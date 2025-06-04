AUD - Austrálsky dolár
Austrálsky dolár je mena Austrália. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Austrálsky dolár je kurz AUD na USD. Kód meny pre Doláre je AUD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Austrálsky dolár a prevodník mien.
Dôležitosť austrálskeho dolára
Centrálna banka v Austrálii sa nazýva Rezervná banka Austrálie. Ako 5. najobchodovanejšia mena na svete je austrálsky dolár tiež nazývaný buck, dough alebo Aussie. Austrálsky dolár je známy ako komoditná mena kvôli svojim značným exportom surovín. V dôsledku toho je AUD ovplyvnený Čínou a inými ázijskými importnými trhmi. Vďaka relatívne vysokým úrokovým sadzbám sa austrálsky dolár často používa v carry obchodoch s japonským jenom. Carry obchod je stratégia, pri ktorej sa predáva mena s nízkou úrokovou sadzbou, aby sa kúpila mena s vyššou úrokovou sadzbou.
Skorá mena v Austrálii
Keď bola Nový Južný Wales prvýkrát založená v roku 1788, anglická libra bola oficiálnou menou, hoci španielske doláre sa používali celkom pravidelne. V roku 1813, aby sa pokúsili odradiť od nelegálneho používania španielskych dolárov, boli stredy mincí vyrezané; stali sa známe ako 'dierované doláre' a jadrá sa nazývali 'dumps'; toto bola prvá forma mincovania v Austrálii.
Od libry šterlingov k austrálskemu doláru
V roku 1825 vláda zaviedla štandard šterlingov a britské mince sa začali raziť v Austrálii. Tieto strieborné a bronzové mince sa používali až do roku 1910, keď bola zavedená nová národná mena, austrálska libra. Austrálska libra bola fixovaná na hodnotu libry šterlingov a v dôsledku toho používala zlatý štandard. O tri roky neskôr bola vydaná prvá séria austrálskych bankoviek. V februári 1966 bol zavedený austrálsky dolár (AUD) v rámci desiatkového systému; doláre a centy nahradili libry, šilingy a pence. V roku 1988 boli bankovky prevedené na polymér, technológiu pôvodne vyvinutú v Austrálii na pomoc pri prevencii falšovania.
Štatistiky Austrálsky dolár
|Názov
|Austrálsky dolár
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|c
|Najlepšia konverzia AUD
|AUD na USD
|Najlepší graf AUD
|Graf AUD na USD
Profil Austrálsky dolár
|Prezývky
|Buck, Dough
|Mince
|Často používané: 5c, 10c, 20c, 50c, $1, $2
|Bankovky
|Často používané: $5, $10, $20, $50, $100
|Centrálna banka
|Rezervná banka Austrálie
|Používatelia
Austrália, Vianočný ostrov, Ostrovy Cocos (Keeling), Norfolkský ostrov, Ostrovy Ashmore a Cartier, Austrálske antarktické územie, Ostrovy Korálového mora, Ostrov Heard, McDonaldove ostrovy, Kiribati, Nauru
Prečo vás zaujíma AUD?
