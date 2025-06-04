$
Poplatok za odoslanie
Doručenie...

Celkom

Otázky? Kontaktujte nás

Prevod veľkých súm peňazí

Náš záväzok presahuje rámec úrokových sadzieb, ktoré prekonávajú banky. Využite našu špecializovanú odbornú podporu, nízke poplatky, flexibilné metódy prevodu a bleskovo rýchle prenosové rýchlosti.

Porovnajte nás s vašou bankou a uvidíte rozdiel v Xe

Neustále ponúkame výmenné kurzy, ktoré prekonávajú bankové kurzy, aby ste si mohli ušetriť viac peňazí. Vďaka vopred stanoveným cenám a žiadnym prekvapivým poplatkom zatieňujeme tradičné banky.

Prečo si vybrať Xe

Rýchle prevody

Posielanie peňazí do zahraničia je s Xe rýchle a jednoduché. 90 % prevodov dorazí do niekoľkých minút, takže vaše peniaze dorazia do cieľa včas.

Nízke až žiadne poplatky

Získajte nízke poplatky pri posielaní peňazí do zahraničia. Naše poplatky sú transparentné, takže vopred presne viete, koľko platíte.

Bezpečné transakcie

Vaša bezpečnosť je našou prioritou. Na ochranu vás a vašich peňazí používame špičkovú ochranu údajov a zabezpečenie na podnikovej úrovni.

Sledovanie v reálnom čase

Sledujte priebeh vášho prevodu od začiatku do konca.  Dostávajte upozornenia s každým krokom, ktorý urobíte s vašimi finančnými prostriedkami.

Odborná podpora globálnych prevodov 24 hodín denne, 5 dní v týždni

Ste pripravení nastaviť si veľký prevod peňazí, ale potrebujete poradiť s týmto procesom alebo máte iné otázky? Sme tu, aby sme vám pomohli a zabezpečili hladký priebeh vášho transferu.

Posielajte peniaze na cestách pomocou našej aplikácie

Vyskúšajte pohodlie digitálnych prevodov peňazí. Len niekoľkými kliknutiami môžete prevádzať peniaze do viac ako 190 krajín sveta. Pridajte sa k tisíckam ľudí, ktorí nám denne dôverujú v oblasti prevodu peňazí.

Nech je dôvod akýkoľvek, postaráme sa o vás

Kúpa nehnuteľnosti v zahraničí

Kúpa domu v zahraničí je vzrušujúca, ale zložitá cesta. Kľúčové je zabezpečiť, aby vaše prevody boli bezpečné, nákladovo efektívne a aby sa s nimi zaobchádzalo opatrne. Pomôžeme vám vyťažiť z vašich peňazí maximum.

Presťahovanie sa do zahraničia

Vaše veci sú zbalené a ste pripravení na sťahovanie do zahraničia, ale teraz si nie ste istí, ako presunúť svoje peniaze. Môže to byť náročné, ale s našou pomocou to tak byť nemusí.

Investovanie v zahraničí

Chcete rozšíriť svoje portfólio o medzinárodné investície? Naše úrokové sadzby, ktoré prekonávajú všetky banky, vám zaručia, že zo svojich peňazí vyťažíte maximum, a získate tak viac priestoru na investovanie a zvyšovanie svojho majetku.

Správa bývania

Či už prevádzate príjmy z prenájmu alebo splácate medzinárodnú hypotéku, zabezpečíme, aby vaše finančné prostriedky boli vždy doručené bezpečne a rýchlo.

Podpora rodiny

Vytvorenie lepšieho života pre seba a svoju rodinu si vyžaduje odhodlanie a odhodlanie. S Xe sa môžete spoľahnúť, že vaši blízki dostanú peniaze, ktoré potrebujú, rýchlo a spoľahlivo.

Prevody dedičstva

Presťahovanie dedičstva do zahraničia môže byť zložité a náročné. Chápeme potrebu starostlivosti a presnosti a sme tu, aby sme vás podporili v každom kroku.

Prevod veľkých súm peňazí do zahraničia s Xe

Vytvoriť účet

Trvá to len pár minút. Všetko, čo potrebujeme, je vaša e-mailová adresa a nejaké ďalšie informácie.

Okamžitá cenová ponuka

Získajte aktuálny kurz prevodu peňazí pre vami zvolenú menu, ktorý prekonáva bankový kurz.

Poslať peniaze

Pridajte všetky potrebné údaje a nastavte prevod. Keď získame financie, postaráme sa o zvyšok.

Sledovanie vášho prevodu

Sledujte svoj prevod v každom kroku. Povoľte upozornenia, aby ste dostávali aktuálne informácie o vašom prevode.

Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete

Xe pre podnikanie

Hľadáte globálne obchodné riešenia?

Či už potrebujete vykonávať cezhraničné platby alebo riešenia pre riadenie devízových rizík, máme pre vás riešenie. Plánujte medzinárodné prevody a spravujte devízové riziko v 130 menách vo viac ako 190 krajinách.

Často kladené otázky o prevodoch veľkých peňazí