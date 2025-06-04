- Home
Bezproblémová integrácia ERP
Integrácia ERP pre globálne platby
Rozlúčte sa s manipuláciou s viacerými platformami pri vykonávaní domácich a cezhraničných platieb. Naša jednoduchá platforma vám umožňuje posielať rýchle globálne platby do viac ako 190 krajín vo viac ako 130 menách. Spravujte svoju expozíciu a potreby v oblasti devíz priamo z vášho ERP systému.
Jednoduché integrácie ERP
Naše ERP riešenie vám umožňuje spravovať, sledovať a vyplácať výdavky zamestnancov a dodávateľov na celom svete. Nechajte prenosy súborov a manuálne účtovné zápisy v minulosti, pretože Xe zefektívňuje váš účtovný proces.
Sledovanie FX v reálnom čase
Vďaka odsúhlasovaniu vašich záväzkov v reálnom čase nebolo vaše hlásenie ziskov/strát nikdy jednoduchšie ani presnejšie. Navyše, každá platba vykonaná prostredníctvom Xe sa synchronizuje a zaúčtuje na účely odsúhlasenia v reálnom čase – takže všetko je zaúčtované tam, kde na tom skutočne záleží.
Sila dát
Zaznamenávajte výmenné kurzy v reálnom čase v čase transakcie a využite okamžitú analýzu ziskov/strat, aby ste mali prehľad o svojom devízovom riziku a mali istotu, že viete, do čoho idete, ešte predtým, ako niečo vykonáte.
Dôveryhodná svetová menová autorita od roku 1993
Spoločnosť Xe je svetovým lídrom v oblasti medzinárodných platieb a má 30-ročné skúsenosti s poskytovaním presných údajov o menách a spracovaním cezhraničných obchodných platieb.
Odbornosť na zmenáreň a ERP
S viac ako 14,5 miliardami dolárov presunutými cez hranice v roku 2021 máme vedomosti a odborné znalosti, ktoré pomôžu vášmu jedinečnému podnikaniu.
Rýchle a bezpečné firemné platby
Bleskovo rýchle platobné kanály spoločnosti Xe majú prepojenie s viac ako 200 krajinami sveta.
Dôverujú mu milióny ľudí, pokiaľ ide o údaje o menách
S viac ako 280 miliónmi návštevníkov Xe sme svetovou dôveryhodnou autoritou v oblasti údajov o výmene mien a globálnych platieb.
Tisíce firiem používajú Xe
Ponúkame odborné znalosti viac ako 18 000 globálnym firemným používateľom, aby sme im pomohli dosiahnuť ich jedinečné obchodné ciele.
Prečo používať Xe pre vaše podnikanie
S takmer 30-ročnými skúsenosťami v oblasti mien, transparentnými kurzami a efektívnou online platformou vám uľahčujeme správu a odosielanie medzinárodných peňažných prevodov.
Sme menová autorita
Existuje dôvod, prečo Xe ročne navštívi viac ako 280 miliónov ľudí. Ponúkame presné kurzy a jednoduché devízové riešenia s dlhoročnými skúsenosťami.
Bezpečnosť a ochrana
Ako súčasť rodiny Euronet nám naši zákazníci dôverujú, že ročne spracujeme globálny obchod v hodnote viac ako 115 miliárd dolárov. Vaša bezpečnosť je našou prioritou.
Konkurenčné sadzby
Náš tím pre vás sleduje trh 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Využite našu kalkulačku výmenných kurzov a dostávajte aktualizácie, keď dosiahnu vaše cieľové kurzy.
Žiadne prekvapivé poplatky
Považujeme za naše hlavné poslanie chrániť to vaše. Robte informované rozhodnutia bez minimálnej sumy prevodu a s takmer nulovými poplatkami.
Máte záujem o podnikové ERP riešenia od spoločnosti Xe?
Náš skúsený tím je pripravený prediskutovať jedinečné potreby vašej spoločnosti. Ak máte záujem o spoluprácu so spoločnosťou Xe, kontaktujte nás. Jeden z našich medzinárodných obchodných expertov vám rád pomôže.
Otázky týkajúce sa integrácií ERP od spoločnosti Xe
Riešenie ERP od spoločnosti Xe pomáha firmám spravovať medzinárodné platby priamo z ich ERP platformy. Automatizujte globálne transakcie, záväzky voči dodávateľom a úlohy zosúladenia vo viac ako 190 krajinách a viac ako 130 menách.
Xe sa v súčasnosti integruje s populárnymi platformami ERP vrátane Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance a Sage Intacct.
Xe pomáha vašej firme eliminovať potrebu viacerých platforiem alebo manuálneho prenosu súborov. Získajte prístup k sledovaniu devízových kurzov v reálnom čase, hláseniu ziskov/strát a zvýšenej efektivite s našimi ERP riešeniami.
Integrácie ERP systému od spoločnosti Xe zjednodušujú a zefektívňujú operácie vašej firmy, ako je sledovanie globálnych výdavkov, vykazovanie ziskov/strát a nahrávanie súborov.
Zjednodušené procesy spracovania záväzkov
Sledovanie živých transakcií
Zníženie manuálneho zadávania údajov
Zlepšené riadenie devízových rizík