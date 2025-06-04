  1. Domov
EUR - Euro

Euro je mena Krajiny členovia eura. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Euro je kurz EUR na USD. Kód meny pre Eura je EUR a symbol meny je €. Nižšie nájdete kurzy Euro a prevodník mien.

Vyberte menu

EUREuro

Centrálny bank v Európe sa nazýva Európska centrálna banka (ECB). V súčasnosti 17 členských štátov EÚ prijalo euro. Je to druhá najobchodovanejšia mena na trhu forex, po americkom dolári, a tiež významná globálna rezervná mena. Iné bežné názvy pre euro zahŕňajú Yoyo (írsky anglický), Leru (španielsky) a Ege (fínsky).

Úvod do eura
1. januára 1999 bolo euro (EUR) zavedené ako účetna mena, pričom nahradilo Európsku menovú jednotku v parite. Európska menová jednotka bola teoretickým košom mien, nie fyzickou menou sama o sebe. Pôvodne jedenásť krajín v Európskej hospodárskej a menovej únii nahradilo svoje vlastné meny eurom: Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko a Španielsko. Grécko nasledovalo v roku 2001, Slovinsko v roku 2007, Malta a Cyprus v roku 2008, Slovensko v roku 2009 a Lotyšsko v roku 2014.

Používanie eura mimo EÚ
Niekoľko suverénnych štátov, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie, od tej doby prijalo euro, vrátane kniežatstva Andorra, kniežatstva Monako, republiky San Maríno a Vatikánu. Euro sa tiež používa v mnohých územiach, oddeleniach a suverénnych štátoch krajín eurozóny, ako sú Azory, Baleárske ostrovy, Kanárske ostrovy, ostrov Europa, Francúzska Guiana, Guadeloupe, Juan de Nova, Madeirské ostrovy, Martinik, Mayotte, Réunion, Saint-Martin, Saint Pierre a Miquelon, aby sme vymenovali len niektoré. Euro sa používa ako obchodná mena na Kube, v Severnej Kórei a Sýrii a niekoľko mien je naň naviazaných.

Mena Peg Rate
Konvertibilná marka Bosny a Hercegoviny 1.95583
Bulharský lev 1.95583
Kapverdské escudo 110.265
CFA frank BEAC 655.957
CFA frank 655.957
CFP frank 119.3317
Komorský frank 491.9678
Litovský litas 3.45280

Hodnota zastaraných národných mien
Bankovky a mince eura začali cirkulovať v roku 2002, pričom staré bankovky a mince sa postupne stiahli z obehu. Presné dátumy, kedy každá stará mena prestala byť zákonným platidlom a ich oficiálne fixné kurzy sú uvedené v tabuľke nižšie.

Dedičná (staršia) mena Konverzia z EUR Zastaraná
ATS Rakúsko, šiling 1 EUR = 13.7603 ATS 28-Feb-2002
BEF Belgicko, frank 1 EUR = 40.3399 BEF 28-Feb-2002
CYP Cyprus, libra 1 EUR = 0.58527 CYP 31-Jan-2008
DEM Nemecko, nemecká marka 1 EUR = 1.95583 DEM 28-Feb-2002
EEK Estónia, kroon 1 EUR = 15.6466 EEK 15-Jan-2011
ESP Španielsko, peseta 1 EUR = 166.386 ESP 28-Feb-2002
FIM Fínsko, marka 1 EUR = 5.94573 FIM 31-Jan-2008
FRF Francúzsko, frank 1 EUR = 6.55957 FRF 17-Feb-2002
GRD Grécko, drachma 1 EUR = 340.750 GRD 28-Feb-2002
HRK Chorvátsko, kuna 1 EUR = 7.53450 HRK 1-Jan-2023
IEP Írsko, libra 1 EUR = 0.78756 IEP 9-Feb-2002
ITL Taliansko, lira 1 EUR = 1936.27 ITL 28-Feb-2002
LTL Litva, litas 1 EUR = 3.45280 LTL 15-Jan-2015
LUF Luxembursko, frank 1 EUR = 40.3399 LUF 28-Feb-2002
LVL Lotyšsko, lats 1 EUR = 0.70280 LVL 15-Jan-2014
MTL Malta, lira 1 EUR = 0.42930 MTL 31-Jan-2008
NLG Holandsko, gulden (florín) 1 EUR = 2.20371 NLG 28-Jan-2008
PTE Portugalsko, escudo 1 EUR = 200.482 PTE 28-Feb-2002
SIT Slovinsko, tolar 1 EUR = 239.640 SIT 14-Jan-2007
SKK Slovensko, koruna 1 EUR = 30.1260 SKK 17-Jan-2009

XE Currency Converter podporuje vyššie uvedené zastarané meny; na vykonanie konverzie zadajte názov meny do vyhľadávacieho poľa. Niektoré staré meny sú stále fyzicky konvertibilné na špeciálnych miestach. Pre podrobnosti sa odkazujte na oficiálnu stránku ECB uvedenú v sekcii Relevantné odkazy nižšie.

Pravopis a veľké písmená
Oficiálny pravopis jednotky meny EUR je "euro", s malým "e"; avšak bežná prax v priemysle je písať to "Euro", s veľkým "E". Mnohé jazyky majú rôzne oficiálne pravopisy pre euro, ktoré sa môžu alebo nemusia zhodovať s bežným používaním. Okrem toho existujú rôzne prezývky pre menu vrátane Ege (fínsky), Pavo (španielsky) a Euráče (slovenský).

Relevantné odkazy
Pre viac informácií o EUR vás povzbudzujeme, aby ste navštívili odkazy nižšie, najmä Európsku centrálnu banku. Tieto stránky obsahujú aktuálne správy o eure, ako aj otázky ako implementácia, pravopis, legislatíva a ďalšie.

Štatistiky Euro

NázovEuro
Symbol
Menšia jednotka1/100 = cent
Symbol menšej jednotkycent
Najlepšia konverzia EUREUR na USD
Najlepší graf EURGraf EUR na USD

Profil Euro

PrezývkyEge (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
MinceČasto používané: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Zriedka používané: 1cent, 2cent
BankovkyČasto používané: €5, €10, €20, €50, €100
Zriedka používané: €200, €500
Centrálna bankaEurópska centrálna banka
Používatelia
Krajiny členovia eura, Andorra, Rakúsko, Azory, Baleáry (Baleárske ostrovy), Belgicko, Kanárske ostrovy, Cyprus, Fínsko, Francúzsko, Francúzska Guiana, Francúzske južné územia, Nemecko, Grécko, Guadeloupe, Holandsko (Nizozemsko), Svätá stolica (Vatikán), Írsko (Eire), Taliansko, Luxembursko, Madeirské ostrovy, Malta, Monako, Čierna Hora, Holandsko, Portugalsko, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Saint-Martin, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Vatikán (Svätá stolica), Estónia, Litva, Lotyšsko

