Posuňte svoje investičné portfólio do globálneho rozsahu
Rozšírte si svoje portfólio v zahraničí prevodmi do viac ako 190 krajín a 130 mien.
Porovnajte sadzby a premeňte úspory na investície
Či už investujete do zahraničných akcií, nehnuteľností alebo zaujímavého startupu, naše konkurencieschopné sadzby a nízke poplatky zabezpečia, že do vašich investícií pôjde viac vašich peňazí.
Odborná podpora globálnych prevodov 24 hodín denne, 5 dní v týždni
Máte otázky týkajúce sa prevodu veľkých súm na rozšírenie vášho investičného portfólia? Náš tím je tu, aby vám pomohol zorientovať sa v procese prevodu. Spojte sa s našimi expertmi na transfery ešte dnes telefonicky, prostredníctvom živého chatu alebo e-mailu.
Vyskúšajte výhody Xe
Úrokové sadzby prekonávajúce banky
Neustále ponúkame úrokové sadzby, ktoré prekonávajú bankové úvery, a tak vám zaručujeme maximálnu hodnotu za vaše peniaze. Porovnajte nás s vašou bankou a uvidíte rozdiel.
Nízke až žiadne poplatky
Účtujeme menej, takže vy ušetríte viac. Navyše, všetky poplatky vždy zobrazíme pred potvrdením prevodu, takže presne viete, za čo platíte.
Bleskovo rýchle prevody
Posielanie peňazí do zahraničia je u nás rýchle a jednoduché. 90 % prevodov dorazí do niekoľkých minút, čo zabezpečí, že vaše peniaze dorazia do cieľa, keď ich potrebujete.
30+ rokov excelentnosti
Naša reputácia je postavená na dôvere. Viac ako 280 miliónov ľudí sa spolieha na naše zabezpečené služby pri spracovaní tisícok globálnych transakcií denne.
Sledovanie v reálnom čase
Vďaka nášmu sledovaniu prevodov v reálnom čase ste vždy v obraze. Získajte prístup k aktualizáciám v reálnom čase kedykoľvek, priamo zo svojho účtu.
Opakujúce sa platby
Chcete si nastaviť opakované platby za veci ako dane, účty, investície alebo hypotéky? Xe vám uľahčuje nastavenie opakovaných platieb.
Porovnajte nás s vašou bankou
Xe konzistentne ponúka výmenné kurzy, ktoré prekonávajú bankové kurzy, takže si môžete ušetriť viac peňazí. Vďaka vopred stanoveným cenám a žiadnym prekvapivým poplatkom zatieňujeme tradičné banky.
Preneste viac s vyššími limitmi odosielania
Ponúkame vyššie limity prevodov ako tradičné banky, čo vám umožňuje poslať viac peňazí naraz. Rozlúčte sa s delením väčších súm a vychutnajte si jednoduchší a efektívnejší spôsob presunu peňazí.
Na načasovanie prevodu použite naše menové tabuľky
Interaktívne menové grafy Xe sú výkonným nástrojom na analýzu historických trendov, ktoré vám pomáhajú robiť informovanejšie investičné rozhodnutia. Aj ten najmenší rozdiel vo výmenných kurzoch môže mať drastický vplyv na hodnotu.
Hľadáte investíciu do...
Nehnuteľnosti v zahraničí?
Rozšírte svoje investície do nehnuteľností medzinárodne s Xe. Naše konkurencieschopné výmenné kurzy a rýchle a bezpečné prevody vám pomôžu využiť príležitosti v oblasti nehnuteľností po celom svete.
Akcie v zahraničí?
Diverzifikujte svoje akciové portfólio aj cez hranice so spoločnosťou Xe. Naše údaje o menách v reálnom čase a bezproblémový proces prevodu vám pomôžu využiť príležitosti na zahraničných trhoch.
Rozšírenie dosahu?
Rozšírte dosah svojej spoločnosti s Xe. Naše špecializované firemné služby a možnosti hromadných prevodov zjednodušujú správu globálnych finančných pohybov a umožňujú vám sústrediť sa na rast vášho podnikania.
Prevod peňazí na investovanie do zahraničia s Xe
Vytvoriť účet
Trvá to len pár minút. Všetko, čo potrebujeme, je vaša e-mailová adresa a nejaké ďalšie informácie.
Okamžitá cenová ponuka
Získajte aktuálny kurz prevodu peňazí pre vami zvolenú menu, ktorý prekonáva bankový kurz.
Poslať peniaze
Pridajte všetky potrebné údaje a nastavte prevod. Keď získame financie, postaráme sa o zvyšok.
Sledovanie vášho prevodu
Sledujte svoj prevod v každom kroku. Povoľte upozornenia, aby ste dostávali aktuálne informácie o vašom prevode.
Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete
Zistite, čo ešte pre vás Xe môže urobiť
Zaujíma vás rozsah našich odborných znalostí? Naši zákazníci sa na nás spoliehajú vo všetkom, od každodenných prevodov až po významné transakcie. Preskúmajte naše najobľúbenejšie možnosti transferu.
Často kladené otázky o prevodoch veľkých peňazí
Posielanie veľkých súm peňazí s Xe je veľmi jednoduché. Stačí postupovať podľa nasledujúcich 6 krokov.
Krok 1: Zaregistrujte sa zadarmo
Prihláste sa do svojho účtu Xe alebo sa zaregistrujte zadarmo. Trvá to len pár minút, potrebujete len e-mailovú adresu.
Krok 2: Získajte cenovú ponuku
Dajte nám vedieť menu, ktorú chcete previesť, koľko peňazí chcete poslať a kam chcete previesť.
Krok 3: Pridajte príjemcu
Uveďte platobné informácie príjemcu (budete potrebovať údaje, ako je jeho meno a adresa).
Krok 4: Overte svoju totožnosť
Pri niektorých prevodoch môžeme potrebovať identifikačné doklady, aby sme potvrdili, že ste to naozaj vy a aby boli vaše peniaze v bezpečí.
Krok 5: Potvrďte svoju cenovú ponuku
Potvrďte a financujte svoj prevod z bankového účtu, kreditnej alebo debetnej karty a máte hotovo!
Krok 6: Sledovanie prevodu
Pozrite sa, kde sa vaše peniaze nachádzajú a kedy dorazia k príjemcovi. Získajte podporu prostredníctvom živého chatu, telefónu a e-mailu.
V Xe ponúkame viacero spôsobov, ako posielať peniaze.
Inkaso ACH (odporúčané pre veľké prevody):
Platby prostredníctvom inkasa alebo automatizovaného zúčtovacieho centra (ACH) odoberajú finančné prostriedky priamo z vášho bankového účtu.
Bankový prevod (odporúčané pre veľké prevody):
Bankové prevody prevedú peniaze prevodom z vašej banky do našej. Peniaze zvyčajne dostaneme do 24 hodín.
Debetná alebo kreditná karta:
Platby kartou zvyčajne trvajú menej ako 24 hodín. Platby kartou sú však spojené s malým dodatočným poplatkom.
Iniciovanie prevodu peňazí odhaľuje typické trvania. Odhadované dodacie lehoty sa môžu meniť v závislosti od meny, miesta určenia a spôsobu platby. Sledujte prevody pomocou obrazovky Aktivita v aplikácii alebo na webovej stránke Xe a chatujte naživo s našou virtuálnou asistentkou Lexi, ktorá vám pomôže.
Najrýchlejšie možnosti platby:
Prevody sa začnú po prijatí vašej platby.
Platby kartou sú najrýchlejšie, spracované takmer okamžite. Pre urgentné prevody zvoľte platbu kartou.
Bankové prevody, inkasá a ACH sú o niečo pomalšie a ich doručenie k nám môže trvať až 2 pracovné dni.
Dodacie lehoty:
Po prijatí vašej platby vám peniaze pošleme. V závislosti od meny a miesta určenia počítajte s 1 až 3 pracovnými dňami, kým sa prevody dostanú k príjemcovi. V prípade otázok sa obráťte na Lexi a sledujte prevody.
Na vykonanie prevodu peňazí cez Xe budete potrebovať svoje bankové údaje, bankové údaje príjemcu, sumu, ktorú prevádzate, a menu, do ktorej chcete peniaze zameniť.
Po potvrdení informácií a prijatí platby sa prevod spustí.
Z dôvodu vašej bezpečnosti máme obmedzenia týkajúce sa sumy, ktorú môžete poslať jedným online prevodom.
Limit online prevodov na región:
Spojené kráľovstvo a Európa (GBEU): 350 000 GBP alebo ekvivalent v mene odoslanej platby
Spojené štáty (US): 535 000 USD alebo ekvivalent v mene, ktorú posielate
Kanada (CA): 560 000 CAD alebo ekvivalent v mene, ktorú posielate
Austrália a Nový Zéland (AUNZ): alebo zaslanie ekvivalentu meny
Spôsob platby, ktorý si vyberiete, môže tiež určiť, koľko peňazí nám môžete poslať. Prečítajte si naše najčastejšie otázky , kde nájdete ďalšie informácie a zoznam dostupných spôsobov platby.
Zákazníci v Kanade a USA platiaci bankovým prevodom:
Zákazníci v Kanade musia poslať 3 000 CAD alebo viac , aby mohli platiť bankovým alebo bankovým prevodom.
Zákazníci v USA musia poslať 3 000 USD alebo viac, aby mohli platiť bankovým alebo bankovým prevodom.
V spoločnosti Xe používame najmodernejšie bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich finančných prostriedkov a osobných údajov. Patria sem:
Šifrovanie:
Všetky údaje prenášané prostredníctvom našej platformy sú šifrované pomocou technológie SSL (Secure Socket Layer).
Súlad s predpismi:
Sme regulovaní finančnými orgánmi vo viacerých jurisdikciách, čo zabezpečuje dodržiavanie prísnych bezpečnostných štandardov.
Dvojfaktorové overenie:
Ponúkame dvojfaktorové overenie (2FA), ktoré pridáva vášmu účtu ďalšiu vrstvu zabezpečenia.
Prevencia podvodov:
Na odhaľovanie a predchádzanie podvodným aktivitám sú zavedené pokročilé monitorovacie systémy.
Bezpečné spôsoby platby:
Používame iba bezpečné a spoľahlivé platobné metódy, aby sme zaistili bezpečnosť vašich finančných prostriedkov počas procesu prevodu.
Ak posielate viac ako 50 000 USD ročne (alebo ekvivalent v miestnej mene), máte nárok na túto službu.
Tu je len niekoľko vecí, s ktorými vám tím môže pomôcť:
• Podpora pri nastavení veľkých prevodov
• Nastavenie doprednej objednávky na uzamknutie aktuálnej sadzby za odosielanie až na 24 mesiacov
• Vytváranie trhových príkazov, ktoré vám umožnia posielať peniaze po dosiahnutí cieľového kurzu
• Vytvorenie pravidelnej platby za vykonávanie pravidelných, automatizovaných prevodov s fixnými sadzbami, rovnako ako pri bežných inkasách
Ak by ste sa chceli porozprávať s členom nášho tímu, môžete nám zavolať pomocou nasledujúcich údajov: Spojené kráľovstvo (GB): +441753441800 (8:00 – 18:00 GMT)
Európa (EÚ): +441753441800 (8:00 – 18:00 GMT)
Nový Zéland (NZ): +6499054625 (9:00 – 19:00 NZT)
Austrália (AU): +61280745279 (9:00 – 19:00 NZT)
Spojené štáty (USA): +17372557830 (7:00 – 17:00 PT)
Kanada (CA): +16474753660 (7:00 – 17:00 PT)