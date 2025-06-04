Prevod peňazí na kúpu nehnuteľnosti v zahraničí

Nenechajte myšlienku prevodu peňazí do zahraničia stáť v ceste vašej budúcnosti. Presun veľkých súm do zahraničia by mal byť jednoduchý, nie stresujúci. S našimi rýchlymi a spoľahlivými prevodmi je zabezpečenie vášho vysnívaného bývania v zahraničí len začiatkom.

Pozrite sa, aké je to jednoduché
Porovnajte nás s vašou bankou a uvidíte rozdiel v Xe

Či už kupujete rekreačný dom, sťahujete sa za prácou alebo investujete do nehnuteľnosti, odborné znalosti spoločnosti Xe sú kľúčom k premene vašich snov na skutočnosť. Zjednodušujeme vám proces veľkých medzinárodných prevodov.

Porovnajte sadzby Vyskúšajte úspory
Odborná podpora globálnych prevodov 24 hodín denne, 5 dní v týždni

Ak potrebujete pomoc s nastavením prevodu vašej medzinárodnej kúpy nehnuteľnosti, naši odborníci na prevody sú tu pre vás – kontaktujte nás ešte dnes!

Zavolajte nám: +1 (800) 772-7779

Vyskúšajte výhody Xe

Úrokové sadzby prekonávajúce banky

Neustále ponúkame úrokové sadzby, ktoré prekonávajú bankové úvery, a tak vám zaručujeme maximálnu hodnotu za vaše peniaze. Porovnajte nás s vašou bankou a uvidíte rozdiel.

Nízke až žiadne poplatky

Účtujeme menej, takže vy ušetríte viac. Navyše, všetky poplatky vždy zobrazíme pred potvrdením prevodu, takže presne viete, za čo platíte.

Bleskovo rýchle prevody

Posielanie peňazí do zahraničia je u nás rýchle a jednoduché. 90 % prevodov dorazí do niekoľkých minút, čo zabezpečí, že vaše peniaze dorazia do cieľa, keď ich potrebujete.

30+ rokov excelentnosti

Naša reputácia je postavená na dôvere. Viac ako 280 miliónov ľudí sa spolieha na naše zabezpečené služby pri spracovaní tisícok globálnych transakcií denne.

Sledovanie v reálnom čase

Vďaka nášmu sledovaniu prevodov v reálnom čase ste vždy v obraze. Získajte prístup k aktualizáciám v reálnom čase kedykoľvek, priamo zo svojho účtu.

Opakujúce sa platby

Chcete si nastaviť opakované platby za veci ako dane, účty, investície alebo hypotéky? Xe vám uľahčuje nastavenie opakovaných platieb.

Pošlite s dôverou

Ako súčasť rodiny Euronet Worldwide nám naši zákazníci v minulom roku dôverovali pri bezpečnom spracovaní medzinárodných peňažných prevodov v hodnote viac ako 115 miliárd dolárov. Vďaka skvelým sadzbám a nízkym poplatkom vám uľahčujeme posielanie peňazí do zahraničia.

Začať
Automatizujte prevody pre včasné platby

Pri kúpe medzinárodnej nehnuteľnosti je dôležité plánovať výdavky, ako sú miestne dane, údržba a ďalšie poplatky. S Xe môžete tieto opakujúce sa platby jednoducho spravovať a ušetriť viac, čím si zabezpečíte, že budete mať k dispozícii dodatočné finančné prostriedky na pokrytie svojich priebežných nákladov.

Zaregistrujte sa a pošlite peniaze
Preneste viac s vyššími limitmi odosielania

Ponúkame vyššie limity prevodov ako tradičné banky, čo vám umožňuje poslať viac peňazí naraz. Rozlúčte sa s delením väčších súm a vychutnajte si jednoduchší a efektívnejší spôsob presunu peňazí.

Začať odosielať
Žiadne prekvapenia s vopred stanovenými sadzbami a poplatkami

Spoločnosť Xe sa zaväzuje k úplnej transparentnosti. Naše sadzby a poplatky sú vždy jasné a zobrazené vopred, takže budete poznať skutočnú cenu vášho prevodu a zabezpečíme vám najlepšiu hodnotu za vaše peniaze.

Urobte svoj prvý prevod

Ako previesť peniaze na kúpu nehnuteľnosti snov

Vytvoriť účet

Trvá to len pár minút. Všetko, čo potrebujeme, je vaša e-mailová adresa a nejaké ďalšie informácie.

Okamžitá cenová ponuka

Získajte aktuálny kurz prevodu peňazí pre vami zvolenú menu, ktorý prekonáva bankový kurz.

Nastaviť prenos

Poskytnite potrebné údaje na nastavenie prevodu. V prípade transakcií presahujúcich naše online limity je vám k dispozícii náš špecializovaný tím podpory, ktorý vás prevedie každým krokom.

Sledovanie vášho prevodu

Sledujte svoj prevod v každom kroku. Povoľte upozornenia, aby ste dostávali aktuálne informácie o vašom prevode.

Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete

Zistite, čo ešte pre vás Xe môže urobiť

Zaujíma vás rozsah našich odborných znalostí? Naši zákazníci sa na nás spoliehajú vo všetkom, od každodenných prevodov až po významné transakcie. Preskúmajte naše najobľúbenejšie možnosti transferu.

Zistite viac

Často kladené otázky o prevodoch veľkých peňazí