rámec úrokových sadzieb, ktoré prekonávajú banky. Využite našu špecializovanú odbornú podporu, nízke poplatky, flexibilné metódy prevodu a bleskovo rýchle prenosové rýchlosti.
Porovnajte nás s vašou bankou a uvidíte rozdiel v Xe
Neustále ponúkame výmenné kurzy, ktoré prekonávajú bankové kurzy, aby ste si mohli ušetriť viac peňazí. Vďaka vopred stanoveným cenám a žiadnym prekvapivým poplatkom zatieňujeme tradičné banky.
Prečo si vybrať Xe
Rýchle prevody
Posielanie peňazí do zahraničia je s Xe rýchle a jednoduché. 90 % prevodov dorazí do niekoľkých minút, takže vaše peniaze dorazia do cieľa včas.
Nízke až žiadne poplatky
Získajte nízke poplatky pri posielaní peňazí do zahraničia. Naše poplatky sú transparentné, takže vopred presne viete, koľko platíte.
Bezpečné transakcie
Vaša bezpečnosť je našou prioritou. Na ochranu vás a vašich peňazí používame špičkovú ochranu údajov a zabezpečenie na podnikovej úrovni.
Sledovanie v reálnom čase
Sledujte priebeh vášho prevodu od začiatku do konca. Dostávajte upozornenia s každým krokom, ktorý urobíte s vašimi finančnými prostriedkami.
Odborná podpora globálnych prevodov 24 hodín denne, 5 dní v týždni
Ste pripravení nastaviť si veľký prevod peňazí, ale potrebujete poradiť s týmto procesom alebo máte iné otázky? Sme tu, aby sme vám pomohli a zabezpečili hladký priebeh vášho transferu.
Nech je dôvod akýkoľvek, postaráme sa o vás
Kúpa nehnuteľnosti v zahraničí
Kúpa domu v zahraničí je vzrušujúca, ale zložitá cesta. Kľúčové je zabezpečiť, aby vaše prevody boli bezpečné, nákladovo efektívne a aby sa s nimi zaobchádzalo opatrne. Pomôžeme vám vyťažiť z vašich peňazí maximum.
Presťahovanie sa do zahraničia
Vaše veci sú zbalené a ste pripravení na sťahovanie do zahraničia, ale teraz si nie ste istí, ako presunúť svoje peniaze. Môže to byť náročné, ale s našou pomocou to tak byť nemusí.
Investovanie v zahraničí
Chcete rozšíriť svoje portfólio o medzinárodné investície? Naše úrokové sadzby, ktoré prekonávajú všetky banky, vám zaručia, že zo svojich peňazí vyťažíte maximum, a získate tak viac priestoru na investovanie a zvyšovanie svojho majetku.
Správa bývania
Či už prevádzate príjmy z prenájmu alebo splácate medzinárodnú hypotéku, zabezpečíme, aby vaše finančné prostriedky boli vždy doručené bezpečne a rýchlo.
Podpora rodiny
Vytvorenie lepšieho života pre seba a svoju rodinu si vyžaduje odhodlanie a odhodlanie. S Xe sa môžete spoľahnúť, že vaši blízki dostanú peniaze, ktoré potrebujú, rýchlo a spoľahlivo.
Prevody dedičstva
Presťahovanie dedičstva do zahraničia môže byť zložité a náročné. Chápeme potrebu starostlivosti a presnosti a sme tu, aby sme vás podporili v každom kroku.
Prevod veľkých súm peňazí do zahraničia s Xe
Vytvoriť účet
Trvá to len pár minút. Všetko, čo potrebujeme, je vaša e-mailová adresa a nejaké ďalšie informácie.
Okamžitá cenová ponuka
Získajte aktuálny kurz prevodu peňazí pre vami zvolenú menu, ktorý prekonáva bankový kurz.
Poslať peniaze
Pridajte všetky potrebné údaje a nastavte prevod. Keď získame financie, postaráme sa o zvyšok.
Sledovanie vášho prevodu
Sledujte svoj prevod v každom kroku. Povoľte upozornenia, aby ste dostávali aktuálne informácie o vašom prevode.
Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete
Xe pre podnikanie
Hľadáte globálne obchodné riešenia?
Či už potrebujete vykonávať cezhraničné platby alebo riešenia pre riadenie devízových rizík, máme pre vás riešenie. Plánujte medzinárodné prevody a spravujte devízové riziko v 130 menách vo viac ako 190 krajinách.
Často kladené otázky o prevodoch veľkých peňazí
Posielanie veľkých súm peňazí s Xe je veľmi jednoduché. Stačí postupovať podľa nasledujúcich 6 krokov.
Krok 1: Zaregistrujte sa zadarmo
Prihláste sa do svojho účtu Xe alebo sa zaregistrujte zadarmo. Trvá to len pár minút, potrebujete len e-mailovú adresu.
Krok 2: Získajte cenovú ponuku
Dajte nám vedieť menu, ktorú chcete previesť, koľko peňazí chcete poslať a kam chcete previesť.
Krok 3: Pridajte príjemcu
Uveďte platobné informácie príjemcu (budete potrebovať údaje, ako je jeho meno a adresa).
Krok 4: Overte svoju totožnosť
Pri niektorých prevodoch môžeme potrebovať identifikačné doklady, aby sme potvrdili, že ste to naozaj vy a aby boli vaše peniaze v bezpečí.
Krok 5: Potvrďte svoju cenovú ponuku
Potvrďte a financujte svoj prevod z bankového účtu, kreditnej alebo debetnej karty a máte hotovo!
Krok 6: Sledovanie prevodu
Pozrite sa, kde sa vaše peniaze nachádzajú a kedy dorazia k príjemcovi. Získajte podporu prostredníctvom živého chatu, telefónu a e-mailu.
V Xe ponúkame viacero spôsobov, ako posielať peniaze.
Inkaso ACH (odporúčané pre veľké prevody):
Platby prostredníctvom inkasa alebo automatizovaného zúčtovacieho centra (ACH) odoberajú finančné prostriedky priamo z vášho bankového účtu.
Bankový prevod (odporúčané pre veľké prevody):
Bankové prevody prevedú peniaze prevodom z vašej banky do našej. Peniaze zvyčajne dostaneme do 24 hodín.
Debetná alebo kreditná karta:
Platby kartou zvyčajne trvajú menej ako 24 hodín. Platby kartou sú však spojené s malým dodatočným poplatkom.
Iniciovanie prevodu peňazí odhaľuje typické trvania. Odhadované dodacie lehoty sa môžu meniť v závislosti od meny, miesta určenia a spôsobu platby. Sledujte prevody pomocou obrazovky Aktivita v aplikácii alebo na webovej stránke Xe a chatujte naživo s našou virtuálnou asistentkou Lexi, ktorá vám pomôže.
Najrýchlejšie možnosti platby:
Prevody sa začnú po prijatí vašej platby.
Platby kartou sú najrýchlejšie, spracované takmer okamžite. Pre urgentné prevody zvoľte platbu kartou.
Bankové prevody, inkasá a ACH sú o niečo pomalšie a ich doručenie k nám môže trvať až 2 pracovné dni.
Dodacie lehoty:
Po prijatí vašej platby vám peniaze pošleme. V závislosti od meny a miesta určenia počítajte s 1 až 3 pracovnými dňami, kým sa prevody dostanú k príjemcovi. V prípade otázok sa obráťte na Lexi a sledujte prevody.
Na vykonanie prevodu peňazí cez Xe budete potrebovať svoje bankové údaje, bankové údaje príjemcu, sumu, ktorú prevádzate, a menu, do ktorej chcete peniaze zameniť.
Po potvrdení informácií a prijatí platby sa prevod spustí.
Z dôvodu vašej bezpečnosti máme obmedzenia týkajúce sa sumy, ktorú môžete poslať jedným online prevodom.
Limit online prevodov na región:
Spojené kráľovstvo a Európa (GBEU): 350 000 GBP alebo ekvivalent v mene odoslanej platby
Spojené štáty (US): 535 000 USD alebo ekvivalent v mene, ktorú posielate
Kanada (CA): 560 000 CAD alebo ekvivalent v mene, ktorú posielate
Austrália a Nový Zéland (AUNZ): alebo zaslanie ekvivalentu meny
Spôsob platby, ktorý si vyberiete, môže tiež určiť, koľko peňazí nám môžete poslať. Prečítajte si naše najčastejšie otázky , kde nájdete ďalšie informácie a zoznam dostupných spôsobov platby.
Zákazníci v Kanade a USA platiaci bankovým prevodom:
Zákazníci v Kanade musia poslať 3 000 CAD alebo viac , aby mohli platiť bankovým alebo bankovým prevodom.
Zákazníci v USA musia poslať 3 000 USD alebo viac, aby mohli platiť bankovým alebo bankovým prevodom.
V spoločnosti Xe používame najmodernejšie bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich finančných prostriedkov a osobných údajov. Patria sem:
Šifrovanie:
Všetky údaje prenášané prostredníctvom našej platformy sú šifrované pomocou technológie SSL (Secure Socket Layer).
Súlad s predpismi:
Sme regulovaní finančnými orgánmi vo viacerých jurisdikciách, čo zabezpečuje dodržiavanie prísnych bezpečnostných štandardov.
Dvojfaktorové overenie:
Ponúkame dvojfaktorové overenie (2FA), ktoré pridáva vášmu účtu ďalšiu vrstvu zabezpečenia.
Prevencia podvodov:
Na odhaľovanie a predchádzanie podvodným aktivitám sú zavedené pokročilé monitorovacie systémy.
Bezpečné spôsoby platby:
Používame iba bezpečné a spoľahlivé platobné metódy, aby sme zaistili bezpečnosť vašich finančných prostriedkov počas procesu prevodu.
Ak posielate viac ako 50 000 USD ročne (alebo ekvivalent v miestnej mene), máte nárok na túto službu.
Tu je len niekoľko vecí, s ktorými vám tím môže pomôcť:
• Podpora pri nastavení veľkých prevodov
• Nastavenie doprednej objednávky na uzamknutie aktuálnej sadzby za odosielanie až na 24 mesiacov
• Vytváranie trhových príkazov, ktoré vám umožnia posielať peniaze po dosiahnutí cieľového kurzu
• Vytvorenie pravidelnej platby za vykonávanie pravidelných, automatizovaných prevodov s fixnými sadzbami, rovnako ako pri bežných inkasách
Ak by ste sa chceli porozprávať s členom nášho tímu, môžete nám zavolať pomocou nasledujúcich údajov: Spojené kráľovstvo (GB): +441753441800 (8:00 – 18:00 GMT)
Európa (EÚ): +441753441800 (8:00 – 18:00 GMT)
Nový Zéland (NZ): +6499054625 (9:00 – 19:00 NZT)
Austrália (AU): +61280745279 (9:00 – 19:00 NZT)
Spojené štáty (USA): +17372557830 (7:00 – 17:00 PT)
Kanada (CA): +16474753660 (7:00 – 17:00 PT)