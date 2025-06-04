NZD - Novozélandský dolár
Novozélandský dolár je mena Nový Zéland. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Novozélandský dolár je kurz NZD na USD. Kód meny pre Doláre je NZD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Novozélandský dolár a prevodník mien.
Novozélandská libra bola zavedená v roku 1840 a bola prvou oficiálnou menou Nového Zélandu. Až do toho bodu obehovali v Novom Zélande britské a austrálske mince a pokračovali v tom až do roku 1897. Bankovky libry vyrábali šesť rôznych obchodných bánk až do roku 1924, keď bol zavedený jednotný dizajn. O desať rokov neskôr bola založená Rezervná banka Nového Zélandu.
Myšlienka desiatkovania bola prvýkrát vznesená v roku 1933, ale nebola uvedená do praxe až do roku 1967, keď novozélandský dolár nahradil novozélandskú libru. O novom názve meny sa viedlo veľa verejných diskusií, pričom sa navrhovali názvy ako 'kiwi' a 'zeal', ale nakoniec bol zvolený termín 'dolár'. Novozélandský dolár bol pôvodne viazaný na americký dolár v pomere 1.62 USD za 1 NZD. Miera viazania sa menila viackrát až do roku 1985, keď mena začala voľne plávať na trhu. V roku 1999 bol vydaný nový dizajn novozélandského dolára v snahe o modernizáciu, pričom nové bankovky sú vyrobené z polyméru. Od roku 2006 neexistujú mince pod hodnotou piatich centov a hodnoty hotovostných transakcií sú zaokrúhlené.
Štatistiky Novozélandský dolár
|Názov
|Novozélandský dolár
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|c
|Najlepšia konverzia NZD
|NZD na USD
|Najlepší graf NZD
|Graf NZD na USD
Profil Novozélandský dolár
|Mince
|Často používané: 10c, 20c, 50c, $1, $2
|Bankovky
|Často používané: $5, $10, $20, $50, $100
|Centrálna banka
|Rezervná banka Nového Zélandu
|Používatelia
Nový Zéland, Cookove ostrovy, Niue, Pitcairnove ostrovy, Tokelau
Prečo vás zaujíma NZD?
