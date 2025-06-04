Nový začiatok pre vás, známe územie pre nás

Sťahovanie do zahraničia prináša veľa zmien a neistoty, ale naša spoľahlivosť zostáva nemenná.

Prestup s istotou
Posilnenie vášho presťahovania sa do zahraničia

Či už sa sťahujete za novým zamestnaním, študujete alebo začínate novú kapitolu v novej krajine, Xe zabezpečí, aby sa vaše peniaze dostali tam, kam ich potrebujete, bezpečne a efektívne. Vďaka našim bezproblémovým prevodom je správa vašich financií o jednu starosť menej počas vášho veľkého sťahovania.

Odborná podpora globálnych prevodov 24 hodín denne, 5 dní v týždni

Kontaktujte nás, ak máte otázky týkajúce sa prevodov veľkých peňazí alebo sa chcete dozvedieť, ako vám Xe môže pomôcť ušetriť pri sťahovaní do zahraničia. Spojte sa s našimi expertmi na transfery ešte dnes telefonicky, prostredníctvom živého chatu alebo e-mailu.

Vyskúšajte výhody Xe

Úrokové sadzby prekonávajúce banky

Neustále ponúkame úrokové sadzby, ktoré prekonávajú bankové úvery, a tak vám zaručujeme maximálnu hodnotu za vaše peniaze. Porovnajte nás s vašou bankou a uvidíte rozdiel.

Nízke až žiadne poplatky

Účtujeme menej, takže vy ušetríte viac. Navyše, všetky poplatky vždy zobrazíme pred potvrdením prevodu, takže presne viete, za čo platíte.

Bleskovo rýchle prevody

Posielanie peňazí do zahraničia je u nás rýchle a jednoduché. 90 % prevodov dorazí do niekoľkých minút, čo zabezpečí, že vaše peniaze dorazia do cieľa, keď ich potrebujete.

30+ rokov excelentnosti

Naša reputácia je postavená na dôvere. Viac ako 280 miliónov ľudí sa spolieha na naše zabezpečené služby pri spracovaní tisícok globálnych transakcií denne.

Sledovanie v reálnom čase

Vďaka nášmu sledovaniu prevodov v reálnom čase ste vždy v obraze. Získajte prístup k aktualizáciám v reálnom čase kedykoľvek, priamo zo svojho účtu.

Opakujúce sa platby

Chcete si nastaviť opakované platby za veci ako dane, účty, investície alebo hypotéky? Xe vám uľahčuje nastavenie opakovaných platieb.

Porovnajte nás s vašou bankou

Xe konzistentne ponúka výmenné kurzy, ktoré prekonávajú bankové kurzy, takže si môžete ušetriť viac peňazí. Vďaka vopred stanoveným cenám a žiadnym prekvapivým poplatkom zatieňujeme tradičné banky.

Preneste viac s vyššími limitmi odosielania

Ponúkame vyššie limity prevodov ako tradičné banky, čo vám umožňuje poslať viac peňazí naraz. Rozlúčte sa s delením väčších súm a vychutnajte si jednoduchší a efektívnejší spôsob presunu peňazí.

Ušetrite viac na každodenných účtoch a výdavkoch

Pri sťahovaní do zahraničia je dôležité počítať s opakujúcimi sa účtami. S Xe môžete tieto platby jednoducho spravovať a ušetriť viac vďaka úrokovým sadzbám, ktoré prekonávajú bankové účty, čím si zabezpečíte finančné prostriedky potrebné na pokrytie bežných výdavkov.

Ako previesť peniaze na vaše sťahovanie do zahraničia so spoločnosťou Xe

Vytvoriť účet

Trvá to len pár minút. Všetko, čo potrebujeme, je vaša e-mailová adresa a nejaké ďalšie informácie.

Okamžitá cenová ponuka

Získajte aktuálny kurz prevodu peňazí pre vami zvolenú menu, ktorý prekonáva bankový kurz.

Poslať peniaze

Pridajte všetky potrebné údaje a nastavte prevod. Keď získame financie, postaráme sa o zvyšok.

Sledovanie vášho prevodu

Sledujte svoj prevod v každom kroku. Povoľte upozornenia, aby ste dostávali aktuálne informácie o vašom prevode.

Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete

Zistite, čo ešte pre vás Xe môže urobiť

Zaujíma vás rozsah našich odborných znalostí? Naši zákazníci sa na nás spoliehajú vo všetkom, od každodenných prevodov až po významné transakcie. Preskúmajte naše najobľúbenejšie možnosti transferu.

Často kladené otázky o prevodoch veľkých peňazí