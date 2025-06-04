Bezpečná cesta pre dedičstvo vašej rodiny

Chápeme dôležitosť zachovania toho, na čom záleží vašim blízkym. Dôverujte nám, pokiaľ ide o bezpečné, rýchle a spoľahlivé prevody dedičstva do zahraničia, ktoré vám a vašej rodine ponúknu pokoj v duši.

Prestup s istotou
Receiving a large inheritance?

Preveďte medzinárodné dedičstvo do svojej banky

Prijatie dedičstva, najmä zo zahraničia, môže byť zmysluplným a emocionálnym zážitkom. Milióny ľudí dôverujú spoločnosti Xe, ktorá pomáha zabezpečiť čo najplynulejší a najbezpečnejší proces a zabezpečuje, aby sa k vám finančné prostriedky dostali rýchlo a s minimálnymi poplatkami alebo komplikáciami.

Compare us to your bank today.

Porovnajte si ceny a ponechajte si viac z toho, čo je vaše

Neustále ponúkame výmenné kurzy, ktoré prekonávajú bankové kurzy, aby ste si mohli ušetriť viac peňazí. Vďaka vopred stanoveným cenám a žiadnym prekvapivým poplatkom zatieňujeme tradičné banky.

Vyskúšajte výhody Xe

Maximize your money with Xe

Úrokové sadzby prekonávajúce banky

Neustále ponúkame úrokové sadzby, ktoré prekonávajú bankové úvery, a tak vám zaručujeme maximálnu hodnotu za vaše peniaze. Porovnajte nás s vašou bankou a uvidíte rozdiel.

What you see is what you get

Nízke až žiadne poplatky

Účtujeme menej, takže vy ušetríte viac. Navyše, všetky poplatky vždy zobrazíme pred potvrdením prevodu, takže presne viete, za čo platíte.

90% of transfers arrive in minutes.

Bleskovo rýchle prevody

Posielanie peňazí do zahraničia je u nás rýchle a jednoduché. 90 % prevodov dorazí do niekoľkých minút, čo zabezpečí, že vaše peniaze dorazia do cieľa, keď ich potrebujete.

Trusted & Secure

30+ rokov excelentnosti

Naša reputácia je postavená na dôvere. Viac ako 280 miliónov ľudí sa spolieha na naše zabezpečené služby pri spracovaní tisícok globálnych transakcií denne.

Track every step of the way

Sledovanie v reálnom čase

Vďaka nášmu sledovaniu prevodov v reálnom čase ste vždy v obraze. Získajte prístup k aktualizáciám v reálnom čase kedykoľvek, priamo zo svojho účtu.

Set it and forget it

Pošlite to jedným prevodom

Xe ponúka vyššie limity na odosielanie peňazí ako iné prevodové služby, takže nemusíte rozdeľovať ani posielať viacero prevodov pre svoje dedičské peniaze.

Pošlite s dôverou

Ako súčasť rodiny Euronet Worldwide nám naši zákazníci v minulom roku dôverovali pri bezpečnom spracovaní medzinárodných peňažných prevodov v hodnote viac ako 115 miliárd dolárov. Vďaka skvelým sadzbám a nízkym poplatkom vám uľahčujeme posielanie peňazí do zahraničia.

We’re here to help

Odborná podpora globálnych prevodov 24 hodín denne, 5 dní v týždni

Potrebujete pomoc s odovzdaním dedičstva alebo so spracovaním veľkého prevodu peňazí? Naši odborníci na transfery sú tu, aby vám pomohli – kontaktujte nás ešte dnes a získajte personalizovanú podporu!

Zavolajte nám: +1 (800) 772-7779
The better way to transfer bank-to-bank

Preneste viac s vyššími limitmi odosielania

Ponúkame vyššie limity prevodov ako tradičné banky, čo vám umožňuje poslať viac peňazí naraz. Rozlúčte sa s delením väčších súm a vychutnajte si jednoduchší a efektívnejší spôsob presunu peňazí.

Ako previesť peniaze z dedičstva pomocou Xe

Create account

Vytvoriť účet

Trvá to len pár minút. Všetko, čo potrebujeme, je vaša e-mailová adresa a nejaké ďalšie informácie.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Okamžitá cenová ponuka

Získajte aktuálny kurz prevodu peňazí pre vami zvolenú menu, ktorý prekonáva bankový kurz.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Poslať peniaze

Pridajte všetky potrebné údaje a nastavte prevod. Keď získame financie, postaráme sa o zvyšok.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Sledovanie vášho prevodu

Sledujte svoj prevod v každom kroku. Povoľte upozornenia, aby ste dostávali aktuálne informácie o vašom prevode.

Beware of inheritance scams

Dajte si pozor na možné dedičské podvody

Podvody s dedičstvom sú bežnou taktikou, ktorú podvodníci používajú na to, aby oklamali obete a prinútili ich poskytnúť osobné údaje alebo zaplatiť poplatky za falošné dedičstvo. Chráňte sa overením tvrdení a kontrolou poverení.

Inheritance tax and how it can affect you

Pochopenie dedičskej dane

Zdedenie majetku zo zahraničia môže priniesť zložité a neznáme daňové povinnosti. Ak ste uvedený ako dedič medzinárodného dedičstva, je nevyhnutné vyhľadať pomoc od daňového právnika so skúsenosťami v cezhraničných otázkach. Môžu vám pomôcť zabezpečiť, aby ste sa s istotou orientovali v miestnych aj medzinárodných daňových predpisoch, čím vás ochránia pred potenciálnymi nástrahami a zabezpečia úplný súlad so zákonom.

Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete

More ways Xe can help you

Zistite, čo ešte pre vás Xe môže urobiť

Zaujíma vás rozsah našich odborných znalostí? Naši zákazníci sa na nás spoliehajú vo všetkom, od každodenných prevodov až po významné transakcie. Preskúmajte naše najobľúbenejšie možnosti transferu.

Často kladené otázky o prevodoch veľkých peňazí