Pošlite peniaze rodine
Rodina je všetko a my to chápeme. Posielajte peniaze svojim blízkym do zahraničia rýchlymi, bezpečnými a spoľahlivými prevodmi – pretože ich šťastie a váš pokoj sú najdôležitejšie.
Porovnajte ceny a objavte úspory
Posielanie peňazí rodine do zahraničia je vďaka nám jednoduché, bezpečné a rýchle. A vďaka našim sadzbám, ktoré prekonávajú banky, a nízkym poplatkom si môžete byť istí, že vaši blízki z každého prevodu dostanú maximum.
Odborná podpora globálnych prevodov 24 hodín denne, 5 dní v týždni
Veríme, že prevod peňazí na podporu vašej rodiny by mal byť jednoduchý a bezpečný. Ak máte otázky týkajúce sa vášho prevodu alebo potrebujete pomoc so začiatkom, naši odborníci na prevody sú vám kedykoľvek k dispozícii.
Vyskúšajte výhody Xe
Úrokové sadzby prekonávajúce banky
Neustále ponúkame úrokové sadzby, ktoré prekonávajú bankové úvery, a tak vám zaručujeme maximálnu hodnotu za vaše peniaze. Porovnajte nás s vašou bankou a uvidíte rozdiel.
Nízke až žiadne poplatky
Účtujeme menej, takže vy ušetríte viac. Navyše, všetky poplatky vždy zobrazíme pred potvrdením prevodu, takže presne viete, za čo platíte.
Bleskovo rýchle prevody
Posielanie peňazí do zahraničia je u nás rýchle a jednoduché. 90 % prevodov dorazí do niekoľkých minút, čo zabezpečí, že vaše peniaze dorazia do cieľa, keď ich potrebujete.
30+ rokov excelentnosti
Naša reputácia je postavená na dôvere. Viac ako 280 miliónov ľudí sa spolieha na naše zabezpečené služby pri spracovaní tisícok globálnych transakcií denne.
Sledovanie v reálnom čase
Vďaka nášmu sledovaniu prevodov v reálnom čase ste vždy v obraze. Získajte prístup k aktualizáciám v reálnom čase kedykoľvek, priamo zo svojho účtu.
Opakujúce sa platby
Chcete si nastaviť opakované platby za veci ako dane, účty, investície alebo hypotéky? Xe vám uľahčuje nastavenie opakovaných platieb.
Pošlite s dôverou
Ako súčasť rodiny Euronet Worldwide nám naši zákazníci v minulom roku dôverovali pri bezpečnom spracovaní medzinárodných peňažných prevodov v hodnote viac ako 115 miliárd dolárov. Vďaka skvelým sadzbám a nízkym poplatkom vám uľahčujeme posielanie peňazí do zahraničia.
Automatizujte prevody pre včasné platby
Automatizácia veľkých peňažných prevodov vám a vašim blízkym umožňuje lepšie spravovať rozpočty, čím sa dosiahne konzistentnosť vo vašom živote aj živote príjemcu. S Xe môžete tieto opakujúce sa platby jednoducho spravovať.
Predefinovanie medzinárodných prevodov peňazí
Spoločnosť Xe už viac ako 30 rokov prekabácuje banky tým, že medzinárodné prevody robí rýchlejšími, jednoduchšími a dostupnejšími. Zatiaľ čo sa banky snažia dobehnúť zameškané, my sme zvládli umenie globálnych platieb. Niet divu, že nám 280 miliónov ľudí dôveruje, pokiaľ ide o všetky ich finančné potreby na celom svete.
Ako poslať peniaze svojim blízkym do zahraničia pomocou Xe
Vytvoriť účet
Trvá to len pár minút. Všetko, čo potrebujeme, je vaša e-mailová adresa a nejaké ďalšie informácie.
Okamžitá cenová ponuka
Získajte aktuálny kurz prevodu peňazí pre vami zvolenú menu, ktorý prekonáva bankový kurz.
Poslať peniaze
Pridajte všetky potrebné údaje a nastavte prevod. Keď získame financie, postaráme sa o zvyšok.
Sledovanie vášho prevodu
Sledujte svoj prevod v každom kroku. Povoľte upozornenia, aby ste dostávali aktuálne informácie o vašom prevode.
Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete
Zistite, čo ešte pre vás Xe môže urobiť
Zaujíma vás rozsah našich odborných znalostí? Naši zákazníci sa na nás spoliehajú vo všetkom, od každodenných prevodov až po významné transakcie. Preskúmajte naše najobľúbenejšie možnosti transferu.
Často kladené otázky o prevodoch veľkých peňazí
Posielanie veľkých súm peňazí s Xe je veľmi jednoduché. Stačí postupovať podľa nasledujúcich 6 krokov.
Krok 1: Zaregistrujte sa zadarmo
Prihláste sa do svojho účtu Xe alebo sa zaregistrujte zadarmo. Trvá to len pár minút, potrebujete len e-mailovú adresu.
Krok 2: Získajte cenovú ponuku
Dajte nám vedieť menu, ktorú chcete previesť, koľko peňazí chcete poslať a kam chcete previesť.
Krok 3: Pridajte príjemcu
Uveďte platobné informácie príjemcu (budete potrebovať údaje, ako je jeho meno a adresa).
Krok 4: Overte svoju totožnosť
Pri niektorých prevodoch môžeme potrebovať identifikačné doklady, aby sme potvrdili, že ste to naozaj vy a aby boli vaše peniaze v bezpečí.
Krok 5: Potvrďte svoju cenovú ponuku
Potvrďte a financujte svoj prevod z bankového účtu, kreditnej alebo debetnej karty a máte hotovo!
Krok 6: Sledovanie prevodu
Pozrite sa, kde sa vaše peniaze nachádzajú a kedy dorazia k príjemcovi. Získajte podporu prostredníctvom živého chatu, telefónu a e-mailu.
V Xe ponúkame viacero spôsobov, ako posielať peniaze.
Inkaso ACH (odporúčané pre veľké prevody):
Platby prostredníctvom inkasa alebo automatizovaného zúčtovacieho centra (ACH) odoberajú finančné prostriedky priamo z vášho bankového účtu.
Bankový prevod (odporúčané pre veľké prevody):
Bankové prevody prevedú peniaze prevodom z vašej banky do našej. Peniaze zvyčajne dostaneme do 24 hodín.
Debetná alebo kreditná karta:
Platby kartou zvyčajne trvajú menej ako 24 hodín. Platby kartou sú však spojené s malým dodatočným poplatkom.
Iniciovanie prevodu peňazí odhaľuje typické trvania. Odhadované dodacie lehoty sa môžu meniť v závislosti od meny, miesta určenia a spôsobu platby. Sledujte prevody pomocou obrazovky Aktivita v aplikácii alebo na webovej stránke Xe a chatujte naživo s našou virtuálnou asistentkou Lexi, ktorá vám pomôže.
Najrýchlejšie možnosti platby:
Prevody sa začnú po prijatí vašej platby.
Platby kartou sú najrýchlejšie, spracované takmer okamžite. Pre urgentné prevody zvoľte platbu kartou.
Bankové prevody, inkasá a ACH sú o niečo pomalšie a ich doručenie k nám môže trvať až 2 pracovné dni.
Dodacie lehoty:
Po prijatí vašej platby vám peniaze pošleme. V závislosti od meny a miesta určenia počítajte s 1 až 3 pracovnými dňami, kým sa prevody dostanú k príjemcovi. V prípade otázok sa obráťte na Lexi a sledujte prevody.
Na vykonanie prevodu peňazí cez Xe budete potrebovať svoje bankové údaje, bankové údaje príjemcu, sumu, ktorú prevádzate, a menu, do ktorej chcete peniaze zameniť.
Po potvrdení informácií a prijatí platby sa prevod spustí.
Z dôvodu vašej bezpečnosti máme obmedzenia týkajúce sa sumy, ktorú môžete poslať jedným online prevodom.
Limit online prevodov na región:
Spojené kráľovstvo a Európa (GBEU): 350 000 GBP alebo ekvivalent v mene odoslanej platby
Spojené štáty (US): 535 000 USD alebo ekvivalent v mene, ktorú posielate
Kanada (CA): 560 000 CAD alebo ekvivalent v mene, ktorú posielate
Austrália a Nový Zéland (AUNZ): alebo zaslanie ekvivalentu meny
Spôsob platby, ktorý si vyberiete, môže tiež určiť, koľko peňazí nám môžete poslať. Prečítajte si naše najčastejšie otázky , kde nájdete ďalšie informácie a zoznam dostupných spôsobov platby.
Zákazníci v Kanade a USA platiaci bankovým prevodom:
Zákazníci v Kanade musia poslať 3 000 CAD alebo viac , aby mohli platiť bankovým alebo bankovým prevodom.
Zákazníci v USA musia poslať 3 000 USD alebo viac, aby mohli platiť bankovým alebo bankovým prevodom.
V spoločnosti Xe používame najmodernejšie bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich finančných prostriedkov a osobných údajov. Patria sem:
Šifrovanie:
Všetky údaje prenášané prostredníctvom našej platformy sú šifrované pomocou technológie SSL (Secure Socket Layer).
Súlad s predpismi:
Sme regulovaní finančnými orgánmi vo viacerých jurisdikciách, čo zabezpečuje dodržiavanie prísnych bezpečnostných štandardov.
Dvojfaktorové overenie:
Ponúkame dvojfaktorové overenie (2FA), ktoré pridáva vášmu účtu ďalšiu vrstvu zabezpečenia.
Prevencia podvodov:
Na odhaľovanie a predchádzanie podvodným aktivitám sú zavedené pokročilé monitorovacie systémy.
Bezpečné spôsoby platby:
Používame iba bezpečné a spoľahlivé platobné metódy, aby sme zaistili bezpečnosť vašich finančných prostriedkov počas procesu prevodu.
Ak posielate viac ako 50 000 USD ročne (alebo ekvivalent v miestnej mene), máte nárok na túto službu.
Tu je len niekoľko vecí, s ktorými vám tím môže pomôcť:
• Podpora pri nastavení veľkých prevodov
• Nastavenie doprednej objednávky na uzamknutie aktuálnej sadzby za odosielanie až na 24 mesiacov
• Vytváranie trhových príkazov, ktoré vám umožnia posielať peniaze po dosiahnutí cieľového kurzu
• Vytvorenie pravidelnej platby za vykonávanie pravidelných, automatizovaných prevodov s fixnými sadzbami, rovnako ako pri bežných inkasách
Ak by ste sa chceli porozprávať s členom nášho tímu, môžete nám zavolať pomocou nasledujúcich údajov: Spojené kráľovstvo (GB): +441753441800 (8:00 – 18:00 GMT)
Európa (EÚ): +441753441800 (8:00 – 18:00 GMT)
Nový Zéland (NZ): +6499054625 (9:00 – 19:00 NZT)
Austrália (AU): +61280745279 (9:00 – 19:00 NZT)
Spojené štáty (USA): +17372557830 (7:00 – 17:00 PT)
Kanada (CA): +16474753660 (7:00 – 17:00 PT)