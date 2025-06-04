EUR - Euro
Euro je mena Krajiny členovia eura. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Euro je kurz EUR na USD. Kód meny pre Eura je EUR a symbol meny je €. Nižšie nájdete kurzy Euro a prevodník mien.
Centrálny bank v Európe sa nazýva Európska centrálna banka (ECB). V súčasnosti 17 členských štátov EÚ prijalo euro. Je to druhá najobchodovanejšia mena na trhu forex, po americkom dolári, a tiež významná globálna rezervná mena. Iné bežné názvy pre euro zahŕňajú Yoyo (írsky anglický), Leru (španielsky) a Ege (fínsky).
Úvod do eura
1. januára 1999 bolo euro (EUR) zavedené ako účetna mena, pričom nahradilo Európsku menovú jednotku v parite. Európska menová jednotka bola teoretickým košom mien, nie fyzickou menou sama o sebe. Pôvodne jedenásť krajín v Európskej hospodárskej a menovej únii nahradilo svoje vlastné meny eurom: Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko a Španielsko. Grécko nasledovalo v roku 2001, Slovinsko v roku 2007, Malta a Cyprus v roku 2008, Slovensko v roku 2009 a Lotyšsko v roku 2014.
Používanie eura mimo EÚ
Niekoľko suverénnych štátov, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie, od tej doby prijalo euro, vrátane kniežatstva Andorra, kniežatstva Monako, republiky San Maríno a Vatikánu. Euro sa tiež používa v mnohých územiach, oddeleniach a suverénnych štátoch krajín eurozóny, ako sú Azory, Baleárske ostrovy, Kanárske ostrovy, ostrov Europa, Francúzska Guiana, Guadeloupe, Juan de Nova, Madeirské ostrovy, Martinik, Mayotte, Réunion, Saint-Martin, Saint Pierre a Miquelon, aby sme vymenovali len niektoré. Euro sa používa ako obchodná mena na Kube, v Severnej Kórei a Sýrii a niekoľko mien je naň naviazaných.
|Mena
|Peg Rate
|Konvertibilná marka Bosny a Hercegoviny
|1.95583
|Bulharský lev
|1.95583
|Kapverdské escudo
|110.265
|CFA frank BEAC
|655.957
|CFA frank
|655.957
|CFP frank
|119.3317
|Komorský frank
|491.9678
|Litovský litas
|3.45280
Hodnota zastaraných národných mien
Bankovky a mince eura začali cirkulovať v roku 2002, pričom staré bankovky a mince sa postupne stiahli z obehu. Presné dátumy, kedy každá stará mena prestala byť zákonným platidlom a ich oficiálne fixné kurzy sú uvedené v tabuľke nižšie.
|Dedičná (staršia) mena
|Konverzia z EUR
|Zastaraná
|ATS Rakúsko, šiling
|1 EUR = 13.7603 ATS
|28-Feb-2002
|BEF Belgicko, frank
|1 EUR = 40.3399 BEF
|28-Feb-2002
|CYP Cyprus, libra
|1 EUR = 0.58527 CYP
|31-Jan-2008
|DEM Nemecko, nemecká marka
|1 EUR = 1.95583 DEM
|28-Feb-2002
|EEK Estónia, kroon
|1 EUR = 15.6466 EEK
|15-Jan-2011
|ESP Španielsko, peseta
|1 EUR = 166.386 ESP
|28-Feb-2002
|FIM Fínsko, marka
|1 EUR = 5.94573 FIM
|31-Jan-2008
|FRF Francúzsko, frank
|1 EUR = 6.55957 FRF
|17-Feb-2002
|GRD Grécko, drachma
|1 EUR = 340.750 GRD
|28-Feb-2002
|HRK Chorvátsko, kuna
|1 EUR = 7.53450 HRK
|1-Jan-2023
|IEP Írsko, libra
|1 EUR = 0.78756 IEP
|9-Feb-2002
|ITL Taliansko, lira
|1 EUR = 1936.27 ITL
|28-Feb-2002
|LTL Litva, litas
|1 EUR = 3.45280 LTL
|15-Jan-2015
|LUF Luxembursko, frank
|1 EUR = 40.3399 LUF
|28-Feb-2002
|LVL Lotyšsko, lats
|1 EUR = 0.70280 LVL
|15-Jan-2014
|MTL Malta, lira
|1 EUR = 0.42930 MTL
|31-Jan-2008
|NLG Holandsko, gulden (florín)
|1 EUR = 2.20371 NLG
|28-Jan-2008
|PTE Portugalsko, escudo
|1 EUR = 200.482 PTE
|28-Feb-2002
|SIT Slovinsko, tolar
|1 EUR = 239.640 SIT
|14-Jan-2007
|SKK Slovensko, koruna
|1 EUR = 30.1260 SKK
|17-Jan-2009
XE Currency Converter podporuje vyššie uvedené zastarané meny; na vykonanie konverzie zadajte názov meny do vyhľadávacieho poľa. Niektoré staré meny sú stále fyzicky konvertibilné na špeciálnych miestach. Pre podrobnosti sa odkazujte na oficiálnu stránku ECB uvedenú v sekcii Relevantné odkazy nižšie.
Pravopis a veľké písmená
Oficiálny pravopis jednotky meny EUR je "euro", s malým "e"; avšak bežná prax v priemysle je písať to "Euro", s veľkým "E". Mnohé jazyky majú rôzne oficiálne pravopisy pre euro, ktoré sa môžu alebo nemusia zhodovať s bežným používaním. Okrem toho existujú rôzne prezývky pre menu vrátane Ege (fínsky), Pavo (španielsky) a Euráče (slovenský).
Relevantné odkazy
Pre viac informácií o EUR vás povzbudzujeme, aby ste navštívili odkazy nižšie, najmä Európsku centrálnu banku. Tieto stránky obsahujú aktuálne správy o eure, ako aj otázky ako implementácia, pravopis, legislatíva a ďalšie.
Štatistiky Euro
|Názov
|Euro
|Symbol
|€
|Menšia jednotka
|1/100 = cent
|Symbol menšej jednotky
|cent
|Najlepšia konverzia EUR
|EUR na USD
|Najlepší graf EUR
|Graf EUR na USD
Profil Euro
|Prezývky
|Ege (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
|Mince
|Často používané: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Zriedka používané: 1cent, 2cent
|Bankovky
|Často používané: €5, €10, €20, €50, €100
Zriedka používané: €200, €500
|Centrálna banka
|Európska centrálna banka
|Používatelia
Krajiny členovia eura, Andorra, Rakúsko, Azory, Baleáry (Baleárske ostrovy), Belgicko, Kanárske ostrovy, Cyprus, Fínsko, Francúzsko, Francúzska Guiana, Francúzske južné územia, Nemecko, Grécko, Guadeloupe, Holandsko (Nizozemsko), Svätá stolica (Vatikán), Írsko (Eire), Taliansko, Luxembursko, Madeirské ostrovy, Malta, Monako, Čierna Hora, Holandsko, Portugalsko, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Saint-Martin, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Vatikán (Svätá stolica), Estónia, Litva, Lotyšsko
Krajiny členovia eura, Andorra, Rakúsko, Azory, Baleáry (Baleárske ostrovy), Belgicko, Kanárske ostrovy, Cyprus, Fínsko, Francúzsko, Francúzska Guiana, Francúzske južné územia, Nemecko, Grécko, Guadeloupe, Holandsko (Nizozemsko), Svätá stolica (Vatikán), Írsko (Eire), Taliansko, Luxembursko, Madeirské ostrovy, Malta, Monako, Čierna Hora, Holandsko, Portugalsko, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Saint-Martin, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Vatikán (Svätá stolica), Estónia, Litva, Lotyšsko
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre EURZískať kurzy EUR do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene EUR pre moju firmu