Vyhľadajte SWIFT kód svojej banky
Použite naše vyhľadávanie SWIFT na nájdenie kódu SWIFT/BIC vašej banky alebo si rýchlo vyberte z nižšie uvedených populárnych bánk.
Nájsť SWIFT kód
Vyberte si z týchto populárnych bánk a začnite:
Čo je to SWIFT/BIC kód?
Kód SWIFT, tiež známy ako BIC, je medzinárodný bankový identifikátor, ktorý sa používa na zabezpečenie toho, aby sa vaše peniaze dostali na správne miesto pri odosielaní alebo prijímaní finančných prostriedkov cez hranice. Bankám presne hovorí, ktorá finančná inštitúcia je zapojená do prevodu, čím pomáha zabezpečiť bezpečné a presné doručenie medzinárodných platieb.
Prečo potrebujem kód SWIFT/BIC?
Pri odosielaní alebo prijímaní medzinárodných prevodov zvyčajne potrebujete kód SWIFT/BIC, pretože pomáha identifikovať správnu finančnú inštitúciu a bezpečne smerovať platbu. Nie všetky medzinárodné prevody ho však vyžadujú – niektoré krajiny alebo platobné metódy môžu používať alternatívy, ako sú IBAN, smerovacie čísla alebo národné clearingové kódy.
Má moja banka viac ako jeden SWIFT kód?
Mnoho bánk má viacero SWIFT kódov, najmä veľké banky s pobočkami v rôznych mestách. Niektoré banky používajú jeden globálny kód SWIFT, zatiaľ čo iné priraďujú jedinečné kódy konkrétnym pobočkám, aby pomohli presnejšie smerovať medzinárodné platby.
Pri posielaní peňazí do zahraničia zvoľte Xe
Lepšie sadzby
Porovnajte nás s vašou bankou a objavte úspory. Naše sadzby často prekonávajú sadzby veľkých bánk, čím maximalizujeme hodnotu vášho prevodu.
Nižšie poplatky
Všetky poplatky vám ukážeme vopred, ešte pred potvrdením prevodu, aby ste presne vedeli, za čo platíte. Naše nižšie poplatky znamenajú pre vás väčšiu úsporu.
Rýchlejšie prevody
Väčšina prevodov sa vybaví v ten istý deň. Chápeme, že pokiaľ ide o vaše peniaze, načasovanie je dôležité.
Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete
Často kladené otázky
SWIFT kód sa používa na identifikáciu konkrétnej banky alebo finančnej inštitúcie pri posielaní alebo prijímaní peňazí cez hranice. Funguje ako medzinárodná adresa vašej banky a pomáha bezpečne a presne smerovať váš prevod cez globálny bankový systém. Hoci nie každá metóda prevodu alebo krajina vyžaduje kód SWIFT, často je potrebný pri tradičných bankových prevodoch prostredníctvom bánk. Poskytnutie správneho SWIFT kódu znižuje riziko oneskorenia, zamietnutia alebo nesprávneho smerovania platieb.
Záleží to od banky. Niektoré banky používajú jeden globálny kód SWIFT pre všetky pobočky, zatiaľ čo iné priraďujú jedinečné kódy konkrétnym pobočkám alebo oddeleniam – najmä vo veľkých mestách alebo pre firemné a korporátne účty. Ak má vaša pobočka vyhradený SWIFT kód, je najlepšie ho použiť, pretože môže urýchliť spracovanie a zlepšiť presnosť sledovania. Ak nie, spoľahlivou alternatívou je zvyčajne SWIFT kód ústredia banky.
SWIFT kód svojej pobočky môžete nájsť niekoľkými spôsobmi:
Vyhľadávacie nástroje , ako je ten na tejto stránke
Platformy online bankovníctva, kde sú zvyčajne k dispozícii podrobnosti o medzinárodných prevodoch
Výpisy z bankového účtu alebo úradná korešpondencia
Zákaznícka podpora na vašej pobočke alebo prostredníctvom hlavnej linky pomoci banky Ak vaša pobočka nemá jedinečný kód SWIFT, vaša banka vám môže nariadiť, aby ste namiesto toho použili všeobecný kód alebo kód ústredia.
Použitie nesprávneho SWIFT kódu môže viesť k oneskoreniam, zamietnutiam alebo v niektorých prípadoch k odoslaniu finančných prostriedkov nesprávnej finančnej inštitúcii. Ak je platba zamietnutá, môže byť vrátená odosielateľovi, často s dodatočnými poplatkami. Ak sa finančné prostriedky dostanú do nesprávnej banky, ich vymáhanie môže byť časovo náročné a môžu byť spojené s poplatkami za vymáhanie. Pred potvrdením prevodu si vždy dvakrát overte kód SWIFT u svojej banky alebo u príjemcu, najmä v prípade veľkých alebo urgentných platieb.
Štandardný SWIFT kód má dĺžku 8 alebo 11 znakov a má túto štruktúru:
Bankový kód (4 písmená): Identifikuje banku
Kód krajiny (2 písmená): Ukazuje krajinu, v ktorej sa banka nachádza
Kód lokality (2 znaky): Označuje mesto alebo región
Kód pobočky (3 znaky, voliteľné): Identifikuje konkrétnu pobočku
Ak má kód iba 8 znakov, zvyčajne sa vzťahuje na hlavnú kanceláriu banky.
Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti
Kódy SWIFT, názvy bánk, adresy a ďalšie súvisiace informácie uvedené na tejto stránke slúžia len na všeobecné informačné účely. Hoci sa snažíme zabezpečiť presnosť, spoločnosť Xe nezaručuje, že informácie sú úplné, aktuálne alebo bezchybné. Podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nemusia odrážať najnovšie údaje dostupné od príslušných finančných inštitúcií.
Spoločnosť Xe neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa právneho postavenia, regulačného statusu alebo prevádzkovej integrity žiadnej banky, finančnej inštitúcie alebo sprostredkovateľa uvedeného v zozname. Neschvaľujeme ani neoverujeme legitimitu žiadneho z uvedených subjektov, ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za vaše použitie poskytnutých informácií.
Akékoľvek finančné transakcie alebo rozhodnutia vykonané na základe týchto informácií vykonávate na vlastné riziko. Spoločnosť Xe nezodpovedá za žiadne straty, oneskorenia ani škody vyplývajúce zo spoliehania sa na údaje ani z akýchkoľvek rokovaní s tretími stranami, ktorých informácie sú zobrazené na tejto stránke.
Odporúčame vám, aby ste si pred začatím akejkoľvek transakcie nezávisle overili všetky údaje v príslušnej finančnej inštitúcii.
Toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti je k dispozícii iba v angličtine a nebolo preložené. Hoci zvyšok tejto stránky sa môže zobraziť vo vami zvolenom jazyku, právne vyhlásenie zostáva v angličtine, aby sa zachovala jeho presnosť a zámer.