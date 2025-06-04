Pošlite peniaze rodine

Rodina je všetko a my to chápeme. Posielajte peniaze svojim blízkym do zahraničia rýchlymi, bezpečnými a spoľahlivými prevodmi – pretože ich šťastie a váš pokoj sú najdôležitejšie.

Pozrite sa, aké je to jednoduché
Save more, transfer more

Porovnajte ceny a objavte úspory

Posielanie peňazí rodine do zahraničia je vďaka nám jednoduché, bezpečné a rýchle. A vďaka našim sadzbám, ktoré prekonávajú banky, a nízkym poplatkom si môžete byť istí, že vaši blízki z každého prevodu dostanú maximum.

We’re here to help

Odborná podpora globálnych prevodov 24 hodín denne, 5 dní v týždni

Veríme, že prevod peňazí na podporu vašej rodiny by mal byť jednoduchý a bezpečný. Ak máte otázky týkajúce sa vášho prevodu alebo potrebujete pomoc so začiatkom, naši odborníci na prevody sú vám kedykoľvek k dispozícii.

Zavolajte nám: +1 (800) 772-7779

Vyskúšajte výhody Xe

Maximize your money with Xe

Úrokové sadzby prekonávajúce banky

Neustále ponúkame úrokové sadzby, ktoré prekonávajú bankové úvery, a tak vám zaručujeme maximálnu hodnotu za vaše peniaze. Porovnajte nás s vašou bankou a uvidíte rozdiel.

What you see is what you get

Nízke až žiadne poplatky

Účtujeme menej, takže vy ušetríte viac. Navyše, všetky poplatky vždy zobrazíme pred potvrdením prevodu, takže presne viete, za čo platíte.

90% of transfers arrive in minutes.

Bleskovo rýchle prevody

Posielanie peňazí do zahraničia je u nás rýchle a jednoduché. 90 % prevodov dorazí do niekoľkých minút, čo zabezpečí, že vaše peniaze dorazia do cieľa, keď ich potrebujete.

Trusted & Secure

30+ rokov excelentnosti

Naša reputácia je postavená na dôvere. Viac ako 280 miliónov ľudí sa spolieha na naše zabezpečené služby pri spracovaní tisícok globálnych transakcií denne.

Track every step of the way

Sledovanie v reálnom čase

Vďaka nášmu sledovaniu prevodov v reálnom čase ste vždy v obraze. Získajte prístup k aktualizáciám v reálnom čase kedykoľvek, priamo zo svojho účtu.

Set it and forget it

Opakujúce sa platby

Chcete si nastaviť opakované platby za veci ako dane, účty, investície alebo hypotéky? Xe vám uľahčuje nastavenie opakovaných platieb.

Pošlite s dôverou

Ako súčasť rodiny Euronet Worldwide nám naši zákazníci v minulom roku dôverovali pri bezpečnom spracovaní medzinárodných peňažných prevodov v hodnote viac ako 115 miliárd dolárov. Vďaka skvelým sadzbám a nízkym poplatkom vám uľahčujeme posielanie peňazí do zahraničia.

Money there when you need

Automatizujte prevody pre včasné platby

Automatizácia veľkých peňažných prevodov vám a vašim blízkym umožňuje lepšie spravovať rozpočty, čím sa dosiahne konzistentnosť vo vašom živote aj živote príjemcu. S Xe môžete tieto opakujúce sa platby jednoducho spravovať.

Your bank doesn’t want you to know about us

Predefinovanie medzinárodných prevodov peňazí

Spoločnosť Xe už viac ako 30 rokov prekabácuje banky tým, že medzinárodné prevody robí rýchlejšími, jednoduchšími a dostupnejšími. Zatiaľ čo sa banky snažia dobehnúť zameškané, my sme zvládli umenie globálnych platieb. Niet divu, že nám 280 miliónov ľudí dôveruje, pokiaľ ide o všetky ich finančné potreby na celom svete.

Ako poslať peniaze svojim blízkym do zahraničia pomocou Xe

Create account

Vytvoriť účet

Trvá to len pár minút. Všetko, čo potrebujeme, je vaša e-mailová adresa a nejaké ďalšie informácie.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Okamžitá cenová ponuka

Získajte aktuálny kurz prevodu peňazí pre vami zvolenú menu, ktorý prekonáva bankový kurz.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Poslať peniaze

Pridajte všetky potrebné údaje a nastavte prevod. Keď získame financie, postaráme sa o zvyšok.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Sledovanie vášho prevodu

Sledujte svoj prevod v každom kroku. Povoľte upozornenia, aby ste dostávali aktuálne informácie o vašom prevode.

Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete

More ways Xe can help you

Zistite, čo ešte pre vás Xe môže urobiť

Zaujíma vás rozsah našich odborných znalostí? Naši zákazníci sa na nás spoliehajú vo všetkom, od každodenných prevodov až po významné transakcie. Preskúmajte naše najobľúbenejšie možnosti transferu.

