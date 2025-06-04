- Home
Príbehy zákazníkov ERP
Pozrite sa, ako zákazníci vyriešili svoje problémy a ušetrili čas vďaka integrovaným platobným riešeniam Xe pre ERP systémy.
Ultrasource – Microsoft Dynamics 365 Finance
Zistite, ako spoločnosť UltraSource, dodávateľ zariadení so sídlom v Kansase, transformovala svoj proces účtovníctva integráciou Xe Global Business Payments do riešenia Microsoft Dynamics 365 Finance. Táto automatizácia eliminovala manuálne úlohy, zefektívnila platby dodávateľom a umožnila spoločnosti zamerať sa na strategický rast, a to všetko pod vedením ich progresívneho finančného riaditeľa Roba Mogrena.
Hansen – Microsoft Dynamics 365 Finance
Spoločnosť Hansen Technologies, globálny poskytovateľ softvéru, vylepšila svoj proces účtovníctva integráciou platobného riešenia Xe.com do riešenia Microsoft Dynamics 365 Finance. Táto automatizácia zefektívnila domáce aj medzinárodné platby, znížila manuálne chyby a zvýšila prevádzkovú efektivitu, čo umožnilo finančnému riaditeľovi Richardovi Englishovi a jeho tímu bezpečne spravovať platby v rámci ich ERP systému.
Atlas Pearls – D365 Business Central
Spoločnosť Atlas Pearls, významný producent perál z Južného mora, modernizovala svoje operácie so záväzkami pomocou riešenia Xe Global Business Payments, ktoré je súčasťou riešenia Microsoft Dynamics 365 Business Central. Pod vedením finančnej kontrolórky Rebeccy McKeatingovej automatizácia zlepšila efektivitu platieb, nahradila manuálne pracovné postupy a umožnila spoločnosti uprednostniť rast a inovácie.
