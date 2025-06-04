Porovnajte poskytovateľov podľa meny
Vyberte si menu, v ktorej posielate peniaze, a my vám ukážeme, ktorí poskytovatelia ponúkajú najlepšie sadzby.
Všetky meny
Albánsky lekALL
Alžírsky dinárDZD
Americký dolárUSD
Argentínske pesoARS
Arménsky dramAMD
Austrálsky dolárAUD
Azerbajdžanský manatAZN
Bahamský dolárBSD
Bahrajnský dinárBHD
Bangladéšska takaBDT
Barbadoský dolárBBD
Bhutánsky ngultrumBTN
Bolívijské bolivianoBOB
Bosniansko-hercegovinská konvertibilná markaBAM
Botswanská pulaBWP
Brazílsky realBRL
Britská libraGBP
Brunejský dolárBND
Burundský frankBIF
Česká korunaCZK
Čílske pesoCLP
Čínsky jüan renminbiCNY
Dánska korunaDKK
Dominikánske pesoDOP
Džibutský frankDJF
Egyptská libraEGP
Emirátsky dirhamAED
Eritrejská nakfaERN
Etiópsky birrETB
EuroEUR
Fidžijský dolárFJD
Filipínske pesoPHP
Frank CFAXOF
Frank CFPXPF
Gambijské dalasiGMD
Ghanský cediGHS
Gruzínske lariGEL
Guatemalský quetzalGTQ
Guinejský frankGNF
Guyanský dolárGYD
Haitské gourdeHTG
Honduraská lempiraHNL
Hongkonský dolárHKD
Indická rupiaINR
Indonézska rupiaIDR
Izraelský šekelILS
Jamajský dolárJMD
Japonský jenJPY
Jordánsky dinárJOD
Juhoafrický randZAR
Juhokórejský wonKRW
Kambodžský rielKHR
Kanadský dolárCAD
Kapverdské escudoCVE
Katarský rialQAR
Kenský šilingKES
Kolumbijské pesoCOP
Komorský frankKMF
Kostarický colónCRC
Kuvajtský dinárKWD
Laoský kipLAK
Lesothské lotiLSL
Macedónsky denárMKD
Maďarský forintHUF
Malajzijský ringgitMYR
Malawijská kwachaMWK
Malgašský ariaryMGA
Marocký dirhamMAD
Maurícijská rupiaMUR
Mauritánska ouguiyaMRU
Mexické pesoMXN
Mjanmarský kyatMMK
Moldavský leiMDL
Mongolský tugrikMNT
Mozambický meticalMZN
Namíbijský dolárNAD
Nepálska rupiaNPR
Nigérijská nairaNGN
Nórska korunaNOK
Novozélandský dolárNZD
Nový taiwanský dolárTWD
Ománsky rialOMR
Pakistanská rupiaPKR
Papuánska kinaPGK
Paraguajské guaraníPYG
Peruánsky solPEN
Poľský zlotýPLN
Rumunský leiRON
Ruský rubeľRUB
Rwandský frankRWF
Šalamúnsky dolárSBD
Samojská talaWST
Saudskoarabský rialSAR
Seychelská rupiaSCR
Sierraleonský leoneSLE
Singapurský dolárSGD
Srbský dinárRSD
Srílanská rupiaLKR
Stredoafrický frank CFA BEACXAF
Surinamský dolárSRD
Švajčiarsky frankCHF
Švédska korunaSEK
Tadžický somoniTJS
Tanzánsky šilingTZS
Thajský bahtTHB
Tongská pa'angaTOP
Trinidadský dolárTTD
Tuniský dinárTND
Turecká líraTRY
Ugandský šilingUGX
Uruguajské pesoUYU
Vanuatské vatuVUV
Vietnamský dongVND
Východokaribský dolárXCD
Zambijská kwachaZMW